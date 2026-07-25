Chevron și kazahii au contactat Casa Albă după atacurile de la Marea Neagră. Trump a cerut Ucrainei să atace doar petrolierele rușilor

2 minute de citit Publicat la 23:28 25 Iul 2026 Modificat la 23:28 25 Iul 2026

Kazahstan a suspendat încărcarea ţiţeiului în conducta CPC. Foto: Getty Images

Administrația Trump a avertizat Ucraina, în urma unor consultări cu reprezentanții industriei transportului maritim, să nu atace petroliere care nu aparțin Rusiei în Marea Neagră, relatează The Wall Street Journal, citat de Moscow Times.

Potrivit unei surse citate de publicație, guvernul american este deosebit de preocupat de siguranța Consorțiului Conductei Caspice (CPC), o rută esențială pentru transportul petrolului kazah către piețele europene, considerată o alternativă la resursele energetice rusești.

Discuțiile au fost provocate de atacul cu drone asupra terminalului maritim al CPC din Novorossiisk, pe 19 iulie, în urma căruia încărcarea petrolului în petroliere a fost suspendată.

Într-un comunicat, CPC a transmis că nu este vizat de sancțiuni și că reunește unele dintre cele mai mari companii energetice din Rusia, SUA, Kazahstan și Europa de Vest. Consorțiul a afirmat că atacul asupra obiectivului și a navelor civile reprezintă „un atac asupra intereselor statelor participante la CPC”.

Reprezentanții consorțiului au descris incidentul și drept un act de „agresiune directă” împotriva unui obiectiv civil protejat de dreptul internațional.

Potrivit WSJ, compania americană Chevron, care deține 15% din acțiunile CPC și o participație de 50% la zăcământul Tengiz din Kazahstan, a contactat Casa Albă. Producția de la Tengiz reprezintă aproximativ 12% din producția mondială a Chevron.

Conducerea companiei a avut discuții cu oficiali americani de rang înalt pentru a discuta situația de pe piața petrolului și pentru a încerca să își protejeze interesele din regiune.

Investiții mari ale americanilor în Kazahstan

În ultimii ani, Chevron a investit aproximativ 48 de miliarde de dolari în extinderea producției la Tengiz, crescând capacitatea la un milion de barili pe zi. Potrivit analiștilor companiei, dacă Ucraina va continua atacurile, Chevron va fi aproape sigur nevoită să reducă producția de la zăcământ.

Publicația precizează că nici conducta, nici zăcămintele petroliere nu au fost avariate. O reducere prelungită a producției ar pune însă în pericol o parte importantă a veniturilor obținute de Chevron în regiune.

Prin conducta CPC sunt transportați zilnic aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol, cea mai mare parte a acestora fiind destinată piețelor europene.

La începutul acestei săptămâni, terminalul CPC din Novorossiisk și-a suspendat activitatea din cauza atacurilor cu drone, iar Kazahstanul a fost nevoit să reducă producția.

Potrivit Bloomberg, aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului trec prin sistemul CPC, care leagă zăcămintele de terminalul de la Marea Neagră.

Ministerul de externe din Kazahstan a condamnat atacurile, calificându-le drept inacceptabile și afirmând că acestea afectează interesele economice ale țării și subminează stabilitatea pieței energetice mondiale.

Ucraina a negat, la rândul său, orice implicare în atacurile asupra petrolierelor de la terminalul CPC.

„Nu există nicio dovadă că atacurile menționate au fost comise de partea ucraineană. Prin urmare, vă rog să evitați acuzațiile pripite și nefondate”, a declarat ambasadorul Ucrainei în Kazahstan, Viktor Maiko.