Soluția găsită de români ca să evite neplata primei zile de concediu medical: „Ar trebui ca medicii să fie sancționați dacă acceptă”

Indemnizația de concediu medical se calculează adunând veniturile brute obținute în ultimele 6 luni. Foto: Getty Images

Românii au găsit o soluție ca să evite neplata primei zile de concediu medical, însă acum această soluție este investigată. Mai precis, mulți au cerut concediu medical începând de sâmbătă, care oricum era zi nelucrătoare și nu era plătită, astfel încât nu pierd nimic din cauza deciziei luate de Guvern. Nu este ilegal, însă cei de la Casa de Sănătate vor să verifice dacă boala care începe în weekend e și reală.

Unii români au arătat că au descoperit de-a lungul timpului portițe atunci când nu au fost de acord cu anumite măsuri luate de autorități, astfel încât să ocolească legea.

Una dintre deciziile care a stârnit nemulțumiri a fost aceea ca prima zi de concediu să nu mai fie plătită. Cu toate acestea, a crescut numărul concediilor medicale eliberate sâmbăta, lucru care a creat suspiciuni.

„Apar destul de mult de concedii acordate sâmbătă, sâmbăta fiind zi nelucrătoare nu este penalizată de legislație și cred că e o contramăsură sau o reacție asupra Ordonanței, dar rămânem vigilenți și vă promit că vom verifica și vă vom pune la dispoziție rezultatele viitoarelor controle”, a declarat Adrian David, director CJAS Hunedoara.

Oamenii susțin în continuare că această măsură de a nu fi plătită prima zi de concediu medical este greșită, pentru că prin ea ar fi pedepsiți și cei corecți.

„Ăia care au mai făcut lucrul ăsta sigur o să mă găsească soluții. Dar e rău pentru ceilalți”, spune un român.

„Ar trebui ca medicii să fie sancționați dacă acceptă aceste situații, dacă ele sunt, să zic așa, peste limita legii”, spune un alt român.

Unii susțin că este responsabilitatea medicilor de familie dacă acordă concediu medical de sâmbăta.

„Și medicii de familie ar trebui să fie un pic mai atenți și mai responsabili, pentru că oamenii încearcă întotdeauna. Românul inventiv încearcă pentru că zice că merge și așa este tradiția noastră românească”, spune un alt român.

Acum rămâne ca instituțiile abilitate să verifice dacă prin aceste concedii medicale eliberate sâmbăta unii au dorit să evite neplata primei zile de concediu.