Rogobete anunţă o creştere a bugetului pentru programele dedicate screeningului şi prevenţiei: Știm deja ce înseamnă costul inacţiunii

Publicat la 10:15 18 Mar 2026 Modificat la 10:15 18 Mar 2026

Alexandru Rogobete a atras atenția că pentru a pune pacientul în centrul sistemului este nevoie ca întreg mecanismul de sănătate să fie funcțional.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că bugetul pentru programele naţionale de sănătate dedicate screeningului şi prevenţiei ajunge în acest an la 1,2 miliarde lei, faţă de 900 de milioane lei în 2025.

„Este o creştere clară, necesară şi asumată. De ce? Pentru că ştim foarte bine costul inacţiunii: diagnostice târzii, tratamente mai dificile, suferinţă care putea fi evitată”, scrie Rogobete, miercuri, pe Facebook.

El precizează că se extind programele de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân şi cancerul colorectal.

„În acelaşi timp, facem un pas major în screeningul neonatal: de la trei biomarkeri la 22 de biomarkeri, depăşind media Uniunii Europene. Asta înseamnă depistare mai rapidă şi şanse reale pentru copii încă din primele zile de viaţă”, transmite ministrul.

Alexandru Rogobete subliniază că prevenţia nu este un cost, ci cea mai corectă investiţie în sănătate.

„În paralel, susţinem dezvoltarea ambulatoriilor, rolul medicilor de familie şi construim primele programe naţionale finanţate predictibil, sustenabil, direct din bugetul de stat pentru această componentă esenţială. Ştiu că nu suntem încă unde trebuie să fim. Dar direcţia este clară, iar schimbările deja se văd”, explică ministrul Sănătăţii.

Bugetul României este dezbătut în Parlament, iar votul final va avea loc joi.