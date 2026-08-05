Ucraina nu a reușit să doboare nicio rachetă rusească în timpul bombardamentului asupra Kievului. Zelenski face apel către aliați

2 minute de citit Publicat la 14:36 05 Aug 2026 Modificat la 14:36 05 Aug 2026

Ucraina nu a reușit să doboare nicio rachetă rusească în timpul bombardamentului asupra Kievului. FOTO: X Diana Panchenko

Președintele Ucrainei, Volodimirr Zelenski, le-a cerut miercuri aliaților să trimită mai multe sisteme de apărare antiaeriană care să intercepteze rachete balistice, după cel mai puternic atac asupra Kievului din acest an, în care au fost uciși cel puțin 17 oameni, scrie Euronews. Ucraina nu a reușit să doboare nicio rachetă rusească în timpul atacului, potrivit raportului zilnic publicat miercuri de Forțele Aeriene ucrainene.

Armata rusă a lansat 115 drone și 28 de rachete de mare viteză, inclusiv rachete balistice, au anunțat Forțele Aeriene, în condițiile în care oficialii ucraineni au atras atenția asupra lipsei acute de muniție antirachetă.

Zelenski a confirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că "principala țintă a atacului au fost depozitele unor întreprinderi civile", fiind lovite și obiective de infrastructură și o gară.

"Interceptoarele pentru rachete balistice ar fi putut salva viețile celor care au murit astăzi. Este foarte important ca partenerii să înțeleagă că întârzierile în livrarea lor sau refuzul de a transfera astfel de sisteme duc la asemenea victime și distrugeri îngrozitoare", a transmis președintele ucrainean.

Kyiv is on fire.



You are destroying Ukraine!



It was Zelensky who urged Trump to start a war with Iran. Now Ukraine has no air-defense missiles.



It was Zelensky who started striking commercial vessels, ports, oil refineries and marketplaces. In response Russia destroyed… pic.twitter.com/mAon06TRlU — Diana Panchenko ?? (@Panchenko_X) August 5, 2026

Cel mai mare număr de victime în urma atacului nocturn din regiunea Kiev a fost înregistrat în apropierea gării Kvitneva, din districtul Brovarî. Oamenii nu au reușit să urce în ultimul tren, care avea întârziere, și au rămas pe peron. Opt persoane au murit, potrivit lui Vitalii Bihun, șeful Administrației de Stat a districtului Brovarî.

Premierul Ucrainei, Serhii Korețki, a declarat că Moscova nu a vizat obiective militare, ci doar zone și clădiri civile.

"Aceste atacuri nu au niciun scop militar. Acesta este terorism", a spus el. "Rusia își extinde campania de teroare, vizând în mod deliberat companii care deservesc milioane de oameni. Producători ucraineni, spații comerciale și centre logistice au fost atacate", a adăugat premierul.

Korețki a anunțat că Guvernul pregătește o întâlnire cu reprezentanții companiilor ucrainene afectate de atacurile rusești.

Au fost distruse obiective importante aparținând Epicentr, liderul pieței de bricolaj din Ucraina, ROZETKA, cel mai mare retailer online și marketplace din țară, precum și Nova Poșta, cea mai mare companie privată de servicii poștale și de curierat.

Potrivit Nova Poșta, forțele ruse au folosit muniții cu dispersie în atacul asupra centrului său de sortare din Kiev.

Lanțul de supermarketuri Silpo a anunțat că șase angajați au murit în incendiile care au izbucnit în două centre de distribuție.

Într-un atac aerian separat, desfășurat marți, forțele ruse au distrus un complex de depozite în care erau păstrate produse ale producătorului ucrainean de înghețată Lasunka.