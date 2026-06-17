Politico: Trump oferă Ucrainei o ramură de măslin la summitul G7. Însă oferta vine cu un preț

4 minute de citit Publicat la 23:38 17 Iun 2026 Modificat la 23:38 17 Iun 2026

La summitul G7, s-a conturat o înțelegere de tip "Ucraina pentru Iran", în care aliații europeni ar ajuta la "stabilizarea" acordului cu Teheranul, iar Trump s-ar alătura statelor care presează Rusia pentru un acord pe pace în Ucraina. Foto: Getty Images

După discuțiile derulate în Franța, la Evian, liderii G7 - grupul celor mai avansate state din punct de vedere economic, industrial și militar - au redevenit surprinzător de optimiști în privința relației cu Casa Albă și ceva mai puțin îngrijorați că summitul crucial al NATO de luna viitoare, din Turcia, s-ar putea transforma într-un fiasco, scrie Politico, citând doi diplomați europeni de rang înalt.

Motivul optimismului este disponibilitatea aparentă a lui Trump de a crește presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, la schimb cu sprijinul din partea aliaților pentru stabilizarea unui acord-cadru de încetare a focului cu Iranul.

Potrivit Politico, "încep să se contureze elementele unei înțelegeri în care Trump susține Europa în chestiunea Ucrainei, în schimbul ajutorului european pentru securizarea Strâmtorii Ormuz".

Închiderea acesteia pe parcursul războiului cu Iranul a provocat creșteri spectaculoase și dureroase ale prețurilor la produsele petroliere și la energie, în general.

Friedrich Merz: "Discuțiile de la G7 mi-au dat un anumit motiv de optimism"

"Discuțiile pe care le-am avut între noi și cu președintele Statelor Unite - atât în reuniunile oficiale, cât și în întâlnirile informale din marja summitului - îmi dau un anumit motiv de optimism", a declarat marți cancelarului german Friedrich Merz.

Diplomații citați de Politico au avertizat că nu trebuie manifestat un optimism excesiv, amintind că Trump și-a schimbat poziția în trecut, după declarații favorabile Ucrainei.

Ei s-au declarat, totuși, de acord cu evaluarea liderului german privind relațiile transatlantice, în ciuda disputelor personale dintre liderul de la Casa Albă și alți membri ai G7.

"Sentimentul de ușurare era evident în rândul celor cinci diplomați și oficiali care au discutat cu Politico sub protecția anonimatului, pentru a putea vorbi deschis despre dialogul din spatele ușilor închise", notează publicația citată.

Temeri după discuția dintre Trump și Putin

La începutul săptămânii, Trump stârnise un val de temeri, indicând că un acord între Washington și Teheran i-ar permite să-și reorienteze atenția către un acord de pace între Rusia și Ucraina.

Au apărut speculații că președintele american ar putea spulbera luni întregi de eforturi ale aliaților Kievului pentru intensificarea presiunii asupra Moscovei, pe fondul disputelor sale cu premierul britanic Keir Starmer și cu președintele francez Emmanuel Macron.

Faptul că Trump a purtat, duminică, o convorbire telefonică de aproape o oră cu Putin a amplificat aceste temeri.

Unii s-au gândit că liderul de la Casa Albă ar putea reveni la practicile sale de a face presiuni asupra Ucrainei pentru a ceda teritorii și a accepta un acord dezechilibrat.

Ajuns la summitul din Franța, Trump, care tocmai își sărbătorise cea de-a 80-a aniversare printr-un eveniment de arte marțiale mixte pe peluza Casei Albe, nu părea, totuși, înclinat să intre într-o nouă rundă de confruntări cu liderii mondiali.

Zâmbitor, dar surprinzător de rezervat în unele momente, președintele american i-a luat prin surprindere pe participanți, anunțând, după o discuție de 70 de minute cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu alți lideri, că Statele Unite vor reintroduce sancțiuni asupra sectorului petrolier al Rusiei.

"Rusia trebuie să ajungă la un acord (privind pacea în Ucraina)", a declarat el.

O afecțiune condiționată

Ca întotdeauna în cazul lui Trump, deschiderea față de Ucraina vine însă cu un cost.

Doi diplomați de rang înalt care au urmărit interacțiunile dintre lideri confirmă că Trump le-a cerut partenerilor săi din G7 să susțină acordul cu Iranul și să ofere ajutor pentru deminarea Strâmtorii Ormuz, înainte ca vicepreședintele JD Vance să ajungă la Geneva pentru finalizarea acordului de încetare a focului cu Teheranul.

În fața jurnaliștilor, președintele american a minimalizat însă importanța sprijinului european.

"Nu cred că vom avea nevoie de prea mult ajutor", a spus Trump, luni.

În spatele ușilor închise, președintele a adoptat un ton mai conciliant, solicitând sprijin atât declarativ, cât și concret pentru acordul cu Iranul.

"Va avea nevoie de capacitățile aliaților săi din G7 și de cele ale altor state pentru a curăța Ormuz de mine", a explicat unul dintre diplomați.

La rândul lor, liderii G7 au semnalat că sunt pregătiți să ajute, în anumite condiții.

Emmanuel Macron a spus că desfășurarea navelor specializate în deminare "trebuie să fie solicitată și dorită de Statele Unite și apoi de Iran și Oman, părțile implicate".

Invitație la Versailles pentru Trump

În ciuda caracterului tranzacțional al presupusei înțelegeri "Ucraina contra Iran", atmosfera pozitivă de marți s-a datorat și eforturilor liderilor G7 de a capta simpatia liderului de la Washington.

Pentru a evita repetarea situației de anul trecut, când Trump a plecat de la summit înainte de încheierea acestuia, Emmanuel Macron, în calitate de gazdă, a gestionat cu atenție vizita oaspetelui american, în ideea de a-l menține implicat.

Liderul francez l-a convins chiar să-și prelungească șederea invitându-l la o cină la Palatul Versailles, în apropiere de Paris, miercuri seară.

"Plecam după-amiază, dar președintele Franței, care este un om foarte plăcut, m-a invitat la cină la Versailles. Iar Versailles nu este doar poleială aurită. Versailles este valoros", a povestit Trump, referindu-se la invitație.

Cancelarul german Merz, care a avut o relație rece cu președintele SUA după criticile la adresa războiului din Iran, i-a oferit lui Trump un tricou personalizat al echipei naționale de fotbal a Germaniei, cu numărul 47 pe spate, pe care republicanul l-a primit zâmbind.

Giorgia Meloni, șefa guvernului italian, despre care Trump afirmase că "s-a schimbat", a avut ceea ce un diplomat italian a descris drept o "întâlnire de clarificare" cordială cu președintele SUA.

Și Volodimir Zelenski a venit pregătit.

Încercând să-i sensibilizeze pe membrii religioși ai anturajului lui Trump, liderul ucrainean le-a arătat participanților la G7 o imagine cu o catedrală în flăcări, în urma unui atac rusesc, a spus unul dintre diplomații europeni cu care a discutat Politico.

Această ofensivă de livrat simpatie a avut un obiectiv politic clar: menținerea fermă a lui Trump în tabăra puterilor occidentale, înaintea summitului NATO din iulie, de la Ankara.

"Trebuie doar să trecem cu bine peste acest moment și să ajungem la Ankara", a glumit un oficial european de rang înalt înaintea summitului G7.

Se pare că, deocamdată, strategia a funcționat, conchide Politico.