Surse: Ce le-a spus Tomac liderilor PNL și USR că va face Nicușor Dan, dacă pică la vot guvernul său. „Acesta este planul”

Premierul desemnat Eugen Tomac a început discuțiile cu partidele parlamentare. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Premierul desemnat Eugen Tomac le-a transmis, luni, liderilor PNL și USR că dacă guvernul său nu va trece de votul Parlamentului, a doua propunere a președintelui Nicușor Dan va fi tot un tehnocrat. Potrivit Constituției, dacă Parlamentul respinge două propuneri consecutive de premier, președintele României poate dizolva Parlamentul și declanșa alegerile anticipate.

Surse participante la discuțiile de luni cu premierul desemnat Eugen Tomac au declarat pentru Antena 3 CNN că acesta le-a transmis care este planul președintelui Nicușor Dan dacă guvernul „tehnic” nu va trece de votul Parlamentului. Astfel, a doua propunere a președintelui Dan ar urma să fie tot o persoană din afara partidelor politice parlamentare.

După discuția cu Eugen Tomac, și liderul USR Dominic Fritz a declarat că „acesta este planul”.

„Așa am înțeles, că acesta este planul. Dacă pică Guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. Așa am înțeles eu, cel puțin”, a declarat Dominic Fritz, după întâlnirea cu premierul desemnat.

Luni, după discuțiile cu Tomac, atât Ilie Bolojan cât și Dominic Fritz au dat de înțeles că PNL și USR nu vor vota guvernul lui Eugen Tomac, însă o decizie va fi luată după consultarea forurilor statutare.

„I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar, în același timp, asta este o decizie pe care trebuie să o luăm în forurile statutare ale partidului”, a declarat Fritz, în timp ce Ilie Bolojan a spus că miercuri sau joi va fi convocat Biroul Politic Național al PNL, pentru ca partidul să ia o decizie privind poziționarea față de viitorul guvern. „Un guvern care nu are o susținere politică nu este o soluție. Nu are posibilitatea să continue reformele. Trebuie susținere parlamentară. Dacă nu are susținere explicită, nu poate duce la capăt reformele", a declarat Bolojan.

Ultimele discuții programate luni au loc la sediul PSD, unde Eugen Tomac discută cu social democrații. Premierul desemnat trebuie să convingă partidul lui Grindeanu să fie de acord cu oameni din afara partidelor în eșaloanele doi și trei. Tomac a declarat luni că întregul guvern va fi unul format din specialiști din afara partidelor, inclusiv la nivel de secretari de stat și prefecți. Social democrații ar vrea ca, în afară de miniștrii din Cabinet, restul funcțiilor din guvern să revină partidelor politice care susțin la vot Executivul lui Tomac.