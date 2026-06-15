De ce se întâlnesc și ce vor discuta liderii celor mai puternice țări din lume la summitul G7 de la Evian

3 minute de citit Publicat la 15:38 15 Iun 2026 Modificat la 15:44 15 Iun 2026

Președintele francez Emmanuel Macron va prezida lucrările summitului G7, organizat în stațiunea Evian, din Franța. Foto: Profimedia Images

Liderii din așa-numitul grup G7, al țărilor celor mai bogate și industrializate din lume, se întâlnesc în perioada 15-17 iunie în stațiunea franceză Evian-les-bains, cunoscută pentru băile sale termale. Deși discuțiile dintre liderii lumii se vor desfășura la hotelul de 5 stele „Hotel Royal”, în spatele ușilor închise, publicația Politico a făcut o scurtă trecere în revistă a subiectelor care se vor afla pe agenda discuțiilor.

Cine participă la summitul G7?

La summit participă președinții și șefii guvernelor din țările care fac parte din G7: Franța, Canada, Germania, Italia, Japonia, UK și SUA.

În plus, la întrunire vor fi prezenți și președinta Comisiei Europene și președintele Consiliului European.

La Evian au fost, de asemenea, invitați și urmează să participe: președintele ucrainean Volodimir Zelenski premierul indian Narendra Modi, președintele Braziliei Luiz Inácio Lula da Silva.

De asemenea, la G7 mai participă președinții și premierii din Coreea de Sud, Kenya, Egipt, precum și liderii țărilor din zona Golfului Persic, precum Qatar sau Emiratele Arabe Unite

Acesta este ultimul summit la care președintele francez Emmanuel Macron va fi prezent (și pe care îl va prezida, totodată). În primăvara anului 2027, cel de-al doilea mandat prezidențial al lui Macron se încheie, iar acesta, conform Constituției, nu poate candida la un al treilea mandat.

Care vor fi subiectele principale ale discuțiilor de la summitul G7

Summitul începe luni, 15 iunie, cu o întrevedere bilaterală între Emmanuel Macron și președintele SUA, Donald Trump. Oficial, lucrările reuniunii vor fi oficial deschise după această întâlnire, în cadrul unei cine de lucru, în care vor fi discutate „principalele provocări internaționale”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European, António Costa vor organiza, de asemenea, luni o conferință de presă.

Marți dimineață, liderii G7 vor discuta despre sprijinul pe care să îl acorde lui Zelenski, în războiul pe care Ucraina îl poartă contra Rusiei lui Putin.

După acest subiect, va urma o sesiune dedicată crizei din Orientul Mijlociu, declanșate de războiul din Iran, cu liderii din țările din Golful Persic.

Miercuri, în ultima zi a summitului, liderii celor mai dezvoltate țări ale lumii vor discuta despre posibilitățile de creștere economică și vor avea un prânz de lucru pe tema Inteligenței Artificiale (AI) cu Sam Altman, CEO al OpenAI, Arthur Mesnsch, cofondatorul companiei franceze Mistral aI și CEO Anthropic Dario Amodei.

Dezbaterea vine pe fondul scandalului declanșat de suspendarea, de către Anthropic, a modelelor sale de AI, în urma unui ordin al administrației Trump.

La finalul summitului G7 de la Evian, Emmanuel Macron va organiza o conferință de presă la care sunt așteptați și alți lideri, inclusiv președintele SUA, Donald Trump.

Va rămâne Trump până la finalul G7? Sau va pleca iar, intempestiv, cum a făcut-o anul trecut?

Emmanuel Macron, gazda summitului G7 de la Evian-les-Bains, a elaborat o agendă menită să fie cât mai pe placul lui Donald Trump, însă nu se știe dacă președintele SUA, cunoscut pentru comportamentul său imprevizibil, va rămâne pe toată durata celor trei zile.

Macron va încerca să nu-l supere deloc pe Trump și chiar a amânat începerea summitului pentru a-i permite președintelui SUA să-și sărbătorească cea de-a 80-a aniversare, în cadrul unui eveniment UFC pe peluza Casei Albe.

Președintele francez va organiza astfel o cină la Versailles miercuri seară ca „recompensă” dacă Trump rămâne cele pe tot parcursul celor trei zile, iar oficialii francezi spun că Trump „adoră” decorațiunile de aur din palat.

Președintele SUA a părăsit ultimul summit G7 de la Kananaskis, Canada, mai devreme, pentru a se ocupa de războiul cu Iran. El chiar l-a și insultat anul trecut pe Macron, descriindu-l ca fiind „în căutare de publicitate” și adăugând: „În mod intenționat sau nu, Emmanuel Macron greșește întotdeauna”.

Ce documente urmează a fi semnate la G7

La fel ca la summitul de anul trecut din Canada, la Evian se urmărește ca liderii G7 să semneze șapte declarații pe teme politice distincte, în locu uneia singure.

Discuțiile pe tema războiului din Ucraina și a crizei din Iran vor fi reflectate separat, în cadrul unui comunicat emis de președinția Franței, în calitate de gazdă a summitului G7.

Nu sunt așteptate decizii spectaculoase legate de China sau despre soluțiile care ar putea determna Beijingul să-și modifice modelul său economic caracterizat prin inundarea piețelor occidentale cu produse ieftine.

Un alt subiect care va fi tratat separat și va face obiectul unei declarații comune îl reprezintă cel al mineralelor rare. Alte subiecte ale declarațiilor finale ale summitului G7 vor trata subiectul protejării drepturilor copiilor în mediul online, finanțarea programelor medicale de luptă împotriva cancerului, combaterea drogurilor și a fenomenului migrației.

G7 reunește șapte dintre cele mai importante democrații ale lumii — Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite — care își coordonează anual pozițiile asupra marilor provocări globale, de la comerț și economie la securitate și schimbări climatice, notează televiziunea publică canadiană CBC.

Formatul G7, care există de peste 50 de ani, este esențial pentru coordonarea politicilor economice, de securitate și climatice la nivel global.