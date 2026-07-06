Ucraina a bombardat și incendiat cea mai mare rafinărie din Rusia, aflată la 2.500 km de frontiera ruso-ucraineană

1 minut de citit Publicat la 18:50 06 Iul 2026 Modificat la 18:50 06 Iul 2026

Foto: Capturi rețele sociale

Ucraina a lovit, luni, rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia, situată la aproximativ 2500 de km de frontieră, a afirmat cartierul general de la Kiev, conform agenţiei Reuters, citată de Agerpres.

Atacul a provocat un incendiu, iar amploarea distrugerilor este încă în curs de evaluare, a transmis armata ucraineană într-un comunicat pe Telegram.

Obiectivul este în adâncimea teritoriului rus, în vestul Siberiei, aproape de graniţa Rusiei cu Kazahstanul, fiind printre cele mai îndepărtate atinse până acum de Ucraina.

BREAKING:



Major success for Ukraine as its long-range drones strike Russia’s largest oil refinery for the first time, setting it on fire



The Omsk Oil Refinery has a capacity of 22M tons per year and is located 2500 km from Ukraine. It’s Ukraine’s deepest strike in Russia so far pic.twitter.com/0NRRiAN7zk — Visegrád 24 (@visegrad24) July 6, 2026

Guvernatorul regiunii Omsk, Vitali Hoţenko, anunţase tot pe Telegram că mai multe drone ucrainene au ajuns în „centrul industrial din nordul Omskului”. Nici el nu a precizat consecinţele atacului, afirmând doar că serviciile de urgenţă acţionează pentru „lichidarea” urmărilor.

Uriaşa rafinărie a companiei Gazpromneft este situată în zona menţionată de guvernator, la periferia oraşului.

Conform unor surse ale Reuters, instalaţiile de acolo au procesat anul trecut în jur de 23 de milioane de tone de petrol, adică o medie de 460.000 de barili pe zi.

Noaptea trecută, ucrainenii au lovit şi porturile Ust-Luga şi Visoţk de la Marea Baltică, pe unde Rusia exportă petrol, precum şi obiective din regiunile Kaluga şi Iaroslavl, au comunicat guvernatorii locali.

În Crimeea anexată ilegal de Rusia din 2014, o femeie a fost ucisă într-un atac al Ucrainei asupra portului Kerci, iar la Sevastopol, cel mai mare oraş din peninsulă, s-a produs o pană de curent.