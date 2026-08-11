Rușii au atacat cu rachete balistice Kiev și Zaporojie, au fost zeci de explozii și incendii. Cinci morți și 21 de răniți

1 minut de citit Publicat la 07:46 11 Aug 2026 Modificat la 07:46 11 Aug 2026

Rușii au atacat cu rachete balistice Kiev și Zaporojie, au fost zeci de explozii și incendii. Cinci morți și 21 de răniți. FOTO: Ivan Fedorov / Telegram

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 21 au fost rănite în urma atacurilor lansate de Rusia asupra orașelor Zaporojie și Kiev în noaptea de luni spre marți, scrie Kyiv Independent.

Potrivit autorităților locale, cinci persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite în Zaporojie. La Kiev, o persoană a fost rănită.

Jurnaliști ai publicației The Kyiv Independent aflați la fața locului au relatat că explozii puternice s-au auzit aproape simultan în capitala Ucrainei și în orașul Zaporojie, în jurul orei 00.30. În același timp, Forțele Aeriene ucrainene au avertizat că rachete balistice rusești se îndreptau spre Kiev, Zaporojie, Sumî, Harkov și Cernihov.

„Am auzit aproximativ zece explozii. Cred că au fost provocate de rachete balistice. Apoi s-a produs o deflagrație foarte puternică, iar întreaga clădire s-a zguduit ca în timpul unui cutremur”, a declarat un reporter aflat în Zaporojie. Potrivit acestuia, ultima explozie ar fi putut fi provocată de o bombă aeriană ghidată.

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a confirmat că forțele ruse au atacat centrul regional cu rachete balistice și bombe aeriene ghidate. Loviturile au avariat locuințe și alte clădiri, au provocat incendii și au lăsat anumite zone fără energie electrică. După o scurtă pauză, alerta aeriană din Zaporojie a fost ridicată, însă autoritățile au emis ulterior o nouă avertizare privind pericolul reprezentat de dronele rusești.

Mai multe explozii puternice au fost auzite și la Kiev, unele dintre acestea aparent în apropierea centrului orașului. Primarul capitalei, Vitali Kliciko, îi avertizase anterior pe locuitori că orașul se află sub atac și le ceruse să se adăpostească.

Echipe medicale au fost trimise la locul unei lovituri din districtul Șevcenkivski, unde autoritățile locale au anunțat că un depozit a fost avariat.

Rusia și-a intensificat considerabil campania de atacuri cu rachete împotriva Ucrainei în vara anului 2026. În același timp, deficitul critic de sisteme de apărare antiaeriană lasă orașele ucrainene vulnerabile, în special în fața rachetelor balistice.