Putin spune că Rusia e gata să înceapă tratative de pace cu Ucraina, după atacurile cu drone ale Kievului asupra rafinăriilor ruse

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin, a anunțat că Rusia este gata să înceapă tratative de pace cu Ucraina, după ce atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse au provocat o criză a carburanților în întreaga țară, informează Sky News.

Liderul de la Kremlin a calificat atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice a Rusiei drept un mijloc de „destabilizare a societății”.

„Rusia, cu toate acestea, așa cum a afirmat în repetate rânduri, este gata să înceapă negocieri de pace cu UCraina. Este gata să înceapă aceste negocieri în baza înțelegerilor de la Istanbul, înțelegeri care, vă reamintesc, au fost inițiate la acea vreme (2022, n.r.) de partea ucraineană”, a spus Putin. „Asta înseamnă că suntem mulțumiți cu ele (drafturile de acord de la Istanbul - n.r.) și nu vă vreun motiv să renunțăm la ele”.

De la începutul anului 2026, atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești s-au dublat. Unul din cele mai mari astfel de atacuri s-a produs săptămâna trecută, când a fost lovită o rafinărie-cheie de lângă Moscova.

Producția de benzină din Rusia a înregistrat o scădere de 25%, comparativ cu anul trecut, ca urmare a închiderii sau avarierii principalelor rafinării din Rusia Centrală, ca urmare a campaniei de atacuri cu drone ale Ucrainei.

Astfel, conform calculelor Reuters, producția de benzină în martie 2026 acesta a fost de 120.000 de tone pe zi, în aprilie producția a scăzut la aproximativ 110.000 de tone, iar în mai - la 100.000 de tone pe zi. Concomitent, atacurile asupra infrastructurii energetice au lăsat inclusiv Sevastopolul și Crimeea fără energie electrică.