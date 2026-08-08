Rușii au atacat masiv, din nou, Kievul. Valuri de drone au provocat incendii și explozii. Trei morți, printre care un copil

Rușii au atacat masiv, din nou, Kievul. Valuri de drone au provocat incendii și explozii.FOTO: Telegram Serviciul de Urgență de Stat

Rusia a atacat Kievul și regiunea înconjurătoare în noaptea de vineri spre sâmbătă, provocând moartea a trei persoane, printre care și un copil, scrie Kyiv Independent.

Capitala ucraineană și localitățile din apropiere au fost supuse unor atacuri aeriene repetate în primăvara și vara acestui an. Criza acută de sisteme antiaeriene lasă Kievul vulnerabil în special în fața rachetelor balistice rusești.

Atacurile din districtul Brovary, regiunea Kiev, au ucis trei persoane, a anunțat șeful Administrației orașului Kiev, Tymur Tkachenko. Printre victime se află un copil. Alte trei persoane au fost rănite în Brovary, inclusiv un alt copil.

Loviturile au avariat o clădire rezidențială, mai multe mașini și anexe gospodărești. De asemenea, un incendiu a izbucnit într-o clădire nerezidențială, potrivit lui Tkachenko. Echipele de intervenție continuă să acționeze în zonele afectate.

„Rusia continuă să terorizeze populația civilă”, a declarat Tkachenko.

Noul atac asupra orașului Brovary, situat la est de Kiev, are loc în timp ce localnicii încă încearcă să-și revină după un bombardament rusesc de amploare care a ucis opt persoane pe peronul unei gări. Acesta a fost unul dintre cele mai intense atacuri rusești asupra orașului de la începutul războiului.

În capitala Ucrainei, incendii au izbucnit în două garaje și într-o clădire comercială din districtul Holosiivskyi, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Un alt incendiu, izbucnit „pe teritoriul unei întreprinderi” din districtul Obolonskyi, a fost stins, a precizat serviciul de urgență.

La scurt timp după miezul nopții, Forțele Aeriene ucrainene au avertizat populația că mai multe valuri de drone se îndreptau spre Kiev și regiunea înconjurătoare. Primele explozii au fost auzite în oraș în jurul orei locale 00:45, potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați la fața locului.

După mai puțin de 15 minute, o nouă serie de explozii a zguduit capitala. În jurul orei 03:00, în timp ce echipele de intervenție stingeau incendiile din Brovary, jurnaliștii Kyiv Independent au semnalat alte explozii și au relatat că asupra Kievului erau lansate rachete balistice.

Forțele Aeriene au avertizat, de asemenea, că drone rusești și bombe aeriene ghidate se îndreptau spre alte regiuni ale țării. Explozii au fost raportate și în Dnipro, al patrulea oraș ca mărime din Ucraina.

Deși Rusia atacă orașele ucrainene din aer încă de la începutul invaziei pe scară largă, intensificarea bombardamentelor în 2026 exploatează criza sistemelor antiaeriene din Ucraina, ceea ce face ca loviturile să fie tot mai devastatoare și mai letale.

Rusia lansează cu o frecvență tot mai mare salve de rachete balistice asupra Kievului și a altor orașe, distrugând blocuri de locuințe, instalații energetice esențiale și alte obiective de infrastructură civilă. În lipsa unui număr suficient de interceptoare pentru sistemele Patriot, aceste ținte sunt aproape lipsite de apărare în fața rachetelor balistice rusești.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat pe 7 august că Ucraina a reușit să intercepteze doar 29 dintre cele 195 de rachete balistice lansate de Rusia asupra țării în luna iulie.

Cel mai recent atac de amploare asupra Kievului și regiunii înconjurătoare avusese loc cu numai 48 de ore înainte. Bombardamentul din noaptea de 5 august a ucis 17 persoane și a rănit aproape 30. Niciuna dintre cele 24 de rachete balistice și cele patru rachete hipersonice lansate de Rusia în timpul acelui atac nu a fost interceptată, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene.