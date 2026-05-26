Revoltă din cauza noii legi a salarizării. Sindicatele acuză: „Angajații din sănătate pierd bani”. Se pregătesc proteste masive

2 minute de citit Publicat la 16:31 26 Mai 2026 Modificat la 16:33 26 Mai 2026

SANITAS reclamă că reducerea sporurilor „lovește direct în veniturile reale” ale angajailro din sănătate. Foto: Facebook/Sanitas

Noua lege a salarizării, publicată luni de Mnisterul Muncii, a provocat reacții dure din partea Federaţiei Sanitas din România, care amenință cu proteste de amploare. Reprezentanții sindicali spun că legea este „inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă” pentru angajații din sănătate și asistență socială și acuză Guvernul că aignorat variantele negociate în ultimii doi ani cu partenerii sociali.

Președintele Sanitas București, Viorel Hușanu, a criticat marți la Antena 3 CNN proiectul de lege privind salarizarea din sistemul sanitar și susține că, în realitate, veniturile angajaților din sănătate vor scădea. El a precizat că, potrivit calculelor, deoarece se diminuează sporurile, un asistent medical va primi 5 lei în plus pe oră pentru munca în spital sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale.

„Cea mai proastă variantă a viitoarei legi”

Consiliul Național SANITAS s-a reunit luni într-o ședință de urgență, după publicarea proiectului noii legi a salarizării unitare, iar concluzia sindicaliștilor a fost că forma făcută publică reprezintă „cea mai proastă variantă a viitoarei legi” și că este „departe de angajamentele și principiile discutate cu reprezentanții guvernului în ultimele luni de negocieri”.

Potrivit sindicaliștilor, în loc să aducă majorări salariale pentru angajații din sănătate și asistență socială, proiectul riscă să producă „exact efectul opus”, astfel încât pentru mai mult de jumătate dintre salariați veniturile „vor fi plafonate sau chiar vor scădea”.

SANITAS reclamă că reducerea sporurilor „lovește direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiții dificile, în ture, în regim de asigurare a continuității și sub presiune”, iar compensațiile propuse „nu acoperă pierderile și nu reechilibrează impactul financiar”.

„Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, transmit reprezentanții federației.

Sindicaliștii susțin că legea „nu tratează echilibrat categoriile profesionale și creează noi diferențe și noi nedreptăți în sistem”, iar unele categorii de salariați „pur și simplu au fost omise”.

Totodată, SANITAS afirmă că există diferențe majore între variantele discutate în negocierile cu Ministerul Sănătății și forma publicată acum de Ministerul Muncii.

„Nu putem considera acest proiect rezultatul unui dialog social real atunci când elementele esențiale discutate și asumate în procesul de negociere nu se regăsesc în forma introdusă de Ministerul Muncii în procesul de transparență decizională”, se arată în comunicat.

Federația avertizează Guvernul că nu poate cere „stabilitate, performanță și asumare” din partea angajaților din sănătate și asistență socială „în timp ce construiește un mecanism salarial care reduce veniturile și adâncește inechitățile”.

Sanitas ameninţă cu proteste

În aceste condiții, SANITAS anunță începerea protestelor sindicale. Joi, 28 mai, sindicaliștii vor picheta Ministerul Muncii, iar pe 3 iunie vor protesta în Piața Victoriei și la Parlament.

Președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, a cerut retragerea proiectului și reluarea negocierilor.

„Negociem pe acest subiect de doi ani și n-ați respectat niciuna dintre cele trei forme la care ați ajuns după discuțiile cu partenerii sociali. În final ați construit un proiect de lege «pe genunchi», în care ați găsit bani numai pentru majorările salariale ale parlamentarilor și ale celor care vă servesc interesele de pe poziții de conducere în ministere și agenții guvernamentale”, a declarat liderul sindical.

Acesta a acuzat autoritățile că „mimează transparența și dialogul social” și a avertizat că, dacă legea va fi adoptată în forma actuală, efectele sale ar putea fi greu de corectat ulterior printr-o nouă intervenție legislativă.

„Dacă forma actuală a proiectului de lege a salarizării unitare nu este retrasă și corectată conform ultimei forme negociate cu sindicatele din sectorul public, vom fi cu toții în stradă - și membrii de sindicat, chiar și nemembrii, pentru că este în joc nivelul nostru de trai și al familiilor noastre în următorii ani”, a transmis SANITAS.