Anthropic suspendă modelele de inteligenţă artificială de top în urma unui ordin al Administraţiei Trump. Impactul deciziei

Daniela Amodei, co-fondatoare și președinta companiei Anthropic, alături de Sridhar Ramaswamy, CEO-ul Snowflake, la Summitul Snowflake 2026. Sursa foto: Getty Images

Compania Anthropic a blocat accesul la software-ul său de inteligenţă artificială (AI) de ultimă generaţie lansat recent, în urma unui ordin al administraţiei SUA, relatează dpa, conform Agerpres. Măsura se aplică și străinilor care se află în prezent în SUA, inclusiv angajaţilor Anthropic. Potrivit companiei, accesul acestora a trebuit să fie întrerupt de urgență.

Într-o postare pe blog publicată vineri, compania a precizat că agenţiile guvernamentale i-au cerut să împiedice toţi cetăţenii străini să acceseze modelele de inteligenţă artificială Fable 5 şi Mythos 5, invocând preocupări legate de securitatea naţională.

Interdicţia afectează şi străinii aflaţi în prezent în Statele Unite – inclusiv pe cei care lucrează la Anthropic. Ca urmare a ordinului, compania a trebuit să întrerupă accesul tuturor în scurt timp, a precizat aceasta.

Inteligenţa artificială din spatele modelului Mythos AI al Anthropic este deosebit de abilă în detectarea vulnerabilităţilor software, unele dintre ele rămânând nedescoperite timp de decenii. Această capacitate a fost utilizată până acum de autorităţile americane şi de anumite companii pentru a acoperi breşele de securitate. Cu toate acestea, încă de la început a existat o preocupare că o astfel de AI ar putea deveni o armă cibernetică periculoasă în mâini greşite.

Modelul Fable 5, lansat chiar săptămâna aceasta, se bazează pe tehnologia Mythos, dar capacităţile sale de securitate cibernetică şi biotehnologie sunt blocate. Mythos 5 este versiunea completă non-publică, ce ar trebui să continue să fie utilizată doar de agenţiile guvernamentale şi de partenerii corporativi selectaţi pentru a-şi consolida sistemele.

Anthropic a subliniat că până acum a primit doar informaţii parţiale de la administraţie. Compania a declarat că a analizat un raport care, în evaluarea sa, ar fi putut declanşa ordinul. Experţii Anthropic au concluzionat că aceasta se referă la o capacitate limitată de a utiliza AI pentru a revizui codul specific al programului şi a corecta erorile.

Compania a subliniat că modelele altor furnizori, cum ar fi GPT-5.5 de la rivalul OpenAI, au o capacitate similară. Anthropic a declarat că nu este de acord ca software-ul pentru sute de milioane de utilizatori să fie blocat din acest motiv şi a spus că măsurile de siguranţă din Fable 5 au fost testate pe larg.

În urmă cu doar câteva zile, directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, s-a pronunţat în favoarea blocării de către administraţie a software-ului de inteligenţă artificială potenţial periculos. Anthropic subliniază, însă, că acest lucru trebuie făcut pe baza unor proceduri transparente şi clare, precum şi a unor fapte tehnice. Nu este cazul în prezent, a spus compania.

Anthropic a fost în repetate rânduri în centrul atenţiei în ultimele luni pentru conflictul cu administraţia americană. Firma a insistat anterior, în ciuda presiunilor, că modelele sale de inteligenţă artificială nu trebuie utilizate în sisteme de arme autonome sau pentru supravegherea în masă în SUA.

Ulterior, Pentagonul a declarat Anthropic un risc pentru lanţul de aprovizionare, care ar putea împiedica grav utilizarea software-ului companiei în cadrul agenţiilor guvernamentale. Compania contestă această decizie.

Capacităţile excepţionale de securitate cibernetică ale Mythos au făcut ca Anthropic să fie din nou important pentru administraţia SUA.