Franța a returnat Coastei de Fildeș „toba vorbitoare”. Djidji Ayôkwé a fost „furată” de forțele franceze acum mai bine de un secol

O tobă sacră, „furată” de forțele franceze în timpul dominației coloniale din Coasta de Fildeș, a fost returnată țării la mai bine de un secol după ce a fost luată. Djidji Ayôkwé, supranumită „toba vorbitoare”, a fost confiscată de autoritățile coloniale în 1916, înainte de a fi dusă în Franța în 1929, unde a fost expusă la Muzeul Trocadéro și mai târziu la Muzeul Quai Branly din Paris. Ea a fost primită acasă de membrii comunității Ebrié, proprietarii săi inițiali, scrie BBC News.
Returnarea face parte dintr-un efort mai amplu al Franței de repatriere a artefactelor culturale africane, un proces care a început în 2017. Toba a ajuns la bordul unui avion special închiriat, dar nu a fost scos din lada sa mare de lemn marcată „fragil”.
Un dansator tradițional și un șef local au fost prezenți la Aeroportul Internațional Abidjan pentru a primi toba.
Foto: Profimedia Images
„Este o zi istorică, plină de emoții. Trăim un moment de dreptate și comemorare care marchează în sfârșit întoarcerea Djidji Ayôkwé în țara sa de origine”, a declarat pentru BBC ministrul Culturii din Coasta de Fildeș, Françoise Remarck.
O piesă centrală a moștenirii Ebrié, toba vorbitoare era folosită în mod tradițional pentru a avertiza asupra pericolului, a mobiliza oamenii pentru război și a convoca satele la ceremonii. Grupul etnic își are sediul în Abidjan, cel mai mare oraș din Coasta de Fildeș.
Toba a fost returnată oficial de Paris pe 20 februarie, după ce parlamentul francez a adoptat o lege specială care autoriza restituirea sa. Toba vorbitoare este primul obiect de pe o listă de 148 de opere pe care Coasta de Fildeș încearcă să le returneze din Franța și din alte țări.
Franța a returnat deja Beninului o parte din comorile regale de la Abomey și Senegalului o sabie istorică.
Pe măsură ce cererile de restituire din partea fostelor colonii cresc, Senatul Franței a adoptat pe 29 ianuarie o lege-cadru care vizează facilitarea eliminării artefactelor din epoca colonială din colecțiile naționale franceze. Se așteaptă ca proiectul de lege să fie dezbătut în curând de Adunarea Națională.
În 1916, în timpul unei expediții punitive, autoritățile franceze au confiscat toba din Adjamé pentru a înfrânge rezistența poporului Atchan. Aceasta a fost transferată în Franța în 1929 și, ulterior, a devenit parte a colecțiilor publice naționale. A fost găzduită succesiv în mai multe muzee, în special la Muzeul Omului, înainte de a fi trimisă în 2006 la Muzeul Quai Branly, potrivit UNESCO.