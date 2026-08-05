Consiliul Concurenței are „suspiciuni” privind creșterea prețului la carburanți. Chirițoiu: „Vom face controale”. Când scad prețurile

Consiliul Concurenței va verifica prețul carburanților. Foto: Profimedia Images

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a confirmat, miercuri, la Antena 3 CNN, că instituția sa are "suspiciuni" legate de creșterea prețurilor la carburanți în România, în ultima perioadă, înainte de intrarea în vigoare a legii care reduce acciza la motorină.

El a precizat că, odată intrată în vigoare legea care plafonează acciza la carburant, pentru Consiliul Concurenței va fi mai ușor să identifice situațiile care atrag sancțiuni.

Chirițoiu a estimat că, prin efectul concurent al legii și al "normalizării" situației legate de Kazahstan - de unde România importă o parte din țiței - și de conflictul din Golf - unde este anticipat un acord între părțile beligerante - prețurile ar trebui să scadă.

Andreea Dumitrache: Prețurile au trecut de 10 lei și la sortimentele standard. Aem legea intrată în vigoare, publicată în Monitorul Oficial, cea care va duce la plafonare. Există riscul ca, în zilele în care se știa că legea a trecut de Parlament, dar nu a intrat în vigoare, benzinarii să fi crescut artificial aceste prețuri? Veți face controale să găsiți dacă sunt vinovați de astfel de creșteri?

Bogdan Chirițoiu: Avem suspiciuni și o să facem controale

Bogdan Chirițoiu: Avem această suspiciune, e adevărat, și o să facem controale, dar prioritatea acum este să punem în practică (prevederile noii legi).

Am avut o plafonare comercială la nivelul celei de anul trecut și a funcționat, repet, pentru că prețurile au fost mai mici la noi decât în alte țări din Uniune. Asta am constatat noi până acum, pe primele două luni. Pe a treia de-abia acum o analizăm. Companiile au respectat legea. Deci, legea aceasta a fost respectată și a avut efectul dorit, de a ține prețurile mai mici decât în alte țări.

Din păcate, am avut o lună de pauză și asta înseamnă să o luăm de la capăt cu toată legislația secundară. Deci trebuie să lucrăm, să punem la punct legislația secundară, o punem în transparență publică. E vorba de un pic de birocrație, pe care o vom parcurge zilele acestea, ca să avem totul pus la punct pentru momentul când legea intră în vigoare.

Andreea Dumitrache: E foarte important ce ne spuneți. De vineri, intră legea în vigoare. Sunt zilele în care dumneavoastră armonizați legislația, ca să vedeți cu cât va fi redusă acciza și apoi să faceți aceste verificări.

Bogdan Chirițoiu: Folosim cotațiile Platts, nu prețul barilului

Bogdan Chirițoiu: Acciza o să o calculeze Ministerul de Finanțe. Noi le vom furniza date pe baza cărora pot ei să decidă, adică (le furnizăm) prețurile din piață și cotațiile internaționale. Nu folosim prețul barilului, ci folosim așa-numitele cotații Platts, cotații care reflectă prețurile benzinei și motorinei în tranzacțiile internaționale, nu doar prețul materiei prime, cum este prețul barilului.

Și, în funcție de aceste repere, Ministerul de Finanțe vede dacă trebuie să reducă acciza. Noi verificăm respectarea plafonului de adaos comercial, repet, la nivelul celui de anul anterior. Apoi, noi monitorizăm piața. Dacă vedem cumva prețurile în România divergente față de restul Uniunii, asta ne-ar alerta.

Dacă vedem că România este substanțial mai ieftină decât restul Uniunii, vom spune: „Lucrurile sunt proaste, dar nu sunt atât de proaste pe cât ar putea să fie” sau „Sunt mai puțin proaste decât în alte țări”.

Andreea Dumitrache: Dar dumneavoastră spuneți că există totuși această suspiciune, că în aceste câteva zile care au trecut între adoptarea din Parlament și intrarea legii în vigoare puteau să fie crescute artificial prețurile.

Bogdan Chirițoiu: Avem două lucruri. Vedem că au crescut prețurile, legat de Kazahstan. Deci, să spunem, explicația legitimă ar fi: „Da, nu suntem afectați numai de criza asta globală generată de războiul din Golf”. Am avut evenimente recente în Marea Neagră, legate de războiul cu Ucraina, care au afectat aprovizionarea cu petrol din Kazahstan.

Noi importăm o parte din petrol. Cel pentru Petromidia ne vine, în general, din Kazahstan. Și atunci, desigur, apar niște perturbări în piață. Asta ar fi explicația, să spunem, legitimă, care nu este vina companiilor. Poate că, știind că în câteva zile va veni plafonarea și nu vor mai putea să practice prețuri atât de mari, atunci profită de aceste câteva zile de libertate.

Bogdan Chirițoiu: Cu legea plafonării, e mult mai ușor să sancționăm. Cât nu a fost legea în vigoare, nu este clar dacă putem

Andreea Dumitrache: Aceasta era întrebarea. Puteți să mai faceți ceva?

Bogdan Chirițoiu: Putem să depistăm. Depinde ce fapte găsim. Clar că ne este mult mai simplu. Avem o bază clară de sancționare. Dacă avem plafonarea în vigoare, atunci da, avem prevederi legale care ne spun că putem să-i sancționăm.

Atunci când nu suntem în perioadă de plafonare, cum am fost în luna iulie, avem o bază legală generală, neadaptată situației. Vedem dacă faptele pe care le-am depistat s-ar încadra pe baza noastră legală. Pe scurt, ne este simplu să amendăm dacă încalcă legea plafonării. Nu este atât de clar cum îi putem sancționa în afara acestei baze legale legate de plafonare.

(...) Vedem că prețul barilului scade și asta trebuie să se vadă și în piață. Din Kazahstan, aprovizionarea s-a normalizat și acolo pot să apară surprize. Până una-alta, și Golful Persic, și Kazahstan par să fie în regulă, deci ar trebui să vedem o revenire a prețurilor.