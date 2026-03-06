F1: Oscar Piastri a fost cel mai rapid în a doua sesiune de antrenamente libere pe circuitul „Albert Park” din Melbourne

Pilotul australian Oscar Piatri a semnat cel mai rapid tur de circuit, vineri, în a doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Australiei, la Melbourne, în prima etapă a sezonului 2026 de Formula 1, scrie EFE, potrivit Agerpres.
Piastri, cronometrat cu timpul 1 min 19 sec 729/1000, i-a devansat pe piloţii de la Mercedes, Kimi Antonelli cu 214/1000, respectiv George Russell cu 320/1000. Campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris, a obţinut al 7-lea timp, la 1 sec 065/1000 de coechipierul său Piastri.
Ferrari, care a dominat prima sesiune, s-a menţinut în Top 5 cu Lewis Hamilton (4), la 321/1000, respectiv Charles Leclerc (5), la 562/1000.
Cvadruplul campion mondial Max Verstappen (Red Bull) a reuşit al şaselea timp, la 637/1000, în timp ce debutantul britanic Arvid Lindblad (Racing Bulls), clasat al cincilea în prima sesiune, a fost al optulea, la 1 sec 193/1000.
Fernando Alonso, de la Aston Martin, care a reuşit să facă 18 tururi, a fost al 20-lea, la 4 sec 933/1000.
Timpii realizaţi de piloţi în a doua sesiune de antrenamente libere de pe circuitul Albert Park din Melbourne (5,278 km):
1. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:19.729 (26 tururi)
2. Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:19.943 (31)
3. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:20.049 (28)
4. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:20.050 (32)
5. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:20.291 (30)
6. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:20.366 (13)
7. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:20.794 (29)
8. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.922 (30)
9. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) 1:20.941 (28)
10. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:21.179 (29)
11. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:21.326 (31)
12. Nico Hulkenberg (Germania/Audi) 1:21.351 (34)
13. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.358 (29)
14. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) 1:21.668 (28)
15. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:21.847 (32)
16. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes) 1:22.167 (16)
17. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:22.253 (10)
18. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) 1:22.619 (27)
19. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) 1:23.660
20. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:24.662 (18)
21. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda) 1:25.816 (13)
22. Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari) a completat 2 tururi, dar fără timp