Kelemen Hunor, despre legea salarizării: „Pentru mine sunt mai multe întrebări decât răspunsuri”

Legea salarizării unitare este un jalon din PNRR. Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, după o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, că până nu va primi simulări ale salariilor din principalele sectoare ale administrației publice nu poate fi luată o „decizie politică” cu privire la Legea salarizării unitare. Liderul formațiunii maghiare a adăugat că există în continuare câteva probleme la acest proiect de lege pe care UDMR nu le poate accepta.

O linie roșie a UDMR privind Legea salarizării este că niciun venit nu trebuie să scadă sub nivelul din prezent, după intrarea în vigoare a actului normativ.

„În al doilea rând trebuie să avem simulările, eu nu am văzut nicio simulare până acum. Fără să avem simulările pe câteva categorii principale nu putem merge mai departe, o decizie politică nu putem lua. Nu am primit simulările până la această oră, apoi mai sunt câteva probleme. În cultură, mai ales în zona muzeelor, trebuie revăzută și zona de biblioteci. Aici nu vorbim de o sumă mare, e mai ales o sumă modică, dar nu poți să lași la o astfel de inițativă legislativă să rămână cultura, arheologii, bibliotecarii la coadă. Nu putem accepta”, a spus președintele UDMR.

Kelemen Hunor a adăugat că în continuare nu au aflat de unde vor proveni cele patru miliarde de lei în plus, negociate cu Comisia Europeană, pentru bugetul alocat Legii salarizării.

„Rămâne întrebarea de unde vom acoperi acea sumă de 4 miliarde în plus. Nu am primit răspuns. Nu putem accepta tăierea investițiilor, anul viitor nu o să mai avem PNRR, deci oricum va scădea suma alocată investițiilor, dacă mai tăiem și din bugetul național de investiții înseamnă că economia va merge și mai rău. Șomajul a ajuns la 10%”, a spus Kelemen Hunor.