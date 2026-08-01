Grecia intră în cursa spațială cu un program de 350 de milioane de euro. Ce sateliți va lansa

<1 minut de citit Publicat la 17:59 01 Aug 2026 Modificat la 18:06 01 Aug 2026

Grecia intră în cursa spațială cu un program de 350 de milioane de euro. Foto: Getty Images

Ministerul Guvernanței Digitale și Inteligenței Artificiale din Grecia a prezentat noul program spațial național HELLAS-SPACE 2.0, cu un buget total de 350 de milioane de euro. Proiectul urmărește să consolideze capacitățile spațiale ale țării și să dezvolte ecosistemul național de sateliți, scrie Ekathimerini.

Programul va fi implementat prin Secretariatul General pentru Telecomunicații și Poștă, cu finanțare din Fondul de Redresare și Reziliență „Grecia 2.0” și în colaborare cu Agenția Spațială Europeană.

Potrivit ministerului, HELLAS-SPACE 2.0 va fi unul dintre pilonii principali ai strategiei spațiale naționale a Greciei. Programul include dezvoltarea infrastructurii spațiale, folosirea aplicațiilor și a datelor furnizate de sateliți, sprijinirea industriei spațiale locale, cercetarea și inovarea, precum și pregătirea unor specialiști cu un nivel ridicat de calificare.

Proiectul prevede și dezvoltarea unor sateliți cu rezoluție foarte înaltă, care vor furniza date geospațiale avansate, dar și a unor sateliți pentru imagistică termică. Aceștia vor putea fi folosiți în protecția civilă, monitorizarea mediului și securitate.