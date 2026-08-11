Dublă problemă pentru Insulele Baleare: record de turiști veniți pentru eclipsă și incendii de vegetație. Armata a fost trimisă în zonă

Spania mobilizează zeci de mii de polițiști și agenți tutieri înaintea eclipsei totale de Soare de miercuri, în timp ce militari, pompieri și salvatori sunt trimiși în Insulele Baleare. FOTO: Profimedia Images

Spania mobilizează zeci de mii de polițiști și agenți tutieri înaintea eclipsei totale de Soare de miercuri, în timp ce militari, pompieri și salvatori sunt trimiși în Insulele Baleare, unde autoritățile se pregătesc pentru un număr record de vizitatori și un risc ridicat de incendii de vegetație, scrie Euronews.

La solicitarea Guvernului regional al Insulelor Baleare, Ministerul spaniol al Apărării va trimite o unitate tactică în mai multe zone din Serra de Tramuntana, pe insula Mallorca. Măsura este luată înaintea eclipsei totale de Soare de miercuri, care va putea fi observată în întregul arhipelag.

Militarii li se vor alătura celor 93 de pompieri forestieri mobilizați în Mallorca, cea mai mare insulă a arhipelagului. Alți 23 de pompieri vor fi desfășurați în Menorca, 39 în Ibiza și șase în Formentera.

Guvernul regional intenționează să intensifice zborurile de supraveghere, deoarece vremea din ziua eclipsei va crește riscul izbucnirii incendiilor de vegetație. Serviciul de Salvare Maritimă și-a consolidat, la rândul său, prezența pe mare și va mobiliza 70 de angajați în ziua fenomenului astronomic.

Armata va rămâne în Mallorca și după ziua de miercuri. Operațiunea militară este deja în desfășurare și va dura cinci zile. Purtătorul de cuvânt al guvernului regional, Antoni Costa, nu a precizat câți militari vor fi trimiși pentru a întări dispozitivul de securitate de pe insulă.

Trupele se vor concentra asupra controalelor de pe drumurile care duc spre Serra de Tramuntana, având în vedere riscul ridicat de incendiu din această zonă în următoarele zile.

Drumul Ma-10 va fi închis traficului general între Andratx și Pollença, miercuri, în intervalul 15:00–21:00, ora locală. Accesul va fi permis numai rezidenților, proprietarilor, angajaților, persoanelor cazate în zonă, clienților care au un loc de parcare rezervat, mijloacelor de transport public și vehiculelor de transport alternativ autorizate. Potrivit Diario de Mallorca, restricții vor fi aplicate și în mai multe puncte de belvedere, golfuri și arii naturale din diferite localități.

Autoritățile se așteaptă ca eclipsa să atragă un număr foarte mare de vizitatori.

Asociația companiilor nautice din Insulele Baleare a anunțat că aproape toate ambarcațiunile disponibile au fost deja închiriate de persoane care vor să urmărească eclipsa de pe mare, potrivit SER Mallorca. Compania de transport public EMT Palma va introduce o linie specială de autobuz către S’Arenal, o localitate situată la sud de capitala insulei și care dispune de o zonă de coastă mai întinsă. În același timp, plaja din Palma va fi închisă de la prânz până la limita administrativă cu Llucmajor.

La nivelul întregii țări, Guvernul Spaniei a activat o operațiune de securitate care va mobiliza 33.600 de agenți ai Poliției Naționale și ai Gărzii Civile. Forțele vor acționa sub o comandă unică și vor asigura supravegherea terestră, maritimă și aeriană.

Direcția Generală de Trafic va mobiliza încă 2.500 de angajați, care vor lucra în coordonare permanentă cu forțele implicate în operațiune.

Autoritățile estimează că eclipsa va genera peste un milion de vizite. Guvernul central va restricționa accesul în 123 de zone considerate periculoase, fie din motive de protecție a mediului, fie din cauza dificultăților care ar putea apărea în cazul unei evacuări.