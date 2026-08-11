Liderii PSD, PNL, USR și UDMR sunt așteptați la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan vrea să știe dacă Legea salarizării poate fi adoptată

Președintele Nicușor Dan. Foto: Hepta

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au fost convocați marți, începând cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni pentru o discuție finală cu președintele Nicușor Dan cu privire la proiectul Legii salarizării unitare, relatează Agerpres. Potrivit surselor Antena 3 CNN, șeful statului va insista ca actul normativ să fie dezbătut și adoptat de Parlament pentru a nu rata termenul limită de 31 august din PNRR.

Potrivit agendei prezidenţiale, la întâlnirea cu şeful statului, programată pentru ora 16:00, sunt aşteptaţi să participe:

Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Social Democrat (PSD);

Ilie Bolojan, preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL);

Dominic Fritz, preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR);

Kelemen Hunor, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR);

reprezentanţii partidelor din grupul de lucru pe tema legii salarizării;

Președintele va insista ca actul normativ să fie dezbătut și adoptat într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, au spus sursele Antena 3 CNN, și vrea să evalueze care sunt șansele ca acest proiect să primească un vot favorabil, în contextul în care este contestat de angajații din sistemul public, de sindicate, dar și de unele partide.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat luni că săptămâna aceasta este ultima săptămână în care poate fi obţinut un acord politic pe această reformă, pentru a putea fi adoptată şi promulgată înainte de 31 august, termenul limită pe Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Ultima şansă pentru legea salarizării unitare. Azi intrăm pe ultima turnantă pentru a putea îndeplini un jalon critic pe PNRR, legat de legea salarizării, a cărui îndeplinire ar debloca 770 milioane de euro pentru investiţii. Este cel mai probabil ultima săptămână în care poate fi obţinut un acord politic pe această reformă, pentru a putea fi adoptată şi promulgată înainte de 31 august, termenul limită pe PNRR”, a scris Pîslaru pe contul său de Facebook.

Săptămâna trecută, premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că proiectul legii salarizării unitare ar putea fi adoptat de Parlament „într-o săptămână, două”, dacă ar exista „efort și înțelegere” din partea tuturor liderilor politici.

Proiectul legii salarizării unitare a declanșat un scandal uriaș în România. Angajați din toate sectoarele publice sunt nemulțumiți și spun că veniturile lor vor scădea, în unele cazuri chiar substanțial. Personalul medical deja a fost în grevă de avertisment, iar profesorii spun că această lege, în forma actuală, le anulează toate drepturile câștigate anterior.

Sindicatele au cerut modificări la proiectul de Lege, în caz contrar amenințând cu proteste și greve de amploare. Totuși, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că sindicatele au cerut modificări care ar crește bugetul pentru această Lege la 20 de miliarde de lei, în condițiile în care plafonul maxim este de 12,1 miliarde de lei, deja renegociat cu Comisia Europeană de la suma de 8 miliarde de lei.

Proiectul de Lege a fost contestat și de PSD și de UDMR. Social-democrații i-au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care au cerut clarificări pentru a propune modificări la proiect și amenință că nu vor vota actul normativ în forma în care este acum.

Legea salarizării unitare este un jalon din PNRR. Trebuie adoptată până la data de 31 august 2026 pentru a nu pierde aproximativ 700 de milioane de euro.

Discuții pentru un guvern cu puteri depline

Nicușor Dan va avea o nouă întâlnire cu liderii fostei coaliții de guvernare și săptămâna viitoare pentru a discuta de această dată despre criza politică, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Președintele vrea să afle dacă există premisele formării unui nou guvern. Nicușor Dan a declarat anterior că până nu va avea certitudinea că există șanse ca un guvern să fie învestit nu va nominaliza un alt premier, după ce două propuneri anterioare - Eugen Tomac și Adrian Veștea - au eșuat.

„Ne aflăm în acest blocaj tocmai pentru că partidele politice și-au autoimpus o serie de condiții la care nu vor să renunțe, și cred că este nevoie de foarte multă flexibilitate și maturitate politică pentru a depăși acest moment. (...) În clipa în care partidele vor fi mult mai flexibile și vor da dovadă de mai multă deschidere pentru găsirea unui compromis rezonabil, evident, în acea clipă, vom avea și o nouă desemnare”, a spus Eugen Tomac, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Tomac mai susține că „președintele este pregătit să desemneze mâine un candidat, dacă el anunță că are în spate o majoritate solidă, pe care îl susține”.

Pe masă sunt în continuare două variante: guvern tehnocrat sau guvern minoritar.

În paralel, social-democrații încearcă în continuare să obțină o majoritate în jurul unui guvern minoritar PSD, fie cu Sorin Grindeanu premier, fie un prim-ministru independent.

UDMR nu a exclus să susțină un astfel de guvern.

Și premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că România trebuie să aibă un guvern cu puteri depline cât mai rapid posibil. PNL însă a adoptat o rezoluție prin care a decis să nu mai formeze o coaliție cu PSD.

Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR în Parlament la data de 5 mai 2026. De atunci, guvernul este interimar și are puteri limitate: nu poate adopta ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi în Parlament.