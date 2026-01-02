Un wc public a fost amplasat deasupra unui rezervor de apă din "cel mai curat oraș" al unei puteri globale. Apoi, zece oameni au murit

02 Ian 2026

Cel puțin zece oameni au murit și alte câteva sute au ajuns la spital din cauza apei contaminate în orașul indian. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Cel puțin zece oameni, inclusiv un sugar de cinci luni, au murit după ce apa potabilă a fost contaminată într-un oraș desemnat drept "cel mai curat din țară" în India, în ultimii opt ani, relatează The Guardian.

Alte peste 270 de persoane au ajuns la spital în urma contaminării apei, adaugă sursa citată.

Indore este capitala comercială a statului indian Madhya Pradesh (foto următoare).

De luni de zile, locuitorii unui cartier al orașului au avertizat autoritățile cu privire la "apa de la robinet care miroase urât".

Reclamațiile lor au fost ignorate, deși administrația locală se laudă cu politica sa de separare a deșeurilor colectate și cu alte măsuri de igienă publică.

Primar: Apa uzată s-a infiltrat în rețeaua de apă potabilă

"Am primit informații despre 10 decese din cauza unui focar de diaree cauzat de apa contaminată în zona Bhagirathpura”, a declarat Pushyamitra Bhargava, primarul din Indore.

"Apa uzată se infiltra în conducta principală care duce de la rezervorul de apă", a detaliat el.

Presa locală a scris că numărul deceselor a ajuns la 15, însă nu a existat imediat o confirmare oficială.

Dintre cei afectați, cel puțin 32 de pacienți rămân în unitățile de terapie intensivă.

Mohan Yadav, premierul statului indian, a anunțat că, în afara pacienților spitalizați, echipele medicale care au efectuat vizite din ușă în ușă au identificat alți 2.456 de "pacienți suspecți", cărora li s-a acordat primul ajutor pe loc.

"Toaleta ucigașă" a fost amplasată fix deasupra conductei principale de apă

Autoritățile au constatat că o toaletă publică a fost construită deasupra conductei de apă potabilă și ar fi cauzat infiltrarea apelor uzate în rețeaua de alimentare.

Toaleta a fost construită fără fosă septică.

Locuitorii au început să ia cu asalt spitalele la începutul acestei săptămâni, plângându-se de vărsături, diaree și febră mare.

Testele au confirmat "prezența anormală a unor bacterii anormale, care se găsesc în mod uzual în apa din canalizare, ce include deșeuri umane", a declarat un oficial medical.

În urma crizei, mai mulți oficiali municipali au fost suspendați din funcție, în așteptarea unei anchete.

Locuitorii din Indore acuză că plângerile lor legate de apă au fost blocate de birocrație.

Calitatea apei de băut, problemă națională în India

Copilul de cinci luni care a murit fusese hrănit cu biberonul care conținea un amestec format cu apa de la robinet, a declarat reporterilor tatăl său, Sunil Sahu.

"Nimeni nu ne-a spus că apa era contaminată. Am filtrat-o. Aceeași apă curgea în tot cartierul. Nu a existat niciun avertisment", a declatat el.

Autoritățile au anunțat că vor fi elaborate noi reguli pentru a preveni incidente similare.

"Vom face toate demersurile pentru a ne asigura că așa ceva nu se va mai întâmpla", a promis premierul statal Mohan Yadav.

Criza din Indore vine pe fondul unor îngrijorări mai ample privind siguranța apei la nivel național în India.

Publicația The Times of India a scris că doar 8% dintre laboratoarele publice de testare a apei administrate de guvernul din New Delhi au fost acreditate de Consiliul Național abilitat să certifice unitățile ce respectă standardele internaționale pentru controlul calității.

Experții avertizează că, pe măsură ce populația urbană a Indiei crește rapid, neregulile în testarea apei sporesc riscul de apariție a bolilor.