Criza benzinei din Rusia se agravează. Kremlinul a trimis poliția și Garda Națională să controleze cozile uriașe de la benzinării

Cozi uriașe se formează în fiecare zi la benzinăriile din Rusia. Foto: Hepta

Criza benzinei din Rusia, provocată de atacurile ucrainene cu drone împotriva infrastructurii militare și petroliere a regimului de la Kremlin, devine tot mai gravă în ultimele zile, iar Putin a trimis organizațiile de forță ale statului rus să păzească cozile la benzinării, de frica acutizării situației.

Poliția a fost mobilizată, astfel, non-stop la benzinăriile din regiunea Irkuțk. Autoritățile de la Moscova și din regiunea siberiană se tem de o acutizare a crizei pentru că rușii vin să umple canistre la benzinării.

În Irkuțk, guvernatorul Igor Kobzev a declarat „alertă maximă” din cauza livrărilor insuficente de combustibil.

The Moscow Times scrie, de asemenea, că autoritățile ruse au mobilizat inclusiv Garda Națională la mai multe stații de alimentare cu combustibil. Forțele de ordine au primit ordin să controleze cozile și să-i oprească pe oameni din a cumpăra benzină cu canistra.

Șoferii ruși prinși că încearcă să ocolească restricțiile vor primi amenzi usturătoare, au susținut reprezentanții regimului rus.

Penurie de benzină în toată Rusia

Penuria generalizată de combustibil din Rusia a lovit peste 50 de regiuni după ce atacurile ucrainene au provocat avarii grave la întreaga infrastructură de rafinare a Rusiei. Capacitatea de rafinar a scăzut dramatic după ce un sfert dintre instalații au fost scoase din funcțiune de bombardamente.

Situația e și mai gravă în Crimeea anexată, unde autoritățile de ocupație au declarat stare de urgență. Peninsula ucraineană ocupată abuziv de ruși a rămas fără energie electrică în mare parte din teritoriu.

Vladimir Putin recunoaște că Rusia confruntă cu „o oarecare penurie” de combustibil, într-un interviu publicat duminică de Kremlin, după atacurile repetate și tot mai îndrăznețe ale Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere rusești, relatează The Guardian.

„În ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii critice în general și asupra infrastructurii energetice în particular, desigur, aceste atacuri asupra obiectivelor noastre de infrastructură creează probleme, este evident”, a declarat Putin. „În prezent observăm o anumită penurie, dar nu este una critică”.

Principala sarcină este acum creșterea capacității apărării antiaeriene rusești și asigurarea aprovizionării cu combustibil, în special pentru Crimeea, a spus el.

Discursul lui Putin a avut loc la câteva ore după ce un atac ucrainean cu dronă a ucis o persoană în regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, și a declanșat un incendiu la o rafinărie, potrivit guvernatorului regional Veniamin Kondratiev.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris lovitura drept parte a „operațiunilor care slăbesc capacitatea Rusiei de a purta acest război”.

„A fost lovită rafinăria de petrol din Slaviansk, în regiunea Krasnodar, la circa 300 de kilometri de linia frontului. Am ajuns și la o rafinărie din regiunea Iaroslavl, la aproximativ 700 de kilometri de granița noastră”, a scris Zelenski, duminică, pe Twitter.

Săptămâna trecută, un alt atac ucrainean a provocat un incendiu major la o rafinărie situată la sud-est de Moscova, iar suburbiile capitalei au fost acoperite de coloane dense de fum negru.

Gazprom Neft și Lukoil au început să limiteze vânzarea de benzină în Moscova și în regiunea Moscovei

Cele mai mari companii petroliere din Rusia înăspresc restricțiile privind vânzarea de combustibil la benzinăriile lor din Moscova și din regiunea Moscovei, pe măsură ce criza carburanților, care a cuprins aproape toate regiunile țării, se adâncește.

Potrivit RBC, la benzinăriile Gazprom Neft din capitală, companie a cărei rafinărie din Kapotnea a luat foc de două ori în iunie după atacuri cu drone, fiecărui client i se vând cel mult 30 de litri de benzină sau 60 de litri de motorină la o singură alimentare. Alimentarea canistrelor este interzisă.

La benzinăriile de pe șosele, limita pentru benzină este aceeași, iar pentru motorină este de 200 de litri, au declarat reprezentanții companiei la linia telefonică de asistență. Anterior, Gazprom Neft nu introdusese restricții în regiunea Moscovei.

RBC a mai aflat că cel puțin trei benzinării Lukoil din Moscova au introdus limite la vânzarea de combustibil. La două dintre ele, unui client i se vând cel mult 20 de litri de combustibil — fără a se preciza tipul —, iar la o alta limita este de 30 de litri și este interzisă alimentarea în canistre.

Anterior, la sfârșitul lunii mai, la benzinăriile Lukoil din regiunea Moscovei fusese introdusă o limită de 100 de litri de benzină pe bon, iar până la jumătatea lunii iunie aceeași limită fusese introdusă și pentru motorină.

În plus, la una dintre benzinăriile rețelei Teboil, deținută de Lukoil, s-a spus că într-un rezervor pot fi alimentați cel mult 30 de litri de benzină AI-92. La o altă stație, angajații au precizat că restricțiile — până la 20 de litri de benzină și, dacă există disponibilă, 60 de litri de motorină pe bon — se aplică la toate benzinăriile rețelei.

Astfel de restricții, provocate de atacurile dronelor ucrainene asupra instalațiilor rusești de rafinare a petrolului, au afectat aproape toate regiunile Rusiei, precum și teritoriile ucrainene ocupate. Cel mai des sunt introduse interdicții privind vânzarea de combustibil în canistre, dar și limite de alimentare — începând de la 15 litri pentru benzină.

Regiunea Moscovei și capitala, unde rafinăria din Kapotnea a luat foc de două ori în trei zile din cauza atacurilor cu drone și și-a oprit activitatea cel puțin până în 2027, au fost afectate de criza carburanților încă de la sfârșitul lunii mai, după Sankt Petersburg, Crimeea și regiunile de frontieră.

Diverse restricții au fost introduse la benzinăriile rețelelor ORTK, Gazprom, Lukoil, Rosneft și Tatneft. Drept urmare, la unele benzinării din regiune au început să se formeze cozi.

Până la jumătatea lunii iunie, limitele au apărut și la benzinăriile celor mai mari rețele chiar din Moscova. La benzinăriile Tatneft a fost interzisă vânzarea a peste 20 de litri de benzină AI-92 și AI-95 și a peste 40 de litri de motorină unei singure persoane. La stațiile Rosneft a fost stabilită o limită generală de până la 90 de litri, fie în rezervor, fie în canistră.

În Moscova și în regiunea Moscovei sunt înmatriculate 14% dintre toate autoturismele din țară; regiunii îi revin 19% din volumul total al transportului rutier de mărfuri din Rusia și 40% din transportul aerian de pasageri, a declarat Serghei Vakulenko, reprezentant al Centrului Carnegie pentru Studierea Rusiei și Eurasiei de la Berlin și fost șef de departament la Gazprom Neft.

Anterior, Aleksandr Novak, vicepremier al lui Putin, a afirmat că există suficiente stocuri de combustibil pentru aprovizionarea pieței interne, iar guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a spus că situația privind benzina de la benzinăriile din regiune este sub control.