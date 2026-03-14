Franța a returnat Coastei de Fildeș „toba vorbitoare”. Djidji Ayôkwé a fost „furată” de forțele franceze acum mai bine de un secol

Pe măsură ce cererile de restituire din partea fostelor colonii cresc, Senatul Franței a adoptat pe 29 ianuarie o lege-cadru care vizează facilitarea eliminării artefactelor din epoca colonială din colecțiile naționale franceze. Se așteaptă ca proiectul de lege să fie dezbătut în curând de Adunarea Națională.

În 1916, în timpul unei expediții punitive, autoritățile franceze au confiscat toba din Adjamé pentru a înfrânge rezistența poporului Atchan. Aceasta a fost transferată în Franța în 1929 și, ulterior, a devenit parte a colecțiilor publice naționale. A fost găzduită succesiv în mai multe muzee, în special la Muzeul Omului, înainte de a fi trimisă în 2006 la Muzeul Quai Branly, potrivit UNESCO.