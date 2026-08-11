"Este extrem de palpitant să-ți înfrunți temerile". Generația Z în armată. Cine sunt tinerii europeni care aleg să se înroleze și de ce

Mai multe țări ale Uniunii Europene vor să își extindă forțele armate, în timp ce războiul din Ucraina continuă. FOTO: Getty Images

Mai multe țări ale Uniunii Europene vor să își extindă forțele armate, în timp ce războiul din Ucraina continuă. Când Lizzy a ajuns în Lituania, serviciul militar a încetat să mai fie pentru ea o noțiune abstractă. În cea de-a doua zi petrecută acolo, un camarad a călcat pe o mină. "Totul a devenit mult mai real", și-a amintit rezervista germană în vârstă de 21 de ani, care se înscrisese inițial în programul de serviciu militar voluntar al Germaniei din curiozitate, scrie Euroactiv.

Ea este unul dintre miile de tineri europeni care aleg să îmbrace uniforma, în timp ce guvernele de pe continent desfășoară cel mai amplu proces de consolidare militară din ultimele decenii. Franța și Germania se numără printre țările care vor să își extindă forțele armate, pe fondul războiului care continuă în estul Europei.

Germania își propune să ajungă la 260.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști până în 2035, în timp ce Franța încearcă să depășească dificultățile de recrutare cu care s-a confruntat ani la rând. Dincolo de aceste obiective se află însă mii de tineri europeni care iau o decizie personală privind serviciul militar, cariera și securitatea.

Euractiv a discutat cu cinci militari francezi și germani cu vârste sub 30 de ani, trei militari profesioniști și doi rezerviști, despre motivele pentru care s-au înrolat, despre ceea ce le-a oferit viața militară și despre felul în care își percep rolul pe un continent care se pregătește pentru posibilitatea unui război.

Niciunul dintre ei nu provine dintr-o familie cu tradiție militară și niciunul nu a indicat salariul drept principalul motiv al înrolării. În schimb, au descris serviciul militar ca pe o căutare a unui scop, a responsabilității, a aventurii și a experienței practice.

Mai mult decât patriotism

Un puternic simț al datoriei se află adesea la baza deciziei de a intra în rândurile armatei, o alegere care poate schimba radical viața unei persoane. Paul, în vârstă de 26 de ani, este ofițer în Marina franceză. După terminarea liceului, el a urmat un program de pregătire de mai mulți ani la școala navală a Franței.

"Probabil că am fost singurul absolvent al liceului meu care a ales o școală militară", a spus el.

Anii petrecuți printre cercetașii francezi și călătoriile prin țară organizate în fiecare vară i-au insuflat un sentiment de patriotism și camaraderie.

"Am vrut să îmi servesc țara și să contribui la forța pe care aceasta o reprezintă pe scena internațională", a declarat el.

Pentru alții, motivele sunt mai degrabă de natură filozofică. Pierre, în vârstă de 27 de ani, lucrează în domeniul planificării operațiunilor de zbor pentru o escadrilă a Forțelor Aeriene franceze. Decizia sa a fost influențată de un "șoc intelectual" pe care l-a trăit în timpul facultății.

El și-a dat seama că nimeni din cercurile sale sociale, formate în mare parte din parizieni, nu era pregătit să se alăture forțelor armate.

"Unele familii sunt măcinate de îngrijorare atunci când copiii lor intră în armată, dar această realitate era complet străină cercurilor mele sociale și familiale, profund pariziene", a spus el. "Am perceput acest lucru ca pe un gol pe care am vrut să îl acopăr."

Elementul rus

Războiul din Ucraina a împins Europa într-o situație pe care unii experți și oficiali o descriu drept o "zonă gri", aflată între război și pace. Mai multe rapoarte avertizează asupra posibilității ca Rusia să atace înainte de sfârșitul anului 2030.

Pentru Elias, locotenent într-un batalion de infanterie mecanizată al forțelor blindate germane, îngrijorarea față de Rusia a apărut cu mult înaintea invaziei la scară largă din 2022. Totul a început după ce, în 2014, a urmărit o serie documentară despre invadarea Crimeei de către Rusia.

După ce s-a alăturat armatei prin programul de serviciu militar voluntar, în 2018, evenimentele care au precedat invazia rusă în Ucraina i-au confirmat convingerile. În timp ce Rusia își concentra trupele la granița Ucrainei, la sfârșitul anului 2021, Elias a devenit tot mai convins că Europa intra într-o nouă epocă.

După câțiva ani în care a fost staționat în Germania, el s-a oferit voluntar să servească în brigada germană de 4.800 de militari, desfășurată permanent în Lituania și inaugurată în vara anului trecut.

Pentru el, misiunea de doi ani în cadrul brigăzii reprezintă o experiență profesională dificilă, dar valoroasă, având în vedere că este prima desfășurare militară germană de lungă durată în străinătate după cel de-Al Doilea Război Mondial.

"M-am oferit voluntar imediat. Brigada din Lituania primește toate cele mai bune unități", a spus el.

Lizzy, care s-a înscris în urmă cu trei ani în programul de serviciu militar voluntar al Germaniei și a activat în Forțele Aeriene înainte de a intra în rezervă, fusese deja trimisă în Lituania cu câteva luni înainte de înființarea bazei permanente germane, în aprilie 2025.

Zborurile efectuate în apropierea graniței cu Rusia au făcut-o să înțeleagă mai clar realitatea războiului.

Pentru amândoi, Lituania reprezintă întruchiparea concretă a noii linii de front a Europei. Deși continentul se pregătește pentru un posibil atac rusesc, amenințarea rămâne una hibridă, în special în țările aflate mai departe de Moscova.

"Nu suntem implicați direct în conflict", a spus Paul. "Este vorba mai degrabă despre o competiție strategică", a adăugat el.

Spiritul de aventură

Simțul datoriei nu explică singur de ce acești tineri europeni au ales să se înroleze. Aproape toți au vorbit și despre ceva mai puțin politic, atracția exercitată de un mod de viață diferit de oricare altul.

În timpul facultății, Pierre a plecat într-o călătorie de câteva luni departe de Europa, experiență care i-a deschis interesul pentru o viață într-o continuă mișcare.

"A fost ca o provocare pe care mi-am impus-o singur și în timpul căreia am întâlnit oameni din întreaga lume", a spus el. În acea călătorie a cunoscut și un student francez care se pregătea să devină ofițer.

Atunci și-a dat seama că simțea o "nevoie puternică de implicare", Deși luase anterior în considerare o carieră în administrația publică, armata i-ar fi permis să evite rutina unui loc de muncă obișnuit și să creeze legături puternice cu ceilalți.

"Armata îndeplinea toate aceste criterii", a spus el.

Viața militară l-a atras și prin caracterul ei imprevizibil. "Este extraordinar de palpitant să îți înfrunți unele temeri și să îți spui că le poți depăși", a declarat Pierre.

Și Paul a regăsit acest spirit de aventură în Marina franceză, unde o misiune de patrulare de cinci luni la bordul unei fregate, în America Latină, i-a oferit o experiență complet diferită de un loc de muncă la birou.

De la instituțiile Uniunii Europene la bordul fregatei

Pentru mulți civili, armata rămâne o lume pe care o cunosc doar din parade sau din patrulele militare. Laura, în vârstă de 28 de ani, a vrut să înțeleagă cum arată aceasta cu adevărat din interior.

Interesul ei a fost trezit în timpul unui stagiu în cabinetul lui Thierry Breton, fost comisar european pentru piața internă. Acolo, Laura a lucrat la principalele instrumente adoptate de Uniunea Europeană pentru sprijinirea industriei europene de apărare după declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Când discutam despre industria de apărare, mă întrebam cum se transpune aceasta, în mod concret, pe teren.„

Ea a finalizat un program de pregătire de zece luni în rezerva Marinei franceze și urmează să semneze în curând contractul de ofițer rezervist.

„Faptul că am văzut oamenii de pe teren mi-a oferit un context vizual care mă ajută să înțeleg mult mai bine lucrurile de care mă ocupam la serviciu„, a spus ea.

Laura a povestit că momentul în care a văzut comandouri ale Marinei abordând un feribot în largul orașului Marsilia, în cadrul simulării unui atac terorist, a transformat brusc în realitate luni întregi de discuții despre politici publice.

Acești tineri militari au crescut după încheierea Războiului Rece, într-o perioadă în care pacea în Europa era considerată un lucru firesc. Indiferent dacă au fost motivați de patriotism, curiozitate, spirit de aventură sau simțul responsabilității, ei fac parte dintr-o generație care se alătură forțelor armate europene într-un moment în care domeniul militar pare din nou strâns legat de viitorul continentului.