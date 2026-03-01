Cauți un loc de muncă? Iată domeniile din UE cu cele mai multe posturi libere

2 minute de citit Publicat la 08:00 01 Mar 2026 Modificat la 08:23 01 Mar 2026

Anumite domenii duc lipsă acută de personal și nu reușesc să acopere deficitul apărut după pandemie. Foto Getty Images

Mai multe sectoare din Uniunea Europeană se confruntă cu dificultăți în ocuparea locurilor de muncă rămase libere după pandemia de COVID-19, în timp ce în altele rata posturilor vacante a scăzut, semn că recrutarea a devenit mai ușoară.

Piața muncii din Europa rămâne relativ solidă la începutul anului 2026, cu rate record de ocupare a forței de muncă, în ciuda încetinirii economice și a instabilității globale.

Chiar și așa, anumite domenii duc lipsă acută de personal și nu reușesc să acopere deficitul apărut după pandemie.

Datele publicate de Eurostat arată că, între 2019 - anul de dinaintea pandemiei - și 2023, muncitorii din industrie au înregistrat cea mai mare creștere a ratei locurilor de muncă vacante: +4,2%.

Această evoluție sugerează că sectorul a avut dificultăți tot mai mari în a găsi angajați. Blocajele din timpul pandemiei au provocat perturbări majore ale lanțurilor de aprovizionare și un exod al forței de muncă din industria prelucrătoare.

După revenirea treptată la normal, industria a fost nevoită să accelereze producția pentru a răspunde cererii crescute, iar acest lucru a însemnat și o nevoie urgentă de personal.

Potrivit Eurostat, rmătoarele cele mai mari creșteri ale ratelor de posturi vacante au fost înregistrate în:

funcții de conducere în vânzări, marketing și dezvoltare (3%)

lucrători în vânzări (2,8%)

muncitori din transport și depozitare (2,5%)

personal administrativ și de suport (2,4%).

Nu toate profesiile urmează însă același trend. În mai multe domenii, rata locurilor vacante a scăzut în aceeași perioadă.

Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în rândul:

tehnicienilor din științele vieții (-2,6%)

specialiștilor în baze de date și rețele (-1,7%)

dezvoltatorilor software și analiștilor IT (-1,5%)

Unii experți pun aceste scăderi, cel puțin parțial, pe seama automatizării și a extinderii inteligenței artificiale. Deși există în continuare cerere mare pentru specializări foarte avansate - cum ar fi știința datelor sau terapiile genetice - acest lucru nu este valabil în aceeași măsură pentru joburile mai manuale sau strict orientate spre cercetare.

Totuși, o rată mai mică a locurilor vacante nu înseamnă neapărat că respectivele domenii se restrâng, subliniază Eurostat.

De exemplu, chiar dacă profesioniștii din baze de date și rețele au avut o scădere a ratei posturilor vacante (până la 5,1%), nivelul rămâne mult peste media tuturor ocupațiilor, care este de 2,4%.

Mai mult, ponderea angajaților din acest sector a crescut cu 0,2% între 2019 și 2023.

O situație similară se observă și în cazul dezvoltatorilor software și analiștilor IT: rata locurilor vacante a scăzut la 6,9% în 2023, dar numărul angajaților din domeniu a crescut cu 0,5% în aceeași perioadă.

În schimb, unele sectoare unde rata posturilor vacante a crescut au înregistrat o scădere a ponderii angajaților. Este cazul muncitorilor din transport și depozitare (-0,2%) și al lucrătorilor din vânzări (-0,1%) între 2019 și 2023.