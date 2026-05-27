Vacanţă de coşmar în Egipt: O familie a plătit 4.000 de dolari pentru un resort, dar a găsit un şantier: „Peste tot era moloz”

1 minut de citit Publicat la 07:00 27 Mai 2026 Modificat la 07:00 27 Mai 2026

Cuplul a descoperit că a fost păcălit. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

O familie din Țara Galilor a plătit peste 4.000 de dolari (aproximativ 3.500 de euro) pentru o vacanță în Egipt, însă când a ajuns la „cazare” a avut parte de o „surpriză”: resortul era, de fapt, un șantier, scrie The New York Post.

Scott Edward, în vârstă de 36 de ani, și soția lui, Katie, au apelat la o agenție de turism pentru a se asigura că vor avea parte de vacanța ideală.

După mai multe idei și propuneri, cei doi au ales să meargă împreună cu cei doi copii la un resort din Egipt.

Din nefericire, când au ajuns la „resort”, aceștia au descoperit că au fost păcăliți.

Hotelul era, de fapt, un șantier în lucru.

Cei doi spun că au primit o cameră murdară, fără Wi-Fi funcțional. Deși au cerut schimbarea camerei, situația nu s-a îmbunătățit semnificativ.

„În acea noapte, se auzea muzică pentru copii, gen ‘Baby Shark’, chiar lângă camera noastră, pentru că zona de divertisment era în renovare”, spune bărbatul.

Condițiile erau de neimaginat: spații degradate, umede și neigienizate, cu urme evidente de murdărie în băi și aer condiționat plin de mucegai și praf.

„Totul era degradat, umed și mucegăit, cu tencuială și vopsea care cădeau de pe pereți”, spune Edward.

„Nimeni nu s-a bucurat de vacanță. Ne-a creat un stres uriaș tuturor și probleme financiare, fiind nevoiți să rambursăm costuri suplimentare pe cardurile de credit. Am fost cu toții foarte bolnavi, iar asta i-a făcut pe copii să aibă teamă de călătorii”, a mai povestit bărbatul.

Bărbatul susține că mâncarea nu era gătită în condiții specifice și că toți membrii familiei s-au îmbolnăvit.

„Clubul pentru copii era degradat, murdar și plin de obiecte periculoase… trambuline cu arcuri metalice rupte și bucăți de lemn cu cuie pe podea. Mâncarea i-a îmbolnăvit pe toți și nu am putut mânca în niciunul dintre restaurant”, a explicat bărbatul.

Familia descrie un resort în care zonele de construcție erau complet accesibile, fără bariere de protecție, cu zgomot constant și moloz împrăștiat.

„Existau zone uriașe ale hotelului aflate în construcție, cu ciocane pneumatice și găuriri toată ziua, iar peste tot era moloz și sticlă spartă.”, a precizat Edward.

Pentru sejur, familia a plătit peste 4.000 de dolari, adică aproximativ 3.500 de euro. Cei doi soți au cerut despăgubiri după cele întâmplate.

Reprezentanţii agenţiei au transmis că situaţia ar fi putut fi rezolvată mai rapid dacă familia i-ar fi contactat încă din timpul sejurului.