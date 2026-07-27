Kazahstanul reia livrările de țiței prin Marea Neagră. Conducta CPC a fost deschisă, petrolierele sunt încărcate în Novorossiisk

Sursă foto: Facebook/CPC

Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin intermediul oleoductului Consorțiului Conductei Caspice (CPC), după ce consorțiul a reluat operațiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, a anunțat, luni, Ministerul Energiei din Kazahstan. Decizia a fost luată după ce SUA le-au transmis ucrainenilor să se abțină din a mai lovi în Marea Neagră petroliere care nu sunt ale Rusiei. Aprovizionarea cu țiței din Kazahstan este esențială și pentru România care este dependentă în mare măsură de petrolul kazah.

Potrivit ministerului, încărcarea petrolierelor este în curs de desfășurare la două dintre punctele de acostare unice ale CPC. Petrolierele SEAMAJESTY și MILOS încarcă ambele țiței furnizat de Tengizchevroil, operatorul celui mai mare câmp petrolier din Kazahstan.

Reluarea alimentării cu petrol permite companiilor producătoare să restabilească livrările în sistemul de conducte CPC și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim. Ministerul a declarat că operațiunile de la terminal vor continua pe baza evaluărilor continue ale situației de securitate și în conformitate cu toate cerințele de siguranță necesare.

Ministerul Energiei a adăugat că rămâne în contact constant cu conducerea CPC, principalii transportatori de petrol și alte părți interesate și va continua să coordoneze eforturile pentru a asigura transportul neîntrerupt al petrolului kazah.

Anunțul vine în urma suspendării temporare a operațiunilor de încărcare la terminalul maritim CPC de săptămâna trecută, ceea ce a determinat Kazahstanul să reducă producția de petrol ca măsură tehnologică pentru a evita umplerea instalațiilor de depozitare după ce aportul de țiței în sistemul de conducte a fost restricționat.

Ruta CPC gestionează marea majoritate a exporturilor de țiței ale Kazahstanului. Suspendarea a venit după atacuri cu drone asupra navelor civile din Marea Neagră, pe care Kazahstanul le-a condamnat ca o amenințare la adresa securității energetice internaționale. Transporturile de petrol au fost reluate, consorțiul reluând operațiunile normale de export, menținând în același timp măsuri sporite de siguranță.

Chevron deține 50% din zăcământul Tengiz. Compania americană i-a cerut lui Trump să vorbească cu ucrainenii

Directorul executiv al companiei americane Chevron, Mike Wirth, a discutat cu oficiali de la Casa Albă la începutul săptămânii acesteia despre o problemă foarte presantă – cum se poate face în așa fel încât uriașa operațiune petrolieră a companiei din Kazahstan să nu devină victimă colaterală a războiului pe care Rusia îl poarte împotriva Ucrainei, relatează The Wall Street Journal.

Un recent atac cu drone al ucrainenilor a țintit patru petroliere încărcate cu petrol kazah, la Marea Neagră. Unul dintre ele era închiriat de Chevron și se afla în apropiere de portul Novorossisk.

Acest port al Rusiei rămâne un hub-cheie de export de țiței, aflându-se la capătul unui oleoduct deținut parțial de Chrevron și care „hrănește” 2% din cererea de petrol globală.

De când a avut loc acest atac, însă, încărcarea țițeiului pentru transport pe mare la această conductă a fost restricționată, iar Kazahstanul este acum forțat să-și reducă producția de petrol pentru că nu mai are spațiu de depozitare pentru el.

Chevron are o miză mare în regiune. Wirth, apropiații săi și alți lideri din industria petrolului au făcut recent un apel la Casa Albă, cerând administrației Trump să le apere interesele la Marea Neagră.

În urma discuțiilor, administrația Trump a făcut primul pas și a trimis un mesaj de avertisment Ucrainei – să se abțină de la a mai ataca vase care nu aparțin Rusiei în Marea Neagră.

„Administrația (Trump) vede Consorțiul Conductei Caspice (CPC) ca pe un element vital pentru aprovizionarea pieței europene cu energie kazahă, o alternativă la sursele rusești de energie”, a spus oficial citat de publicația americană.

Chevron deține acțiuni de 15% la CPC. Prin conductă este transportat țiței de la mai multe câmpuri petrolifere și gazifere din Kazahstan. El trece prin Rusia, ajungând la Novorossisk, la litoralul rusesc al Mării Negre.

Și mai important de atât, compania americană are o participație de 50% în cele mai productive câmpuri petrolifere kazahe – la Tengiz – responsabil pentru aproximtiv 12 procente din producția globală.

România, dependentă de țițeiul din Kazahstan

Datele comerciale arată cât de important este petrolul kazah pentru România. În 2024, țara noastră a importat aproximativ 4,54 milioane de tone de țiței din Kazahstan, în valoare de circa 2,68 miliarde de dolari, potrivit datelor UN Comtrade. Kazahstanul a fost de departe principala sursă individuală de țiței pentru România.

La nivelul exporturilor kazahe, dependența de ruta CPC este și mai pronunțată. Sistemul Consorțiului Conductei Caspice a transportat în 2024 aproximativ 63 de milioane de tone de petrol, iar ruta asigură aproximativ 80% din exporturile de țiței ale Kazahstanului. Petrolul este transportat prin conductă până la terminalul de la Novorossiisk, de unde este încărcat pe petroliere pentru a ajunge pe piețele internaționale.

O întrerupere prelungită a exporturilor prin CPC ar pune presiune asupra pieței internaționale a petrolului, în condițiile în care sistemul transportă în mod obișnuit peste un milion de barili pe zi. Kazahstanul caută în prezent alternative pentru exporturi, însă posibilitățile sunt limitate de poziția geografică a țării și de capacitatea rutelor alternative.

Riscul este cu atât mai important pentru România cu cât Petromidia are un rol major în aprovizionarea pieței interne. Rafinăriile Petromidia și Vega au procesat împreună în 2025 aproximativ 6,3 milioane de tone de materii prime, dintre care în jur de 5,9 milioane de tone au fost procesate la Petromidia. Cea mai mare rafinărie din România a procesat un volum de aproximativ 5,3 milioane de tone de țiței și a produs aproape 4,8 milioane de tone de carburanți, dintre care 1,7 milioane de tone de benzină și 3,1 milioane de tone de motorină și combustibil pentru aviație.

Dependența de petrolul kazah este legată și de configurația tehnică a rafinăriei. Potrivit Rompetrol, Petromidia a beneficiat în 2025 de fluxuri stabile de țiței kazah, inclusiv sortimentele CPC și KEBCO, furnizate cu sprijinul companiei naționale de petrol și gaze din Kazahstan, KazMunayGas.

În cazul unei întreruperi prelungite a livrărilor prin CPC, găsirea unor surse alternative și a unor sortimente de țiței compatibile cu instalațiile rafinăriei ar putea presupune costuri suplimentare de transport și logistică. Riscul este cu atât mai important cu cât peste 60% din produsele obținute de Petromidia, Vega și divizia de petrochimie au fost direcționate în 2025 către piața internă, ceea ce face ca o perturbare majoră și prelungită a aprovizionării cu țiței să poată avea efecte asupra pieței românești de carburanți.