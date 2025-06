Summit G7 cu nervii întinși la maximum: Trump merge în Canada, țară pe care a spus că vrea să o anexeze. "Orice se poate întâmpla"

Grupul celor Șapte (G7) se întâlnește în Canada pentru un summit marcat de tensiuni fără precedent Foto: Profimedia

Liderii celor mai puternice șapte economii ale lumii, reunite în Grupul celor Șapte (G7), se întâlnesc în Canada pentru un summit marcat de tensiuni fără precedent. Președintele american Donald Trump sosește într-o țară despre care a spus de multe ori că ar trebui anexată de Statele Unite, în timp ce disputele comerciale și divergențele diplomatice amenință să umbrească întâlnirea, scrie ABC News.

Formatul G7 este esențial pentru coordonarea politicilor economice, de securitate și climatice la nivel global, însă prezența președintelui Trump, cu propuneri controversate și poziții imprevizibile, riscă să afecteze consensul între aliați într-un moment critic pentru comerțul mondial și stabilitatea geopolitică.

G7 reunește șapte dintre cele mai importante democrații ale lumii — Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite — care își coordonează anual pozițiile asupra marilor provocări globale, de la comerț și economie la securitate și schimbări climatice, notează televiziunea publică canadiană CBC.

Formatul există de peste 50 de ani, iar rolul de gazdă se rotește între statele membre. Uniunea Europeană participă și ea la summit, ca membru permanent, dar fără a fi considerată un stat membru al grupului.

Liderii vor începe să ajungă în stațiunea Kananaskis din Munții Stâncoși ai Canadei începând cu duminică, iar întâlnirile oficiale vor avea loc luni și marți.

Canada, furioasă pe Trump

Apelurile lui Trump de a face din Canada cel de-al 51-lea stat american i-au înfuriat pe canadieni, iar prim-ministrul Mark Carney, care și-a câștigat funcția promițând să confrunte agresivitatea tot mai mare a președintelui american, găzduiește acum summitul G7, amintește ABC News.

Carney a afirmat săptămâna aceasta că Washingtonul nu mai joacă un rol predominant pe scena mondială, după ce a impus tarife pentru accesul pe piețele sale și și-a redus contribuțiile la securitatea colectivă.

De aswmenea, el a respins în repetate rânduri ideile lui Trump, chiar şi atunci când a fost primit de acesta în Biroul Oval, la începutul lunii mai, spunând răspicat că ţara sa "nu este și nu va fi niciodată de vânzare".

Cu toate acestea, Trump a continuat să insiste. La sfârșitul lunii mai, a cerut Canadei să devină al 51-lea stat american, chiar la scurt timp după un discurs al Regelui Charles al III-lea în care acesta a apărat suveranitatea țării. Trump a promis Canadei în schimbul anexării protecţie gratuită oferită de viitorul său scut antirachetă "Domul de Aur".

Carney schimbă tradiția G7

Carney a decis să renunțe la practica anuală de a rosti și publica o declarație comună amplă la încheierea summitului, așa cum a făcut președintele francez Emmanuel Macron la summitul G7 din Franța în 2019.

Documentul prezintă, de obicei, consensul la care au ajuns liderii cu privire la temele summitului și oferă o foaie de parcurs pentru modul în care aceștia intenționează să le abordeze.

Trump a criticat reuniunea din 2017 din Italia din cauza pasajului privind schimbările climatice din declarația comună și și-a retras sprijinul față de comunicatul din 2018, după ce s-a plâns că a fost desconsiderat de prim-ministrul canadian de atunci, Justin Trudeau.

„Canadienii ar fi nebuni să nu anticipeze ceva"

Și alți șefi de stat care nu fac parte din G7 au fost invitați de Carney la summit. De pildă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care se așteaptă să se întâlnească cu Trump acolo, la doar câteva luni după controversata lor întâlnire din Biroul Oval, notează ABC News.

Alți lideri mondiali se vor întâlni cu Trump atât în cadrul discuțiilor de grup, cât și în cele bilaterale, acestea din urmă fiind adesea delicate, întrucât liderii străini trebuie să găsească un echilibru între conciliere și confruntare.

„Orice se poate întâmpla. Canadienii ar fi nebuni să nu anticipeze ceva. Nu putem ști. Asta e treaba lui Trump. Îi place să-i țină pe toți în suspans”, a spus Robert Bothwell, profesor de istorie canadiană și relații internaționale la Universitatea din Toronto.

„Totul depinde de ce fel de teatru va dori să facă”, a adăugat el.

Totodată, președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat că se așteaptă la prima ei întâlnire față în față cu Trump. În drum spre Canada, Macron face o oprire notabilă în Groenlanda, teritoriul semi-autonom danez a cărui anexare a fost sugerată de asemenea de președintele american.

Printre ceilalți nou-veniți se numără cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer și prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba.

Carney l-a invitat și pe prim-ministrul indian Narendra Modi, în ciuda acuzațiilor poliției naționale canadiene conform cărora agenți ai guvernului Modi au fost implicați în violențe „pe scară largă” în Canada.

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite, conducătorul de facto al regatului, a fost și el invitat, dar nu va participa.

Amintiri din summituri trecute: insultele și dorințele lui Trump

Summitul G7 din 2018 de la Quebec a fost aruncat în haos după ce Trump l-a numit pe Trudeau „necinstit” și „slab”, plângându-se că a fost luat prin surprindere de criticile sale la adresa amenințărilor tarifare americane, din cadrul conferinței de presă de încheiere a summitului. Trump s-a retras din declarația comună chiar în momentul publicării acesteia.

„Nu am fost prea fericiți pentru că am crezut că am reușit să realizăm un summit destul de bun”, a declarat Peter Boehm, viceministru al Canadei de la acea vreme. „Reacția – și eram alături de domnul Trudeau la acea vreme – a fost una de uimire profundă cu privire la ceea ce se petrecuse.”

Boehm se așteaptă ca anul acesta Carney să prezinte un rezumat al summitului în locul unei declarații comune a liderilor.

În timpul summitului din Quebec, Trump a pledat și pentru readmiterea Rusiei în grup, din care a fost exclusă în 2014 după anexarea Crimeei de către Vladimir Putin. „Trump a adus în discuție acest aspect la cina de politică externă”, și-a amintit Boehm. „A fost puțin stânjenitor, întrucât prim-ministrul britanic Theresa May era prezentă, iar câțiva cetățeni britanici tocmai fuseseră uciși de agenți ruși care foloseau un agent toxic.”

Fostul spion rus Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, fuseseră vizați cu câteva luni înainte într-un atac cu Novichok la Salisbury, în Anglia.

Tarifele lui Trump, "mare factor X"

Ambasadorul SUA în Canada, Pete Hoekstra, a declarat că Mark Carney a avut discuții directe cu Trump despre un acord comercial înainte de summit. Miniștri canadieni de rang înalt au fost și ei la Washington în ultimele săptămâni pentru negocieri.

Tensiunile comerciale par inevitabile: Statele Unite au deficite comerciale cu toate țările G7, cu excepția Regatului Unit. În încercarea de a echilibra ceea ce consideră relații comerciale inechitabile, Trump a impus tarife de import de 10% aproape fiecărei țări din lume și a anunțat apoi tarife mai mari, pe care ulterior le-a suspendat, amintește ABC News.

„Marele factor X este reprezentat de tarifele iminente”, a declarat Max Bergmann de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

„G7 ar trebui să asigure guvernanța economică globală. Iar modul în care europenii văd lucrurile în acest moment este că țara care este sursa unei instabilități majore în afacerile economice globale sunt Statele Unite.”

Războaiele comerciale ale lui Trump amenință deja economia mondială. Banca Mondială a redus drastic marți previziunile sale privind creșterea economică globală în acest an, invocând „o creștere substanțială a barierelor comerciale”.

Un preludiu la summitul NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va participa la reuniunea G7 dinaintea summitului NATO din această lună și a declarat că majoritatea aliaților susțin cererea lui Trump de a investi 5% din produsul intern brut în nevoile lor de apărare.

Carney a declarat săptămâna aceasta că țara sa își va atinge actualul obiectiv NATO de 2% din PIB alocat apărării, dar a lăsat să se înțeleagă că nu sprijină o eventuală majorare la 5%. El a subliniat că prioritatea sa este „să-i protejeze pe canadieni, nu să-i mulțumească pe contabilii NATO”.

Se așteaptă proteste ample

Forțele de ordine care asigură securitatea summitului se așteaptă la proteste de amploare, însă dau asigurări că manifestanții nu vor putea ajunge în apropierea orașului Kananaskis, întrucât drumurile de acces vor fi închise publicului.

Poliția Montană a precizat că vor exista totuși zone special amenajate pentru demonstrații în Calgary și Banff, iar mesajele protestatarilor vor fi transmise în direct liderilor și delegațiilor G7.

Kananaskis a mai găzduit un summit G8 în 2002.