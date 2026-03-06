F1: Oscar Piastri a fost cel mai rapid în a doua sesiune de antrenamente libere pe circuitul „Albert Park” din Melbourne

1 minut de citit Publicat la 11:09 06 Mar 2026 Modificat la 11:09 06 Mar 2026

Piastri a fost și cel mai rapid în sesiunea de antrenamente libere / Foto: Getty Images

Pilotul australian Oscar Piatri a semnat cel mai rapid tur de circuit, vineri, în a doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Australiei, la Melbourne, în prima etapă a sezonului 2026 de Formula 1, scrie EFE, potrivit Agerpres.

Piastri, cronometrat cu timpul 1 min 19 sec 729/1000, i-a devansat pe piloţii de la Mercedes, Kimi Antonelli cu 214/1000, respectiv George Russell cu 320/1000. Campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris, a obţinut al 7-lea timp, la 1 sec 065/1000 de coechipierul său Piastri.

Ferrari, care a dominat prima sesiune, s-a menţinut în Top 5 cu Lewis Hamilton (4), la 321/1000, respectiv Charles Leclerc (5), la 562/1000.

Cvadruplul campion mondial Max Verstappen (Red Bull) a reuşit al şaselea timp, la 637/1000, în timp ce debutantul britanic Arvid Lindblad (Racing Bulls), clasat al cincilea în prima sesiune, a fost al optulea, la 1 sec 193/1000.

Fernando Alonso, de la Aston Martin, care a reuşit să facă 18 tururi, a fost al 20-lea, la 4 sec 933/1000.

Timpii realizaţi de piloţi în a doua sesiune de antrenamente libere de pe circuitul Albert Park din Melbourne (5,278 km):

1. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:19.729 (26 tururi)

2. Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:19.943 (31)

3. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:20.049 (28)

4. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:20.050 (32)

5. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:20.291 (30)

6. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:20.366 (13)

7. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:20.794 (29)

8. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.922 (30)

9. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) 1:20.941 (28)

10. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:21.179 (29)

11. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:21.326 (31)

12. Nico Hulkenberg (Germania/Audi) 1:21.351 (34)

13. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.358 (29)

14. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) 1:21.668 (28)

15. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:21.847 (32)

16. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes) 1:22.167 (16)

17. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:22.253 (10)

18. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) 1:22.619 (27)

19. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) 1:23.660

20. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:24.662 (18)

21. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda) 1:25.816 (13)

22. Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari) a completat 2 tururi, dar fără timp