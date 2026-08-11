Kelemen Hunor, despre legea salarizării: „Pentru mine sunt mai multe întrebări decât răspunsuri”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, după o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, că până nu va primi simulări ale salariilor din principalele sectoare ale administrației publice nu poate fi luată o „decizie politică” cu privire la Legea salarizării unitare. Liderul formațiunii maghiare a adăugat că există în continuare câteva probleme la acest proiect de lege pe care UDMR nu le poate accepta.
O linie roșie a UDMR privind Legea salarizării este că niciun venit nu trebuie să scadă sub nivelul din prezent, după intrarea în vigoare a actului normativ.
„În al doilea rând trebuie să avem simulările, eu nu am văzut nicio simulare până acum. Fără să avem simulările pe câteva categorii principale nu putem merge mai departe, o decizie politică nu putem lua. Nu am primit simulările până la această oră, apoi mai sunt câteva probleme. În cultură, mai ales în zona muzeelor, trebuie revăzută și zona de biblioteci. Aici nu vorbim de o sumă mare, e mai ales o sumă modică, dar nu poți să lași la o astfel de inițativă legislativă să rămână cultura, arheologii, bibliotecarii la coadă. Nu putem accepta”, a spus președintele UDMR.
Kelemen Hunor a adăugat că în continuare nu au aflat de unde vor proveni cele patru miliarde de lei în plus, negociate cu Comisia Europeană, pentru bugetul alocat Legii salarizării.
„Rămâne întrebarea de unde vom acoperi acea sumă de 4 miliarde în plus. Nu am primit răspuns. Nu putem accepta tăierea investițiilor, anul viitor nu o să mai avem PNRR, deci oricum va scădea suma alocată investițiilor, dacă mai tăiem și din bugetul național de investiții înseamnă că economia va merge și mai rău. Șomajul a ajuns la 10%”, a spus Kelemen Hunor.
Anvelopa salarială a fost majorată de la 8 miliarde de lei la 12,1 miliarde de lei, după negocieri cu Comisia Europeană. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că sindicatele au cerut modificări care ar crește bugetul pentru această Lege la 20 de miliarde de lei.
Kelemen Hunor a mai declarat că încă nu este clar cum s-a stabilit care salarii vor fi majorate și cine sunt cei care vor fi amânați până în 2028. De asemenea, nici problemele din Sănătate nu au fost rezolvate, a mai spus liderul UDMR.
„Nu știm cum au fost distribuite cele 12 miliarde, la ce categorii. Pentru mine sunt mai multe întrebări decât răspunsuri. Dacă ajunge fără acord în Parlament, nu are cum să iasă bine”, a conchis liderul UDMR.
Discuție finală pe Legea salarizării la Cotroceni
Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au fost convocați marți, începând cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni pentru o discuție finală cu președintele Nicușor Dan cu privire la proiectul Legii salarizării unitare, relatează Agerpres.
Potrivit surselor Antena 3 CNN, șeful statului va insista ca actul normativ să fie dezbătut și adoptat de Parlament pentru a nu rata termenul limită de 31 august din PNRR.
Înainte de această întâlnire, Kelemen Hunor a avut o discuție cu Sorin Grindeanu în biroul președintelui PSD de la Parlament. De asemenea, tot înainte de discuția de la Cotroceni, Dragoș Pîslaru a anunțat modificări majore la proiectul de lege.
Legea salarizării unitare este un jalon din PNRR. Trebuie adoptată până la data de 31 august 2026 pentru a nu pierde aproximativ 700 de milioane de euro.