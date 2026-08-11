Căldura și seceta lovesc în energia nucleară din Europa: Reactoare oprite sau restricționate. România, printre țările vulnerabile

Dacă producția Franței scade, țara livrează mai puțină electricitate către vecinii săi și poate ajunge chiar să devină ea însăși importator de energie electrică. Sursa foto: Getty Images

Râurile mai calde și nivelurile scăzute ale apei obligă centralele nucleare din Europa să își reducă producția. Dacă pe parcursul unui an, pierderile nu sunt grave, pe termen scurt, în zilele critice, reducerea producției are consecințe majore asupra rețelelor electrice și a prețurilor, potrivit unei analize dw.com.

Situația Dunării arată în prezent cât de dependente sunt centralele nucleare de condițiile locale. La centrala de la Paks, din Ungaria, care asigură în mod normal aproximativ 40% din necesarul de electricitate al țării, doar una dintre cele patru unități cu turbină mai este în funcțiune. Din cauza nivelurilor record de scăzute ale Dunării, singura centrală nucleară a țării s-a aflat chiar pentru scurt timp în pericolul unei opriri complete.

În România, efectul intervențiilor de pe Dunăre nu a fost unul durabil, astfel că autoritățile trebuie să fie pregătite inclusiv pentru scenariul în care Unitatea 2 de la Cernavodă ar fi oprită temporar, pentru o scurtă perioadă.

Pentru piața europeană de electricitate, însă, Franța are o importanță mult mai mare. Nicio altă țară din Europa nu se bazează într-o asemenea măsură pe energia nucleară, iar dacă producția Franței scade, țara livrează mai puțină electricitate către vecinii săi și poate ajunge chiar să devină ea însăși importator de energie electrică.

Pe parcursul întregului an, pierderile de producție ale centralelor franceze provocate de căldură sunt minime, însă în anumite săptămâni cu temperaturi extreme, restricțiile pot fi semnificative.

Un raport din 2023 al Curții de Conturi din Franța a estimat că, între 2000 și 2022, pierderile anuale înregistrate de toate reactoarele nucleare ale țării din cauza temperaturilor ridicate ale apei și nivelurilor scăzute ale râurilor au reprezentat în fiecare an mai puțin de 1% din producția anuală de energie nucleară. Chiar și în vara extrem de călduroasă din 2003, acestea au fost de numai aproximativ 1,5%.

Însă cifrele anuale ascund fluctuațiile pe termen scurt. În vara anului 2003, centralele nucleare franceze au fost nevoite să își reducă temporar producția cu peste șase gigawați, iar în timpul celor mai recente valuri de căldură, de la sfârșitul lunii iunie și de la jumătatea lunii iulie 2026, capacitatea maximă disponibilă a fost temporar limitată cu opt până la nouă gigawați. Aceasta corespunde unei reduceri de până la o cincime din capacitatea nucleară disponibilă în mod normal Franței pe timpul verii.

Dar o capacitate cu opt gigawați mai mică nu înseamnă același lucru cu un deficit total de opt gigawați. Chiar și fără nivelurile scăzute ale apei, unele reactoare nu ar fi funcționat la capacitate maximă — fie din cauza cererii mai reduse din timpul verii, a producției ridicate de energie solară sau a blocajelor din rețeaua electrică. Potrivit operatorilor de rețea, Franța a avut în continuare rezerve suficiente chiar și în timpul valurilor de căldură din 2026 și, per ansamblu, a rămas exportator net de electricitate.

Opțiunile energetice ale Ungariei după ce seceta a afectat centrala nucleară

Cu toate acestea, astfel de restricții sunt relevante pentru operatorii de rețea și traderii de energie electrică. Pentru aceștia nu contează câtă electricitate au produs în cele din urmă centralele nucleare la sfârșitul anului: esențial pentru stabilitatea rețelelor și pentru creșterile bruște ale prețurilor pe termen scurt este dacă energia este efectiv disponibilă atunci când este nevoie de ea.

Iar experiența arată că valurile de căldură cresc cererea de electricitate din cauza utilizării aparatelor de aer condiționat. Nu numai atât: întrucât valurile de căldură din acest an afectează zone extinse ale Europei, și rezervele de electricitate din străinătate se reduc.

Centralele nucleare sunt afectate de nivelurile scăzute ale apei deoarece trebuie să evacueze o cantitate comparativ mare de căldură reziduală pentru fiecare kilowatt-oră produs. Doar aproximativ o treime din căldura generată într-un reactor nuclear este transformată în electricitate; restul este eliberat în mediul înconjurător prin sistemul de răcire — adesea în râuri sau în mare. Însă, dacă râul are un debit redus, căldura reziduală este distribuită într-un volum mai mic de apă, iar temperatura apei crește mai rapid.

Apa mai caldă conține, de asemenea, mai puțin oxigen, iar pentru protejarea peștilor și a altor forme de viață acvatică există limite legale privind temperatura apei. Atunci când operatorii reduc producția unui reactor în timpul verii, aceasta nu este, de regulă, o oprire de urgență pentru siguranța reactorului, ci o măsură menită să protejeze viața acvatică din râul respectiv.

În situații critice, autoritățile franceze acordă ocazional derogări de la aceste limite. În astfel de cazuri, cursurile de apă sunt monitorizate mai atent, permițând companiei energetice de stat EDF să producă suplimentar energie electrică pe termen scurt.

O centrală cu turnuri de răcire consumă semnificativ mai puțină apă din râu și evacuează considerabil mai puțină căldură direct în apă decât o centrală cu un sistem de răcire deschis. Totuși, turnurile de răcire nu fac o centrală nucleară independentă de condițiile meteorologice, după cum demonstrează centrala de la Golfech.

Situată pe râul Garonne, care este deosebit de cald vara și se confruntă frecvent cu niveluri scăzute ale apei, aceasta este una dintre cele mai vulnerabile centrale, în ciuda turnurilor sale de răcire.

Între timp, la Chooz, pe râul Meuse, reactoarele au fost nevoite să își reducă producția în 2020, în ciuda turnurilor de răcire, pentru a evita punerea în pericol a alimentării cu apă potabilă a Belgiei.

Criza de la centrala nucleară de la Chooz

Nu orice scădere a producției de energie nucleară poate fi explicată prin condițiile meteorologice. În urmă cu patru ani, reactoarele Franței au produs cu aproape 82 de terawați-oră mai puțină electricitate decât în 2021. Această criză care a atras atenția publicului a fost provocată mai puțin de schimbările climatice și mai mult de fisurile cauzate de coroziunea sub tensiune și de lucrările de întreținere amânate.

Privind însă spre viitor, Curtea de Conturi din Franța estimează că perioadele de indisponibilitate a reactoarelor asociate schimbărilor climatice s-ar putea tripla sau chiar cvadrupla până în 2050. Având în vedere nivelul redus de până acum, chiar și o asemenea creștere nu ar reprezenta încă o problemă generalizată, însă ar putea deveni critică pentru anumite centrale.

Prin instalarea unor turnuri de răcire suplimentare, construirea unor structuri mai adânci pentru captarea apei și o planificare mai bună a lucrărilor de întreținere, Franța poate contracara cel puțin parțial această tendință. Totuși, adaptarea centralelor la temperaturi mai ridicate costă foarte mulți bani și necesită mai mult teren.

În cadrul viitorului său program de modernizare a centralelor nucleare, Franța intenționează să țină cont de consecințele schimbărilor climatice. Patru dintre cele șase reactoare EPR2 planificate inițial urmează să fie construite pe coastă, la Penly și Gravelines. Doar cea de-a treia pereche de reactoare va fi construită pe râul Ron, în apropiere de Bugey. Turnurile de răcire de acolo sunt menite să limiteze încărcarea termică asupra râului și captarea apei.

Consecințele în Europa

Consecințele reducerii producției reactoarelor franceze sunt vizibile pe piața europeană de electricitate. Pe 24 iunie, capacitatea de producție a fost redusă cu aproximativ 4,1 gigawați din cauza temperaturilor ridicate ale râurilor. Drept urmare, exporturile de electricitate ale Franței au scăzut la aproximativ trei gigawați, după ce țara furnizase cu doar o săptămână înainte între 10 și 12 gigawați vecinilor săi.

Combinată cu un consum mai mare de electricitate, producția redusă de energie eoliană și utilizarea sporită a centralelor pe gaze, această situație a contribuit la creșterea temporară a prețurilor energiei electrice în Franța și Germania până la cele mai ridicate niveluri din ianuarie 2025.

În timpul valurilor de căldură care au urmat în iulie, reducerea producției reactoarelor a fost chiar mai amplă, deși impactul asupra celorlalte țări a fost mai puțin semnificativ. Pe 13 iulie, opt reactoare, cu o capacitate combinată de 6,3 gigawați, au fost afectate, iar două au fost oprite complet. Cu toate acestea, Franța a exportat doar intermitent peste 10 gigawați și a importat energie solară și eoliană ieftină din Spania.

În prezent, reducerile producției centralelor nucleare provocate de căldură par să fie o problemă gestionabilă pentru Franța. Dacă această situație se va transforma în viitor într-un deficit la nivelul întregii Europe va depinde probabil, nu în ultimul rând, de evoluția cererii externe și de rezervele de energie eoliană și solară.