Scandal uriaș din cauza țițeiului de export pentru România. Kazahstanul amenință Ucraina cu represalii după atacurile la Marea Neagră

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Ministerul de externe al Kazahstanului a cerut încetarea imediată a atacurilor asupra navelor care transportă petrol kazah prin infrastructura Consorțiului Conductei Caspice (CPC) din Marea Neagră. Autoritățile kazahe au descris atacurile cu drone asupra acestor petroliere drept „un atac inadmisibil asupra intereselor economice” ale țării, i-a acuzat pe cei responsabili că încearcă să destabilizeze comerțul internațional și a spus că își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri, relatează The Moscow Times. Țițeiul kazah transportat astfel prin Marea Neagră ajunge și în România prin portul Midia.

Declarația a fost făcută în urma atacurilor din 17 și 19 iulie. Sâmbătă, dronele au lovit petrolierele Asia și Nissos Ios, care încărcau petrol kazah la terminalul CPC din Novorossiisk. Consorțiul a anunțat că nimeni nu a fost rănit, nu s-au produs scurgeri, iar ambele nave și-au păstrat flotabilitatea.

Ministerul de externe kazah și-a exprimat îngrijorarea că mecanismul convenit anterior pentru schimbul de informații privind navele civile care intră în Marea Neagră pentru a încărca mărfuri „a fost ignorat în mod deliberat”, punând în pericol viețile marinarilor.

Kazahstanul le-a cerut părților implicate să respecte dreptul internațional și să elaboreze măsuri concrete pentru a evita repetarea unor asemenea incidente.

Atacuri constante în zona Mării Negre și Mării Azov

Pe 17 iulie, dronele au avariat și petrolierul Nordic Zenith, închiriat de ExxonMobil, în largul coastelor rusești ale Mării Negre. La bord a izbucnit un incendiu, iar o parte a echipajului a fost evacuată. După atacurile asupra petrolierelor Asia și Nissos Ios, terminalul CPC din Novorossiisk și-a suspendat temporar activitatea.

Atacurile au continuat, însă, și în noaptea de 20 iulie. O dronă a atacat petrolierul Nelsa, provocând un incendiu. Nimeni nu a fost rănit și nu s-a produs nicio scurgere de petrol, dar terminalul a suspendat din nou operațiunile de încărcare. Ministerul de externe al Kazahstanului evaluează în prezent starea tehnică a navei și consecințele incidentului.

Nimeni nu și-a asumat oficial responsabilitatea pentru atacuri. Rusia a acuzat Ucraina și a descris incidentele drept „acte teroriste”, însă guvernul de la Kiev nu a comentat loviturile.

Comandantul diviziei de drone a armatei ucrainene, Robert Brovdi, cunoscut cu supranumele „Madiar”, a declarat că unitățile sale au lovit, la 19 iulie, patru nave din Marea Neagră care ar aparține flotei-fantomă a Rusiei: două petroliere, un vas-cargo și o macara plutitoare. El nu a precizat numele navelor.

Aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului trec prin infrastructura CPC, cea mai mare parte a țițeiului provenind din zăcămintele caspice Tengiz, Kashagan și Karachaganak. Acționarii consorțiului sunt Rusia, cu 31%, Kazahstanul, cu 20,75%, Chevron, cu 15%, și mai multe companii private.

Petrolul kazah ajunge și în România

Petrolul kazah care este transportat de petroliere prin Mările Neagră și Azov ajunge și în România.

Consumul anual de țiței al României este de aproximativ zece milioane de tone, dar producția internă acoperă doar 2,9 milioane de tone, ceea ce înseamnă că aproximativ 70% din necesar provine din importuri. Principalele surse sunt Kazahstan, Azerbaidjan și Irak.

Petrolul de import kazah este esențial pentru România. Peste 80% din țițeiul de import este de origine kazahă. Acesta este vital pentru rafinăriile Petromidia și Petrobrazi.

Pentru Petromidia, țițeiul kazah este descărcat în portul Midia, operat chiar de Rompetrol, restul vine la Constanţa. Deși tranzitează conducte de pe teritoriul Rusiei către portul Novorosisk, acesta este certificat ca fiind non-rusesc și este exceptat de la sancțiuni.

În prezent, livările prin Novorosisk sunt în parte afectate, ca urmare a atacurilor ucrainene împotriva petrolierelor în Marea Azov.