Formula 1: Cum va arăta grila de start în 2026. Hadjar îi ia locul lui Tsunoda la Red Bull, Arvid Lindblad debutează la Racing Bulls

Hadjar a acumulat puncte în 10 Mari Premii în acest sezon, inclusiv un superb podium, pentru prima dată, la Marele Premiu al Olandei. Foto: Getty Images

Isack Hadjar va trece la Red Bull în 2026 pentru a-l însoți pe Max Verstappen, iar Arvid Lindblad își va face debutul în Formula 1 cu Racing Bulls, alături de Liam Lawson, au anunțat cele două echipe marţi. Astfel, grila de start pentru sezonul 2026 este completă, scrie Formula 1.

Red Bull și Racing Bulls au fost singurele echipe care au avut locuri libere pentru 2026, deși se aștepta de mult timp ca Hadjar să-l înlocuiască pe Yuki Tsunoda la Red Bull, alături de cvadruplul campion mondial Verstappen, după un sezon debutant excelent.

Lindblad, junior la Red Bull, a apărut ca un candidat pentru promovarea în Formula 1 cu Racing Bulls, după ce a realizat câteva curse puternice în F2 și a impresionat la volanul unui Red Bull în antrenamentele libere 1 de la Silverstone și Mexic.

Astfel, Tsunoda și Lawson s-au luptat pentru locul rămas la Racing Bulls, acesta din urmă ieșind învingător și asigurându-și un al doilea sezon complet cu echipa — Lawson l-a înlocuit pe Daniel Ricciardo în echipă la mijlocul anului 2024.

Deși Tsunoda își pierde locul pe grilă, el va rămâne membru al familiei ca pilot de rezervă atât pentru Red Bull, cât și pentru Racing Bulls în 2026.

Laurent Mekies, CEO și director de echipă al Red Bull Racing, a spus că "Yuki concurează în culorile Red Bull de șapte ani și am avut plăcerea de a lucra cu el la ambele echipe Red Bull. De-a lungul celor cinci sezoane de până acum în Formula 1, Yuki s-a maturizat într-un pilot complet, bun pe un singur tur sâmbătă și capabil de starturi excepționale și o măiestrie excelentă în cursa de duminică".

"Toată lumea din sport ar fi de acord că este imposibil să nu-l placi pe Yuki; personalitatea lui este contagioasă și a devenit o parte foarte specială a familiei Red Bull. În numele tuturor celor de la Red Bull, îi mulțumesc pentru ceea ce a contribuit până acum și știm că va oferi un sprijin neprețuit proiectelor din 2026, care vor merge mai departe. Cât despre Isack, în primul său sezon de F1 a dat dovadă de o mare maturitate și s-a dovedit a fi un om care învață repede.

Cel mai important, a demonstrat viteza brută, care este cerința numărul unu în acest sport. Credem că Isack poate prospera alături de Max și poate produce magia pe pistă! 2026 va fi o provocare uriașă pentru echipă și pentru Red Bull Ford Powertrains; acestea sunt vremuri interesante și aștept cu nerăbdare să văd ce putem face împreună", a adăugat Mekies.

La rândul său, Hadjar a declarat că este "foarte recunoscător" ecipei.

"Sunt foarte recunoscător echipei Oracle Red Bull Racing pentru că mi-a oferit oportunitatea și încrederea de a concura la cel mai înalt nivel al Formulei 1. După toată munca grea pe care am depus-o de când m-am alăturat echipei Junior, este o recompensă extraordinară. Am avut multe suișuri și coborâșuri de-a lungul carierei mele, iar ei au continuat să creadă și să mă împingă.

Anul acesta, cu Visa Cash App Racing Bulls, a fost absolut uimitor: am învățat multe și mi-am asigurat primul meu podium. Simt că sunt mult mai bun ca pilot de curse și ca persoană, datorită sprijinului și pregătirii echipei. Mă simt pregătit să merg la Oracle Red Bull Racing și sunt fericit și mândru că și ei simt la fel. Este o mișcare minunată — să lucrez cu cei mai buni și să învăț de la Max este ceva ce abia aștept", a spus Hadjar.

Directorul Racing Bulls, Alan Permane, a spus că Hadjar "a avut un sezon cu adevărat remarcabil", iar Lawson "a demonstrat performanțe și profesionalism impresionante".

"În primul rând, felicitări imense lui Isack. A avut un sezon cu adevărat remarcabil, demonstrând o măiestrie excepțională în curse și o consecvență mult dincolo de experiența sa. Și-a meritat pe deplin ascensiunea la Red Bull Racing și îi urăm tot binele în această nouă provocare interesantă din cariera sa — suntem mândri că am făcut parte din această călătorie.

Liam a demonstrat performanțe și profesionalism impresionante pe tot parcursul acestui an, a excelat atunci când condițiile au fost cele mai dificile și așteptăm cu nerăbdare să construim pe această linie în 2026, iar progresul rapid al lui Arvid îl marchează ca unul dintre tinerii talente remarcabile din acest sport.

Împreună, formează o pereche puternică și dinamică, una care întruchipează ambiția și spiritul tineresc al VCARB, pe măsură ce intrăm într-o nouă eră transformatoare pentru Formula 1", a spus Permane.

Astfel, cei doi piloţi sunt nerăbdători să demonstreze de ceea ce sunt capabili.

"Aș dori să mulțumesc tuturor celor de la VCARB pentru oportunitate. Încă de când am început această călătorie, la cinci ani, obiectivul meu a fost întotdeauna să fiu în Formula 1, așa că este un moment de mândrie să fac acest pas.

Sunt extrem de recunoscător Programului Red Bull Junior și echipei mele personale pentru îndrumarea, mentoratul și încrederea lor; nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără sprijinul lor. 2026 va fi o mare provocare și știu că sunt multe de învățat, dar sunt gata să lucrez îndeaproape cu echipa și să mă ridic la înălțimea așteptărilor. Abia aștept să încep — va fi un an interesant", a spus Lindblad.

"Aștept cu nerăbdare să concurez cu VCARB în 2026. Este o oportunitate pentru care voi continua să fiu recunoscător, pe măsură ce intrăm într-un an de schimbări în F1. Sunt gata să lucrez cu echipa în timp ce ne pregătim pentru sezonul dificil care urmează. Va fi un an interesant și abia aștept să-l încep cu primul meu presezon cu echipa", a adăugat Lawson.

Grila de start pentru sezonul 2026 este completă

Grila de start a Formulei 1 pentru 2026 este acum completă, Cadillac alăturându-se competiției și ajungând la 11 echipe care vor concura sub reguli noi și radicale privind șasiul și unitățile de putere în 2026.

Astfel, grila de start va fi următoarea:

McLaren: Lando Norris şi Oscar Piastri

Red Bull: Max Verstappen şi Isack Hadjar

Aston Martin: Fernando Alonso şi Lance Stroll

Haas: Oliver Bearman şi Esteban Ocon

Williams: Alexander Albon şi Carlos Sainz

Cadillac: Valtteri Bottas şi Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc şi Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell şi Kimi Antonelli

Alpine: Pierre Gasly şi Franco Colapinto

Racing Bulls: Liam Lawson şi Arvid Lindblad

Audi (Fostul Sauber): Nico Hulkenberg şi Gabriel Bortoleto

Sezonul 2025 se apropie de final, cursa de la Abu Dhabi fiind ultima din calendar. Marele Premiu din Abu Dhabi se va juca "cu trofeul pe masă" între cei doi piloţi McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, şi pilotul de la Red Bull, Max Verstappen.