Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Summitul G7 din Franța: „Am vorbit și cu Putin duminică. Rusia ar trebui să încheie un acord de pace”

Donald Trump a avut o întâlnire oficială cu Volodimir Zelenski, la summit-ul G7. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a avut marți o „întâlnire foarte bună” cu Volodimir Zelenski, la summitul G7 din Franța. Trump a spus că „Rusia ar trebui să încheie un acord”, subliniind că Putin a „pierdut enorm de mulți oameni”. Mai mult, Trump afirmă că a vorbit cu Vladimir Putin duminică, scrie The Guardian.

„Rusia ar trebui să încheie un acord. Rusia a pierdut enorm de mulți oameni, la fel și Ucraina. Luna trecută, au pierdut 35.000 de soldați între cele două; este o pierdere lunară. Au avut o medie de 25.000 de oameni, majoritatea soldați, tineri, oameni frumoși, și e incredibil ce se întâmplă acolo.

Dar am avut o întâlnire și vom vedea. Am vorbit cu președintele Putin duminică”, a spus Trump, stând lângă Emiratul Qatarului.

El spune că există „multă antipatie între cei doi lideri” și se va întâlni din nou cu Zelenski mai târziu astăzi.

Mai mult, Zelenski susține că „Trump este foarte optimist că ne poate ajuta cu rachetele”. Zelenski susține că are nevoie ca președintele SUA, Donald Trump, să pună mai multă presiune asupra Rusiei, afirmând că „poate face asta”.

El spune că Trump era, de asemenea, „foarte optimist că ne poate ajuta cu rachetele”, în timp ce Zelenski continuă să insiste pentru obținerea unei licențe care să permită Ucrainei să producă rachete Patriot la nivel local.

Zelenski a afirmat că „speră ca răspunsul să fie afirmativ”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că s-a oferit să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin la summitul G7 din Franţa, pentru discuţii menite să pună capăt unui război ce durează de peste patru ani, dar liderul rus nu s-a arătat dispus să poarte discuţii.

Liderii din așa-numitul grup G7, al țărilor celor mai bogate și industrializate din lume, se întâlnesc în perioada 15-17 iunie în stațiunea franceză Evian-les-bains.