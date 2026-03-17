Alexandru Rogobete, despre criza din Coaliție: „Este în pre-anestezie, nu e încă la terapie intensivă”

Coaliția de guvernare este „în pre-anestezie”, dar nu a ajuns încă la Terapie Intensivă. Este „diagnosticul” pus de ministrul Sănătății, când a fost întrebat despre criza din Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. Alexandru Rogobete a adăugat că miniştrii de la PSD nu au primit de la partid solicitarea de a îşi da demisia din Guvern după ce se adoptă legea bugetului de stat, relatează Agerpres.



Ministrul Sănătății a fost întrebat dacă, după ce PSD şi-a trecut mai multe amendamente la legea bugetului cu ajutorul AUR, se poate spune că actuala coaliţie de guvernare a intrat la terapie intensivă.



„Nu cred că a intrat la terapie intensivă. Este în pre-anestezie, aş putea spune, nu e încă la terapie intensivă. (...) Situaţia politică, şi dezechilibrul, şi tensiunea care se văd în spaţiul public nu cred că este o surpriză pentru nimeni. Ăsta e motivul pentru care am zis că este în pre-anestezie”, a spus Rogobete la Palatul Parlamentului.



Ministrul Sănătăţii a fost întrebat, de asemenea, dacă a existat o solicitare din partea PSD către miniştrii proprii pentru a ieşi de la guvernare şi de a-şi depune demisiile după ce se adoptă legea bugetului.



„Nu a existat o astfel de solicitare. Aşa cum cunoaşteţi, poziţia publică a PSD este că va demara o consultare internă în cadrul partidului cu privire la activitatea miniştilor, pe de-o parte, şi la activitatea şi poziţionarea în actul de guvernare”, a mai spus acesta.



El a afirmat, de asemenea, că PSD nu a încălcat protocolul Coaliţiei atunci când a depus amendamentele cu privire la pachetul social pe buget, pentru că bugetul este „viziunea Coaliţiei politice, este viziunea actului politic şi viziunea ministerului de resort”.

Tensiunile din Coaliția de guvernare au atins un punct culminant, iar sâmbătă, într-o ședință a conducerii PNL care va avea loc la Sibiu, liberalii decid dacă vor trece în Opoziție. În același timp, social-democrații ar vrea să forțeze demisia lui Ilie Bolojan, să scoată USR de la guvernare și să rămână să guverneze cu un alt premier de la PNL până în 2027, când ar urma să aibă loc rocada.