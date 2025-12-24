Linia de tramvai 32, suspendată până la 31 decembrie. TPBI introduce linia navetă 632

Publicat la 12:20 24 Dec 2025

sursa foto: Facebook / TPBI

Linia de tramvai 32 va fi suspendată în perioada 27 – 31 decembrie 2025, pentru desfășurarea lucrărilor de refacere a căii de rulare, a transmis miercuri Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), relatează Agerpres.

Pe durata întreruperii circulației tramvaielor, TPBI va introduce linia navetă 632, care va parcurge integral traseul liniei 32 și va asigura legătura dintre terminalul „Depoul Alexandria” și „Piața Unirii”.

Autobuzele liniei 632 vor circula de la „Depoul Alexandria” pe Șoseaua Alexandriei, Calea Rahovei, Bulevardul George Coșbuc, Bulevardul Regina Maria, până la „Piața Unirii”, urmând să revină pe același traseu la retur.

Vehiculele vor opri în stațiile situate pe Șoseaua Alexandriei, Calea Rahovei și Bulevardul Regina Maria, comune cu cele ale liniei 117 și ale liniei de noapte N114.