Cum va fi vremea până la toamnă. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

1 minut de citit Publicat la 08:21 11 Aug 2026 Modificat la 08:22 11 Aug 2026

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Foto: Agerpres Foto

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 10 august - 7 septembrie. Potrivit specialiștilor, vom avea parte în continuare de o lună cu temperaturi peste normalul perioadei și cu ploi puține.

Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și mai coborâte în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentu acest interval, mai ales în vestul și centrul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în zonele montane și local în vestul și centrul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.