Panică la Kremlin. Politico dezvăluie discuții din cercul de apropiați ai lui Putin: „Nimeni nu mai vorbește despre victorie”

Ucraina a reușit să scoată aducă războiul la Moscova prin atacurile sale cu drone împotriva rafinăriilor. Foto: Profimedia Images

Ucraina se grăbește să facă cât mai multe pagube Rusiei înainte de ceea ce anticipează a fi o nouă iarnă de atacuri devastatoare împotriva infrastructurii energetice ucrainene. Ucrainenii au reușit să preia inițiativa în război, în mare parte cu ajutorul atacurilor în profunzimea teritoriului rus, tăindu-le invadatorilor liniile de aprovizionare și neutralizându-le, practic, avantajul numeric și economic, relatează Politico.

„Vedem o Rusie tot mai slabă”, a declarat Margus Tsahkna, ministrul eston de externe.

„Motivul este că Ucraina a reușit să lupte și să-și dezvolte propriile capacități pentru atacuri în profunzime”.

Pentru ucraineni și pentru aliații europeni, cheia este acum în a pune tot mai multă presiune pe Vladimir Putin înainte ca Rusia să poată copia tehnologia dronelor ucrainene și să o folosească pentru contra-atacuri, au declarat doi oficiali ucraineni anonimi.

Ucraina are nevoie să profite de moment. Țara invadată suferă mult mai mult pe timpul iernii decât Rusia, ca urmare a atacurilor brutale ale rușilor contra infrastructurii sale energetice și rețelei de încălzire.

În Ucraina, iernile vin cu temperaturi de minus 20 sau minus 30 de grade în unele părți ale țării.

Dar, pentru moment, Ucraina are avantajul și inițiativa, iar asta ar putea să schimbe perspectiva și în cazul unor negocieri de pace reînnoite și sponsorizate de Donald Trump.

Abordarea față de Rusia trebuie să fie „mai multă presiune, fără compromisuri și negociere doar de pe o poziție de forță”, a spus Tsahkna, adăugând că „Putin este încă rațional”.

Președintele Volodimir Zelenski a semnalat că ar fi dispus să permită înghețarea războiului pe actuala linie a frontului, dar vrea ca Putin să cedeze teritorii pe care forțele sale încă nu le controlează pe deplin.

Îngrijorarea ucrainenilor este că o posibilă inițiativă pentru pace ar putea să se transforme într-o campanie de presiune la adresa Ucrainei pentru noi concesii.

Criza benzinei din Rusia

Cel mai evident semn că Rusia suferă și Ucraina câștigă este marea criză energetică a statului agresor.

Dronele ucrainene au atacat, săptămâna trecută, rafinăria Omsk, la peste 2.500 de kilometri depărtare de linia frontului.

Instalația respectivă procesează în jur de 10% din producția totală de petrol rafinat a Rusiei, iar armata ucraineană a informat că loviturile sale au avariat principala unitate de procesare a petrolului.

Miercurea trecută, Ucraina a lovit și rafinăriile de petrol din republica Tatarstan și din regiunile Saratov și Voronej.

Duminică, o dronă ucraineană a atacat un petrolier care intra în canalul dintre Marea Azov și Marea Neagră.

Începând din primăvară, Ucraina a intensificat atacurile împotriva rafinăriilor producătoare de benzină, motorină și kerosen, contribuind la penurii în mare parte din Rusia, majoritatea regiunilor sale având acum probleme de aprovizionare.

Criza este foarte acută mai ales în Crimeea anexată, acolo unde autoritățile de ocupație au declarat stare de urgență și au interzis vânzarea comercială de benzină și alte produse din petrol. Turismul, un element esențial al economiei de vară a Crimeei, a fost și el sugrumat.

Pentru Ucraina, victoria împotriva Crimeei este de o importanță mai ales simbolică. Dar, Crimeea contează și ca hub militar al rușilor.

Perturbarea proviziilor de petrol acolo complică eforturile logistice ale ruților și subminează imaginea de control pe care Kremlinul a încercat să o proiecteze încă de când a ocupat și anexat ilegal peninsula, în 2014.

Atacul împotria rafinăriei Omsk a arătat cât de mult a avansat Ucraina: loviturile au fost făcute cu ajutorul noilor drone model FP-1, construite de compania ucraineană Fire Point. Ele sunt capabile să ajungă până la 2.700 de kilometri.

Campania ucraineană are scopul de a face războiul să fie mai costisitor pentru Kremlin, mai vizibil pentru rușii de rând și mai greu de dus de Putin fără consecințe pe plan intern.

Tsahkna argumentează că presiunea deja schimbă tonul la Kremlin.

„Nimeni nu mai vorbește de victorie”, spune el, referindu-se la anturajul lui Putin. „Deja se discută despre ce se va întâmpla cu ei, personal, după război”.

Susținătorii și aliații europeni ai Ucrainei au aceeași perspectivă.

„Trebuie să-i dăm Ucrainei ce are nevoie pentru că acum este momentul să acționăm. Orice amânare o să ne coste pe toți. Ucraina nu luptă doar pentru ea”, a declarat un oficial european anonim.

Nici aliații Rusiei nu mai cred în Kremlin

Reușitele Ucrainei au devenit foarte vizibile mai ales „mai la nord”. Luna trecută, Zelenski l-a mustrat pe dictatorul Lukașenko, un aliat important al lui Putin. I-a dat și un ultimatum – într-o singură săptămână, vasalul lui Putin trebuie să scoată din Belarus echipamentele de releu care ajutau armata rusă.

Lukașenko s-a conformat rapid, de frica ucrainenilor. Asta a demonstrat guvernului de la Kiev că aliatul Rusiei nu mai este deloc încrezător în promisiunea de protecție a regimului de la Kremlin.

Atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei făcut cât se poate de clar că „Rusia nu e în stare nici măcar să se apere pe ea însăși, așa că Lukașenko știe că nu mai poate să-l protejeze nici pe el”, spune Uladzimir Astapenka, fost diplomat bielorus care lucrează acum Svetlana Țihanovskaia, câștigătoarea ultimelor alegeri din Belarus, fraudate și trucate de dictatorul Lukașenko.

Astapenka a declarat că Lukașenko este foarte reticent să se implice mai direct în invazie, deoarece societatea bielorusă se opune în mod covârșitor războiului. „Nu se poate baza pe bieloruși pentru a lupta împotriva Ucrainei”.

Tsahkna l-a descris pe Lukașenko drept „un bun test de turnesol” pentru presiunea tot mai mare la care este supus Putin. „Acești oameni vor să supraviețuiască. Poate că el vede mai bine decât noi ce se întâmplă cu adevărat la Kremlin”.

Cursa tehnologică

Avantajul Ucrainei rămâne fragil. Economia Rusiei funcționează în continuare în regim de război, Rusia și-a extins producția de drone, iar forțele sale au găsit în repetate rânduri modalități de a contracara inovațiile ucrainene. Tocmai de aceea, Ucraina le cere aliaților să acționeze mai rapid în privința finanțării și achizițiilor.

Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a declarat luna că Ucraina are nevoie de alte miliarde sub formă de ajutor militar pentru a menține ritmul actual.

„Dacă vom avea suficiente resurse pentru a lansa un nou ciclu de inovații militare înainte ca Rusia să se adapteze la cel actual, vom câștiga încă șase luni”, a declarat Fedorov.

Miniștrii apărării din Suedia, Olanda, Germania, Danemarca, Estonia, Polonia, Letonia, Finlanda și Lituania le-au trimis, la începutul acestei luni, o scrisoare comisarului european pentru apărare, Andrius Kubilius, și șefei diplomației europene, Kaja Kallas, cerându-le ca executivul european să aprobe mai rapid planurile Ucrainei privind utilizarea sprijinului financiar acordat de UE, astfel încât Ucraina să își poată valorifica avantajul.

Ministrul ucrainean al economiei, Oleksii Sobolev, a declarat că avantajul Ucrainei se datorează necesității și ciclurilor scurte de inovare.

„Când oamenii încearcă să te omoare, trebuie să supraviețuiești și trebuie să inovezi”, a declarat el. „Nu există altă cale”

Există, însă, un domeniu în care Ucraina nu deține avantajul. La summitul NATO desfășurat săptămâna trecută la Ankara, Zelenski a avertizat că Ucraina nu dispune de suficiente mijloace pentru a intercepta rachetele balistice rusești, o problemă evidențiată de o serie de atacuri soldate cu zeci de ucraineni uciși sau răniți.

„Vă rugăm să ne ajutați să obținem mai multe rachete pentru apărarea aeriană”, a declarat Zelenski. „Suntem capabili să facem singuri orice altceva. Dar, când vine vorba despre apărarea aeriană, avem nevoie de hotărârea partenerilor noștri”.

Iarna și negocierile de pace

Campania de presiune dusă de Zelenski are la bază un considerent esențial: „Winter is coming” (vine iarna - n. red.).

Iarna trecută, atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile au lăsat mii de locuințe din Kiev fără electricitate, în condițiile unor temperaturi sub zero grade. Companiile și autoritățile ucrainene au reparat o mare parte din avariile produse rețelei, însă oficialii se așteaptă ca armata rusă să vizeze din nou sistemele de încălzire și alimentare cu energie odată cu scăderea temperaturilor.

Alexander De Croo, fostul premier belgian, care conduce în prezent Programul ONU pentru Dezvoltare, a declarat că Ucraina încearcă să își reducă vulnerabilitatea prin descentralizarea sistemului energetic, folosind capacități locale de producție, surse regenerabile, sisteme de stocare și soluții de rezervă.

„Ucrainenii au rescris regulile în numeroase domenii”, a declarat De Croo. „Acum rescriu și regulile securității energetice”. Aceste eforturi nu vor fi, însă, încheiate înainte ca temperaturile să înceapă să scadă în octombrie.

Ucraina consideră, de asemenea, că dispune de o fereastră politică tot mai îngustă în interiorul Rusiei. În condițiile în care alegerile legislative sunt programate pentru septembrie, oficialii ucraineni au declarat că nu cred că Putin va lansa înaintea scrutinului o campanie amplă de mobilizare, riscantă din punct de vedere politic, pentru a compensa pierderile grele suferite de Rusia pe câmpul de luptă.

Obiectivul imediat al Ucrainei este să reducă posibilitatea Rusiei de a-i lovi rețeaua energetică, să sporească presiunea asupra economiei lui Putin și să intre de pe o poziție de forță în orice proces diplomatic condus de administrația Trump.

Tacticile par să dea rezultate.

Adresându-i-se lui Zelenski miercuri, la summitul NATO, și făcând referire la confruntarea publică dintre cei doi de la Washington, din februarie 2025, Trump a declarat: „De fapt, am ajuns să avem o relație bună. Este greu de crezut, nu-i așa? De la întâlnirea din Biroul Oval și până acum, cred că am construit o relație foarte bună”.

„Unul dintre lucrurile despre care vom discuta este că vă vom acorda o licență pentru a produce sisteme Patriot”, i-a spus Trump lui Zelenski. „E destul de grozav, nu-i așa?”.

Schimbarea de ton a lui Trump a fost atribuită în parte evoluției mai favorabile a situației Ucrainei pe câmpul de luptă.

„Trump îi susține pe cei care câștigă. Iar Zelenski pare acum să fie câștigătorul”, a declarat un alt diplomat al UE. „Trebuie să ne asigurăm că lucrurile rămân așa”.