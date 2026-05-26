"5 lei în plus pe oră pentru tura de weekend și de sărbători în spital". Revoltă în sistemul medical din cauza legii salarizării

2 minute de citit Publicat la 14:05 26 Mai 2026 Modificat la 14:11 26 Mai 2026

Președintele Sanitas București, Viorel Hușanu, a criticat proiectul de lege privind salarizarea din sistemul sanitar și susține că, în realitate, veniturile angajaților din sănătate vor scădea.

Președintele Sanitas București, Viorel Hușanu, a criticat marți la Antena 3 CNN proiectul de lege privind salarizarea din sistemul sanitar și susține că, în realitate, veniturile angajaților din sănătate vor scădea. El a precizat că, potrivit calculelor, deoarece se diminuează sporurile, un asistent medical va primi 5 lei în plus pe oră pentru munca în spital sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale.

Liderul sindical susține că, deși salariile de bază ar urma să crească "în teorie", o mare parte din veniturile personalului medical ar urma să fie plafonate sau compensate prin sume compensatorii. În opinia sa, reducerea unor sporuri importante ar anula eventualele majorări salariale.

"Am analizat draftul legii care a apărut foarte târziu, în timpul conferinței de presă. Ce putem constata? Că este cea mai proastă lege creionată în ultimii ani. În loc să crească veniturile, peste jumătate din veniturile celor din sănătate vor fi plafonate și compensate cu acele sume compensatorii", a declarat Viorel Hușanu.

Acesta afirmă că una dintre cele mai mari probleme o reprezintă diminuarea sporurilor pentru munca prestată sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală.

"În prezent avem un spor de până la 100% pentru munca sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale. Acel spor scade la 10%. Am făcut calculul: pentru fiecare oră pe care o va petrece în spital sâmbăta, duminica, de Crăciun sau de Paște, un asistent medical va primi 5 lei în plus", a explicat președintele Sanitas București.

Hușanu a atras atenția și cu privire la reducerea sporului de tură. Potrivit acestuia, personalul medical primește în prezent un spor de 15% pentru ture, în cazul celor care efectuează șase nopți pe lună, însă proiectul ar reduce acest spor la 10%.

"Asta înseamnă o sumă brută de aproximativ 500 de lei. Cine credeți că poate să accepte astfel de anomalii ale acestei legi?", a mai spus Viorel Hușanu.

Liderul Sanitas București consideră că proiectul, în forma actuală, nu răspunde așteptărilor angajaților din sănătate și riscă să amplifice nemulțumirile din sistem, în condițiile în care personalul medical reclamă deja presiunea turelor, a gărzilor și a muncii în zilele libere legale.

Proiectul legii salarizării unitare, publicat luni de Ministerul Muncii, conține și simulări ale salariilor lunare brute din anul 2027 pentru mai multe categorii profesionale.

Potrivit proiectului de lege publicat de Ministerul Muncii, legea va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2027, și prevede că raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar va fi de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 este de 4.100 lei.

Un medic primar va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 3% mai mare în 2027:

în medie, un medic primar va câștiga 22.016 de lei (față de 21.437 lei în 2026);

salariul lunar brut maxim va fi de 28.738 de lei (față de 32.206 lei în 2026);

salariul lunar brut minim va fi de 20.127 de lei (față de 17.588 lei în 2026);