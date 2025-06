Primele imagini de la „nunta secolului” a lui Jeff Bezos. Vedetele care au furat privirile cu ținute extravagante

La ceremonia fastuoasă au participat oameni bogaţi şi faimoşi din întreaga lume. FOTO: Hepta

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, şi jurnalista Lauren Sanchez s-au căsătorit simbolic vineri seara, într-o ceremonie fastuoasă la care au participat oameni bogaţi şi faimoşi, pe o insulă din Veneţia, departe de ochii publicului şi de protestatari, informează AFP, potrivit Agerpres.

Jeff Bezos, în vârstă de 61 de ani, şi Lauren Sanchez, în vârstă de 55 de ani, şi-au schimbat jurămintele într-o ceremonie cu invitaţi îmbrăcaţi la patru ace, vineri seara, pe insula San Giorgio Maggiore, cu vedere spre Piaţa San Marco, potrivit presei italiene.

› Vezi galeria foto ‹

Petrecerea, ţinută în grădina unei vechi mănăstiri benedictine din San Giorgio, a fost practic invizibilă pentru public. De la distanţă, însă, se putea auzi vocea artistului italian Matteo Bocelli, fiul renumitului tenor Andrea Bocelli, interpretând cântecul devenit un clasic al lui Elvis Presley, "Can't Help Falling in Love". Mai târziu, au urmat uralele puternice ale invitaţilor, scrie dpa.

Cina de nuntă a fost pregătită de chef Fabrizio Mellino - de la restaurantul Quattro Passi de pe Coasta Amalfitană - distins cu trei stele Michelin, iar tortul a fost realizat de cofetarul francez Cedric Grolet, potrivit Corriere della Sera.

În meniu, o mostră din sudul Italiei: pizza, paste şi un desert cu lămâie, potrivit cotidianului Corriere della Sera.

Potrivit relatărilor, felul principal ar fi Spaghetti alla Nerano - o reţetă de familie cu dovlecei prăjiţi şi brânza aromată Provolone del Monaco.

Desertul urma să fie, se pare, o creaţie cu lămâie, ricotta şi pară de la Sal de Riso, o cofetărie situată tot pe Coasta Amalfitană.

Aparent, ar fi fost observate şi butoaie de aluat de pizza din cartierul napolitan Rione Sanita - alimentând speculaţiile că şi pizzarul în ascensiune Ciro Oliva urma să fie prezent.

Sanchez a postat o fotografie cu petrecerea de nuntă pe contul ei de Instagram, inclusiv cu data de 27 iunie 2025, în format american, 27.06.2025, însoţită de o inimă roşie. De asemenea, şi-a schimbat numele în Lauren Sanchez Bezos, scrie dpa.

Fotografia îi arată pe cei doi radiind de fericire într-o grădină, înconjuraţi de aproximativ 200 de invitaţi, între care numeroase vedete. Miliardarul american a purtat un smoking negru cu papion, în timp ce fosta jurnalistă a îmbrăcat o rochie de mireasă albă, mulată, cu voal, chiar dacă cei doi sunt deja căsătoriţi civil în Statele Unite.

Tabloidul britanic Daily Mail a relatat că Bezos şi Sanchez s-au căsătorit în secret în Statele Unite în urmă cu câteva săptămâni.

Ceremonia de nuntă de vineri a fost punctul culminant al unei săptămâni de festivităţi, cu iahturi şi invitaţi VIP, care vor culmina sâmbătă cu un bal grandios cu Lady Gaga, într-o Veneţie împărţită în ceea ce priveşte impactul pe care nunta îl va avea asupra imaginii oraşului.

Conform relatărilor din presă, Sanchez a pregătit 27 de rochii pentru festivităţile exclusive şi probabil exorbitant de scumpe, care vor continua până duminică, scrie dpa.

Fiica preşedintelui SUA, Ivanka Trump, Leonardo di Caprio, Kim Kardashian, Kendall şi Kylie Jenner, superstarul fotbalului american Tom Brady, prezentatoarea TV Oprah Winfrey şi Bill Gates s-au numărat printre invitaţii văzuţi pe canalele oraşului de fotografii AFP.

Pe lista invitaţilor la eveniment, supranumită nunta anului, se mai numărau Orlando Bloom, Barbra Streisand, Mick Jagger şi Elton John, potrivit presei, citată de dpa.

Întrebat ce i-a plăcut cel mai mult la Oraşul Dogilor, miliardarul american, numai zâmbete într-o canoe alături de Laura Sanchez, s-a entuziasmat: "Uitaţi-vă în jurul vostru! Acest oraş pare imposibil, (...) şi totuşi, este chiar aici", poate fi auzit spunând într-un videoclip publicat de La Repubblica.

Impact economic de aproape un miliard de euro

Jeff Bezos, care deţine acţiuni la Amazon în valoare de aproximativ 215 miliarde de dolari, va dona 3 milioane de euro unei asociaţii pentru protejarea lagunelor, Universităţii Internaţionale din Veneţia şi UNESCO, potrivit preşedintelui regional Luca Zaia (extremă dreapta).

Autorităţile locale au sprijinit în mod constant alegerea miliardarului de a se căsători la Veneţia, respingând orice legătură cu turismul excesiv, împotriva căruia au fost luate măsuri, cum ar fi introducerea unei taxe de intrare.

Ministerul Turismului, într-un memoriu emis vineri, a estimat cheltuielile directe suportate de Jeff Bezos şi viitoarea sa soţie la 28,4 milioane de euro pentru aceste festivităţi, care au captivat presa italiană.

Totodată, ministerul a declarat că se aşteaptă ca impactul economic generat pentru oraş să fie de 895 de milioane de euro prin "vizibilitatea mediatică" a evenimentului, admiţând deopotrivă că acest lucru "necesită o verificare empirică".

La rândul său, ministrul culturii din Italia, Daniela Santanche, a estimat impactul economic general al nunţii la 950 de milioane de euro, potrivit dpa.

Aproximativ 100.000 de turişti îşi petrec noaptea în oraş în timpul sezonului de vârf, pe lângă zecile de mii de vizitatori de o zi, în timp ce numărul rezidenţilor permanenţi scade vertiginos.

Pentru Samuel Silvestri, un comerciant veneţian în vârstă de 55 de ani, "turismul excesiv este cauzat în principal de acei oameni care vin doar pentru o zi cu rucsacurile şi mâncarea la pachet şi care contribuie foarte puţin la (bunăstarea) oraşului".

"Nu de cei care transformă Veneţia într-un mini Monte Carlo", celebrul cartier din Monaco, continuă el. "Această nuntă modelează şi imaginea oraşului", a adăugat el.

O opinie cel mai probabil împărtăşită şi de Alain Vanleeuw, în vârstă de 70 de ani, un antreprenor din Bruxelles care spune că "a încercat să-şi planifice (călătoria - n.r.) în jurul datelor care fuseseră stabilite pentru nuntă" (lui Bezos - n.r.).

Proteste simbolice

Însă un grup de locuitori numit "No space for Bezos" a organizat proteste simbolice pentru a se opune festivităţilor, sub sloganul "Veneţia nu este de vânzare", temându-se că nunta ar complica şi mai mult deplasările locuitorilor.

"Această nuntă cauzează probleme în oraş, cu închideri de canale şi controale din ce în ce mai stricte", a denunţat Alice Bazzoli, în vârstă de 24 de ani, activistă în "No space for Bezos".

Iar pe clopotul din Piaţa San Marco, Campanila, un turn înalt de aproape 100 de metri, situat lângă bazilică în Piaţa San Marco din Veneţia, literele "FCK BZS" au fost proiectate cu ajutorul unei instalaţii laser, omiţând vocalele necesare pentru a completa mesajul obscen adresat lui Bezos, potrivit dpa.

"Nu a existat nicio intenţie de a bloca oraşul", a dat asigurări pentru AFP prefectul Veneţiei, Darco Pellos, adăugând că evenimentul nu a necesitat întăriri ale poliţiei comparativ cu un sezon estival tipic.

În urmă cu 11 ani, nunta actorului George Clooney nu a stârnit atâta agitaţie. Dar actorul american nu este unul dintre cei mai bogaţi oameni de pe planetă şi nici nu a fondat cel mai mare site de comerţ electronic din lume, o companie vizată cu regularitate de grupurile de mediu.

Greenpeace a denunţat în mod constant impactul ecologic al nunţii, la care mulţi invitaţi au călătorit cu avioane private, în timp ce echilibrul fragil al Veneţiei "se scufundă sub greutatea crizei climatice".