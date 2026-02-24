Formula 1: Momentul în care monopostul lui Yuki Tsunoda ia foc, la o demonstrație specială Red Bull în San Francisco

<1 minut de citit Publicat la 12:25 24 Feb 2026 Modificat la 12:42 24 Feb 2026

Foto: Captură Instagram / duanellave

Chiar dacă Yuki Tsunoda nu mai e pe grila de start din 2026, japonezul este încă foarte implicat în lumea F1. Starul a impresionat publicul din San Francisco la o demonstrație specială Red Bull, în weekend, scrie Formula 1. Demonstrația a luat o turnură neașteptată, deoarece monopostul a luat foc din senin.

Tsunoda și-a pierdut locul în F1 la sfârșitul sezonului 2025, după ce a fost partener cu Max Verstappen o mare parte a anului. Dar rămâne o parte integrantă a familiei Red Bull, fiind pilotul lor de rezervă și de teste.

Japonezul a participat la o demonstrație din San Francisco, însă monopostul său a luat foc din senin, în timp ce Tsunoda făcea așa-numitele „cerculețe”.

Yuki Tsunoda escaped from a burning car during a San Francisco show run ?️ (via IG/duanellave) pic.twitter.com/2FBazp77ac — ESPN F1 (@ESPNF1) February 22, 2026

Tsunoda s-a urcat la volanul RB7, mașina care l-a dus pe Sebastian Vettel la titlu în 2011, pentru niște tururi cu totul speciale pe Bulevardul Marina.

Evenimentul a făcut parte dintr-o celebrare a parteneriatului Red Bull cu Ford, echipa cu sediul în Milton Keynes rulând propriile motoare Red Bull Ford Powertrains în acest an.