Moartea unei femei însărcinate, de 23 de ani, a fost considerată sinucidere. Apoi, anchetatorii au descoperit mesajele ei secrete

12 minute de citit Publicat la 15:42 26 Mai 2026 Modificat la 15:42 26 Mai 2026

Sandra Birchmore. Sursa foto: Facebook

Sandra Birchmore plănuia să anunțe că este însărcinată de Ziua Îndrăgostiților. Pe 1 februarie 2021, în timp ce o furtună de zăpadă lovea estul statului Massachusetts, tânăra de 23 de ani s-a izolat în apartamentul ei din suburbia Bostonului, Canton. Era însărcinată în aproximativ 10 săptămâni și împărtășise vestea doar cu câteva persoane, potrivit CNN.

În două săptămâni, intenționa să posteze pe rețelele sociale un afiș roz-albastru decorat cu mici amprente de picioare. „Aștept un micuț pe care să-l iubesc”, scria. „Micul meu Valentine va sosi în septembrie 2021.”

În timp ce zăpada se aduna afară, Birchmore a rămas în mare parte în interior și se pregătea pentru maternitate. A trimis mesaje unei prietene despre haine pentru nou-născuți, a căutat mobilier pentru cameră și a ales un fotograf pentru maternitate. La 17:33, o cameră de supraveghere a surprins-o ieșind afară ca să ia o perie de curățat parbrizul, purtând colanți turcoaz și o geacă groasă închisă la culoare, cu părul prins într-un coc înalt.

Acelea sunt ultimele imagini cunoscute cu ea în viață.

Descoperire șocantă, după trei ani de la moartea tinerei

Poliția i-a găsit trupul trei zile mai târziu, într-o poziție șezândă pe podeaua dormitorului. O curea de la o geantă sport era înfășurată în jurul gâtului și legată de mânerul ușii unui dulap. Telefonul era la câțiva centimetri de corpul ei și se blocase la ora 21:13 pe 1 februarie, potrivit anchetatorilor federali.

Biroul Medical Examinator Principal din Massachusetts a stabilit că moartea a fost sinucidere. Dar pentru familia ei, nimic nu avea sens.

Ea voia să devină mamă. Deja cumpărase body-uri pentru bebeluși. Făcea planuri. „Asta era tot ce vorbea. Era foarte, foarte entuziasmată”, a spus verişoara ei, Angelique Pirozzi. „Era un obiectiv al ei. Strălucea.”

La câteva zile după moartea ei, Pirozzi a sunat autoritățile locale și a cerut să investigheze mai atent ce s-a întâmplat în apartamentul verişoarei sale în acea noapte de iarnă.

„Mesajul meu către poliție a fost că nimeni din viața Sandrei nu crede că s-ar fi sinucis”, a spus ea. „Toți păreau neinteresați să ia în considerare că ar putea să nu fie o sinucidere.”

După mai bine de trei ani, au intervenit anchetatorii federali. În august 2024, un mare juriu federal a făcut o dezvăluire șocantă: acuzații conform cărora un polițist ar fi ucis-o pe Birchmore pentru a o împiedica să expună o relație sexuală care ar fi început când ea avea doar 15 ani.

Un ofițer de poliție căsătorit ar fi avut o relație cu Sandra de pe vremea când tânăra avea doar 15 ani

Ofițerul, Matthew Farwell, lucra pentru Departamentul de Poliție din Stoughton, iar soția lui era însărcinată cu al treilea copil la acel moment. El credea că bebelușul nenăscut al Sandrei era al lui, dar un test ADN după moartea ei a arătat că nu era tatăl, potrivit unei declarații federale.

Farwell s-a declarat nevinovat de acuzațiile de ucidere a unui martor sau victimă și de încălcarea unei legi federale privind protecția copiilor nenăscuți.

Avocații lui au refuzat să comenteze deoarece cazul este în desfășurare. El urmează să se întoarcă astăzi în instanță pentru o audiere de probe, iar procesul este așteptat să înceapă în octombrie.

Avocații lui Farwell au susținut că jurnalele Sandrei sugerează că aceasta lua în considerare sinuciderea.

„Era o tânără care trebuia protejată, nu exploatată”

Însă anchetatorii federali au spus că un colier rupt cu un mic pandantiv în formă de flamingo de pe podeaua dormitorului ei spune o altă poveste. La fel și imaginile de supraveghere care arată o persoană mascată și cu glugă intrând în clădire în acea noapte și ieșind 29 de minute mai târziu.

Această relatare a ultimei zile a Sandrei Birchmore – și a vieții ei tragice – se bazează pe documente judiciare și interviuri cu familia și forțele de ordine, precum și pe date recuperate de pe iPhone-ul și laptopul ei. Ele dezvăluie o copilărie dificilă, o presupusă relație ilicită cu un mentor adult și o cauză a morții disputată, care a dus în cele din urmă la schimbarea concluziei oficiale a medicului legist.

„Ce i s-a întâmplat Sandrei Birchmore a fost o tragedie profundă care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”, a spus șefa poliției din Stoughton, Donna McNamara. „Era o tânără care trebuia protejată, nu exploatată.”

Mama ei credea că are nevoie de un model masculin

Sandra Birchmore a fost crescută în mare parte de mama ei, Denise Birchmore, care suferea de boli cardiace, emfizem și astm. Fiind copil unic, Sandra a preluat responsabilități de îngrijire de la o vârstă fragedă și a fost nevoită să se maturizeze rapid, a spus verișoara ei Pirozzi.

Mama și bunica ei o răsfățau. La adunările de familie din casa bunicii, Sandra se bucura de zgomot și agitație, fericită să fie înconjurată de alți copii.

„Avea acei ochi albaștri frumoși și pistrui pe podul nasului”, a spus Pirozzi. „Era veselă, râdea mult și era încântată să aibă toți acești oaspeți în casă.”

Neavând tată prezent, mama ei a dorit ca Sandra să aibă modele masculine pozitive. În primăvara lui 2010, când Sandra avea 12 ani, mama ei a înscris-o în programul „Explorers” al Departamentului de Poliție din Stoughton – o inițiativă care expune tinerii la cariere în domeniul aplicării legii.

„Ar fi trebuit să fie un lucru pozitiv…pentru copiii care aveau nevoie de un model în plus în viața lor”, a spus Pirozzi.

Documentele din dosar arată că Farwell a avut o relație sexuală cu victima de când era minoră până la moartea ei, la 23 de ani

Doi ani mai târziu, Matthew Farwell s-a alăturat poliției din Stoughton și a devenit instructor în acel program.

Până atunci, Sandra părea să prospere în program. Posta fotografii în uniformă neagră cu insignă de „police explorer”. În iunie 2013, a anunțat pe Facebook că a ajuns la gradul de sergent.

Dar, potrivit procurorilor, Farwell o „îmblânzea” deja în secret. A câștigat încrederea adolescentei și a familiei ei ajutând-o la teme, a spus Pirozzi.

Curând, se întâlnea cu ea în mașina de patrulare sau în camionetă pentru a întreține relații sexuale, uneori în timpul serviciului. Ocazional, ea lipsea de la școală – chiar și de la bal – ca să fie cu el, potrivit documentelor federale.

Actele din dosar susțin că Farwell a avut o relație sexuală cu Birchmore de la vârsta de 15 ani până la moartea ei, la 23 de ani. În Massachusetts, vârsta consimțământului este 16 ani. „Farwell a folosit autoritatea și accesul său pentru a o manipula și exploata sexual…până când a ucis-o”, au scris anchetatorii.

Rudele Sandrei știau că Farwell o ajuta la școală, dar nu știau că relația devenise sexuală.

Și alți polițiști ar fi abuzat-o, spune șeful poliției, inclusiv fratele geamăn al lui Matthew

Mama Sandrei a murit în mai 2016 în urma unui accident vascular cerebral. La o lună după, a murit și bunica ei, lăsând-o fără sistem de sprijin.

În acea perioadă, a intrat în depresie, spun rudele.

Până atunci, și alți polițiști din Stoughton ar fi avut relații sexuale cu ea, inclusiv fratele geamăn al lui Farwell, William Farwell, potrivit procurorilor federali.

William Farwell a negat acuzațiile prin avocatul său, susținând că nu există dovezi că ar fi avut relații sexuale cu ea cât era minoră.

„Nu a existat nici măcar o fărâmă de dovadă”, a spus avocatul său.

Doar Matthew Farwell a fost pus sub acuzare penală.

„Odată ce au pus mâna pe ea”, a spus Pirozzi, „nu a mai avut nicio șansă.”

Șefa poliției din Stoughton, Donna McNamara, a ordonat o anchetă internă după moartea ei.

„Investigația a arătat un tipar de abuz și comportament inadecvat și respingător din partea mai multor bărbați din poliție”, a spus ea.

Patru ofițeri, inclusiv frații Farwell, au fost decertificați și nu mai pot lucra în aplicarea legii în stat.

Mesajele și relația ascunsă

În lunile dinaintea morții Sandrei Birchmore, au început să apară zvonuri despre relația ei cu Matthew Farwell. Pe măsură ce acestea circulau, anchetatorii federali cred că Farwell a devenit din ce în ce mai alarmat.

La sfârșitul lunii ianuarie, o prietenă a Sandrei a sunat la Departamentul de Poliție din Stoughton și a anunțat existența relației sexuale cu Farwell, potrivit documentelor federale. Farwell a fost furios când a aflat. El i-a trimis Sandrei mesaje pline de înjurături, arată documentele federale.

„Omule, prietena ta nenorocită a sunat la mine la serviciu, Sandra, ce dracu’?”

Ea își dorea un copil și i-a dat un ultimatum

Pirozzi a spus că apropiații Sandrei au avertizat-o în legătură cu Farwell.

„Primea multe sfaturi de la oameni care îi spuneau să fie atentă cu tipul ăsta”, a spus Pirozzi. „Dar manipularea psihologică (n.r. grooming-ul) nu permite acestor voci să fie auzite.”

Pirozzi era îngrijorată că verișoara ei tânără ar putea deveni mamă singură. Unul dintre ultimele mesaje ale Sandrei către ea a fost pe Facebook, cerând recomandări de cărucioare pentru bebeluși.

„I-am spus: «Sunt fericită că ești fericită, dar există o problemă mai mare aici… trebuie să te gândești foarte bine dacă ești pregătită pentru asta»”, a spus Pirozzi. „Încercam s-o fac să se gândească la decizie.”

La acel moment, Birchmore lucra la o școală primară ca ajutor de profesor și începuse cursuri pentru a se pregăti pentru școala de asistență medicală, potrivit lui Barb Wright, verișoara mamei ei.

Era o tânără care își construia propria mică familie, iar viața ei părea că se așază, a spus Wright.

Sandra l-ar fi șantajat pentru a concepe un copil

Dar rudele au aflat ulterior că, cu luni înainte, în octombrie, Sandra îi dăduse lui Farwell un ultimatum: dacă accepta să întrețină relații sexuale neprotejate pentru a concepe un copil, ea nu va dezvălui relația lor, potrivit mesajelor citate în documentele federale.

Ea știa că relația sexuală cu un minor este o infracțiune și a amenințat că va face public totul. Un Farwell reticent ar fi acceptat în cele din urmă să încerce să facă un copil, spun procurorii, iar ea i-a trimis calendarul ei de ovulație. „Cei doi au început să discute sincronizarea întâlnirilor sexuale în funcție de anumite momente din ciclul Sandrei”, se arată în declarația sub jurământ.

În decembrie, Sandra i-a scris lui Farwell că este însărcinată și i-a trimis o poză cu un afiș pe care îl făcuse pentru a sărbători. „Felicitări, vom fi părinți”, scria afișul.

Ea i-a trimis și o listă de așteptări. Vroia ca bebelușul să aibă numele lui de familie. De asemenea, voia ca el să fie prezent la naștere și câteva zile în jurul Crăciunului și Paștelui, potrivit documentelor federale.

„Simt că încerc să fiu cât de corectă pot. Și vreau să fii acolo la (nașterea) mea… asupra acestui lucru nu dau înapoi”, i-a scris ea.

„Nu e copilul meu”

Dar procurorii spun că Farwell părea nemulțumit de sarcină. El i-ar fi spus: „Nu e copilul meu”, când i-a arătat ecografia, potrivit unei prietene a Sandrei, și ar fi împins-o.

Uneori, Farwell îi cerea să șteargă conversațiile. Într-un schimb legat de copil, i-a spus că ea cere mai mult decât a cerut vreodată înainte.

Ea i-a răspuns:

„Și încă mai puțin decât ar cere orice altă fată.”

Mesajele arată evoluția relației lor

Datele de pe iPhone-ul și laptopul Sandrei au ajutat anchetatorii să reconstruiască momente-cheie din relația cu Matthew Farwell. Mesajele au creat o evidență detaliată a comunicării lor din lunile și zilele dinaintea morții.

Urmele digitale datează de ani de zile. Arată că Farwell i-a trimis o cerere de prietenie pe Facebook în octombrie 2012, când el avea 26 de ani.

De-a lungul anilor, cei doi au făcut referiri la începutul relației, inclusiv mesaje în care Sandra vorbea despre „fluturi în stomac” în ziua în care el i-a luat virginitatea, când ea avea 15 ani.

Vizită înainte de moartea tinerei

La sfârșitul lunii ianuarie, la câteva zile după ce prietena Sandrei a sunat la poliție, Farwell i-a cerut cheile apartamentului și a spus că va veni pentru „îmbrățișări”.

Într-o vizită, Sandra i-a scris unei prietene că îl vede inspectându-i dulapul și baia și i s-a părut „foarte ciudat”.

Anchetatorii cred că el căuta un loc unde să poată „înscena” moartea ei.

La 21:08 pe 1 februarie 2021, Farwell i-a scris Sandrei și a întrebat dacă poate veni. Ea i-a spus să lase ușa descuiată.

A fost ultimul mesaj trimis de pe telefonul ei.

El a ajuns patru minute mai târziu, purtând hanorac închis la culoare și mască medicală.

Camerele de supraveghere îl arată ieșind din clădire la 21:43 — aproximativ la o jumătate de oră după ce telefonul ei s-a blocat și a încetat să mai înregistreze activitate.

Proteste pentru ca polițiștul să fie arestat

Trupul Sandrei a fost găsit după ce nu s-a prezentat la muncă, iar colegii au cerut o verificare de siguranță.

Pirozzi a spus că a început să ridice semnale de alarmă despre Farwell la poliția locală și statală la câteva zile după moarte.

„Era foarte important pentru ei să înțeleagă că Sandra avea o relație intimă, de lungă durată, cu un polițist căsătorit din Stoughton care nu era fericit de sarcina ei”, a spus ea.

„Trebuia creat un context în care oamenii să nu poată întoarce privirea.”

Dar Farwell nu a fost arestat timp de trei ani și jumătate, ceea ce a dus la proteste publice.

Un oficial a spus că întârzierea ar putea indica mai degrabă „anchetă slabă” decât o mușamalizare.

Autoritățile spun că poliția locală doar a sprijinit ancheta, iar cauza oficială a morții a fost stabilită de medicii legiști.

Ulterior, certificatul de deces a fost schimbat din „sinucidere” în „cauză nedeterminată”.

Apărarea susține că Sandra era suicidală

Matthew Farwell a fost arestat în 2024

Farwell este în închisoare din 2024.

Apărarea susține că el nu este tatăl copilului, deși procurorii spun că el credea contrariul la momentul morții.

Procurorii spun că ADN-ul lui a fost găsit în lenjeria Sandrei și pe cureaua de la geanta din jurul gâtului ei.

Apărarea spune că probele ADN sunt amestecate și nu pot fi atribuite clar unei persoane, dar și că Sandra era depresivă și avea antecedente de probleme psihice.

Procurorii spun că martorii apropiați au declarat că ea nu era suicidară.

În ziua morții, Sandra ar fi căutat pe Google: „Ce culoare are panglica pentru sinucidere?” Apărarea susține că aceasta arată intenții suicidare, însă procurorii spun că era doar curiozitate.

Apărarea afirmă că jurnalul ei conținea metode de sinucidere.

Procurorii spun că Farwell a fost la apartament, a avut o ceartă cu ea și a plecat. Ei susțin că: „Odată intrat, a ucis-o și a încercat să facă scena să pară sinucidere.”

Apărarea neagă.

„La cine mergi când chiar poliția te abuzează?”

Protestatarii urmăresc cazul

Apărarea îl descrie pe Farwell ca veteran decorat.

Procurorii îl descriu ca „periculos”.

În fața tribunalului din Boston au avut loc proteste cu pancarte „Justiție pentru Sandra Birchmore”.

O susținătoare a spus că a fost șocată când a aflat despre caz și a creat un grup online cu 20.000 de membri. Ea a spus că se întreabă: „La cine mergi când chiar poliția te abuzează?”

Familia Sandrei spune că așteaptă în continuare dreptate. „Toți stau cu sufletul la gură”, a spus o rudă.

Sandra plănuia să dezvăluie sexul copilului de Ziua Îndrăgostiților. Era băiat.