Macron și Zelenski au fost surprinși de un microfon rămas deschis în timp ce vorbeau despre Trump la Summitul G7

2 minute de citit Publicat la 00:07 17 Iun 2026 Modificat la 00:07 17 Iun 2026

Președintele francez l-a întrebat și dacă are programată o întâlnire bilaterală cu Trump. FOTO: Hepta

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au fost surprinși marți de un microfon rămas deschis în timp ce discutau despre președintele Donald Trump, în marja summitului liderilor G7 desfășurat la Évian-les-Bains, potrivit The Hill.

„Ieri am avut o discuție dificilă în fața camerelor”, a spus Macron, referindu-se la reuniunea G7 la care a participat și Trump și la discuțiile privind războiul din Ucraina.

Conversația a avut loc în momentul în care Macron și-a întâmpinat omologul ucrainean la sosirea acestuia, cei doi plimbându-se pe domeniul Hotelului Royal.

Macron a fost auzit, de asemenea, încurajându-l pe Zelenski să rămână mai mult timp la summit. Liderul ucrainean i-a răspuns că urma să meargă a doua zi la Bruxelles pentru întâlniri cu liderii Uniunii Europene.

Președintele francez l-a întrebat și dacă are programată o întâlnire bilaterală cu Trump, adăugând: „OK, mă ocup eu de asta”, potrivit înregistrării audio a conversației.

Discuția evidențiază relația apropiată dintre cei doi lideri și eforturile lor de a menține războiul din Ucraina în centrul atenției internaționale, într-un moment în care conflictul pare să fi trecut în plan secund pentru administrația Trump, pe fondul escaladării tensiunilor legate de Iran.

Zelenski a subliniat marți nevoia urgentă a Ucrainei de noi rachete pentru apărarea antiaeriană, în contextul în care Rusia încearcă să provoace cât mai multe pierderi și distrugeri prin atacuri aeriene.

Trump și Zelenski au avut marți dimineață o scurtă discuție, alături de ceilalți lideri G7. Ulterior, Trump a confirmat că cei doi urmau să poarte o nouă conversație în cursul zilei.

În ultimele săptămâni, Zelenski a încercat să obțină un sprijin mai ferm din partea liderilor occidentali și a așa-numitei „Coaliții a Voluntarilor”, cerând intensificarea presiunilor asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului, pe fondul înmulțirii atacurilor asupra Kievului. În noaptea de luni spre marți, forțele ruse au lovit inclusiv complexul monahal Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante simboluri religioase și culturale ale Ucrainei.

Președintele ucrainean a pledat constant pentru sancțiuni suplimentare și pentru accelerarea livrărilor de armament, argumentând că acestea l-ar putea forța pe liderul rus Vladimir Putin să accepte negocieri pentru încheierea conflictului.

Liderii G7 au convenit să „crească presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin sancțiuni în domeniul petrolului și gazelor”, precum și prin măsuri care vizează flota „din umbră” folosită de Moscova pentru a ocoli restricțiile internaționale.

Între timp, atenția lui Trump s-a concentrat în mare măsură asupra eforturilor diplomatice legate de conflictul cu Iranul. Cu toate acestea, liderul american a afirmat că această criză va trece în curând în plan secund, după avansarea unui memorandum de înțelegere cu Teheranul pentru prelungirea unui acord de încetare a focului.

Trump a anunțat că intenționează să rămână la Évian-les-Bains, în Franța, și miercuri, cu câteva ore mai mult decât era prevăzut inițial, pentru a participa la o cină organizată de Macron, care l-a încurajat și pe Zelenski să își amâne plecarea.

„Îmi plac locurile frumoase. Trebuia să plec după-amiază, dar președintele Franței, care este un om foarte amabil, m-a invitat la cină la Versailles. Iar Versailles nu este ceva poleit cu aur. Versailles este autentic”, le-a declarat Trump jurnaliștilor într-o conferință de presă.

„Și am spus că mi-ar plăcea să particip”, a adăugat acesta.