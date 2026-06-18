Ucraina a lovit o rafinărie-cheie din Moscova, a doua oară într-o săptămână. Momentul când acoperișul unui rezervor e aruncat în aer

Ucraina a lovit o rafinărie-cheie din Moscova, pentru a doua oară într-o săptămână. Momentul exploziei. FOTO: X

Ucraina a lovit joi dimineață o importantă rafinărie de petrol din Moscova, pentru a doua oară în această săptămână, au declarat oficiali ruși, în timp ce Kievul își intensifică atacurile cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice ruse, scrie CNN.

Mai multe drone au lovit Rafinăria de Petrol din Moscova, aflată în districtul Kapotnya, în sud-estul capitalei ruse, a anunțat pe Telegram primarul Moscovei, Serghei Sobianin, potrivit Reuters. El a precizat că zeci de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte. "Forțele de apărare antiaeriană continuă să respingă un atac masiv", a adăugat Sobianin.

Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Moscow oil refinery this morning, setting the facility ablaze.



Several Ukrainian drones were shot down on approach, but multiple appear to have punched through Russian air defenses. pic.twitter.com/Yn0H3vevQJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

O înregistrare video geolocalizată de CNN a surprins momentul unei explozii la rafinărie. În imagini se vede un fum negru și dens ridicându-se dintr-o zonă a instalației, înainte ca o explozie puternică să zguduie o altă parte a complexului, aruncând în aer acoperișul unui rezervor mare de combustibil.

Additional footage of Russia’s Moscow oil refinery ablaze this morning after a successful Ukrainian drone attack. pic.twitter.com/34c27d565q — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Un bloc de apartamente din Zhukovsky, în apropiere de Moscova, a fost de asemenea lovit de o dronă, potrivit agenției ruse de stat TASS, care l-a citat pe guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov.

Atacul a avariat clădirea și mai multe balcoane, însă nu au fost înregistrate victime, a spus el. Fragmente de drone au căzut și în alte zone din afara capitalei, provocând pagube la o sală de fitness, o unitate industrială, un centru comercial, unde a izbucnit un incendiu, și o locuință privată, a mai precizat guvernatorul.

Moscow oil refinery ablaze



Locals report multiple fires at the facility in Kapotnia amid the ongoing drone attack.



Even with heavy air defenses around Moscow, the drones once again got through.



?Exilenova+ pic.twitter.com/G9Yebf2C3P — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 18, 2026

Mai la sud, în regiunea rusă Rostov, un alt atac cu drone produs joi a ucis un civil și a rănit alte două persoane. De asemenea, atacul a avariat o locomotivă și a provocat incendii la două facilități comerciale, a declarat guvernatorul regional Iuri Sliusar, potrivit TASS.

Lovitura de joi asupra Moscovei vine după ce un atac cu dronă a "avariat o instalație de pe teritoriul" aceleiași rafinării, marți, a declarat atunci Sobianin.

După atacul de marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că armata țării sale a folosit arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi obiective aflate la "500 de kilometri distanță", prezentând intensificarea atacurilor Kievului în adâncul teritoriului rus drept o strategie esențială pentru a forța Moscova să pună capăt războiului.

În ultimele luni, Ucraina a lansat atacuri ample cu drone împotriva rafinăriilor și obiectivelor militare ruse, vizând inclusiv facilități navale, depozite de petrol și terminale. Unele atacuri au avut loc în regiunea Leningrad, unde Sankt Petersburg a găzduit recent un forum economic internațional descris adesea drept versiunea lui Vladimir Putin a Forumului de la Davos.

Bugetul de stat al Rusiei depinde de veniturile din petrol pentru cel puțin o treime din încasări, potrivit analiștilor. De la începutul războiului din Ucraina, numărul cumpărătorilor de petrol rusesc s-a redus, pe fondul sancțiunilor mai stricte impuse de Uniunea Europeană și de Washington. Totuși, războiul din Iran s-a dovedit favorabil Moscovei, care a profitat de creșterea prețurilor globale la combustibili și de relaxarea unor sancțiuni.

Cu toate acestea, atacurile aproape zilnice ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere au avut efecte vizibile. Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, s-a confruntat la începutul acestei luni cu penurii de petrol și raționalizarea benzinei, după ce atacurile ucrainene au afectat aprovizionarea rutieră în întreaga regiune, a relatat Reuters.

Atacul de joi are loc și în contextul în care liderii mondiali s-au reunit la summitul G7 din Franța, unde Zelenski a discutat marți cu Trump. După primele întâlniri, Zelenski a declarat că "toată lumea" a fost de acord să ajute Ucraina să obțină mai multe sisteme de apărare antiaeriană și că Trump a primit pozitiv propunerile sale.

Tot marți, Trump a îndemnat Rusia să accepte un acord care să pună capăt războiului, intrat acum în al cincilea an. "Rusia a pierdut un număr uriaș de oameni, la fel și Ucraina", a spus el.

În declarațiile sale de încheiere de la summit, președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că Trump și ceilalți lideri prezenți au recunoscut că Rusia nu caută pacea, descriind o "schimbare profundă de abordare" din partea Statelor Unite în privința războiului.