Ministrul Muncii prezintă noua lege a salarizării: 87 de sporuri au fost eliminate. Pentru cine cresc veniturile

Dragoș Pîslaru, ministrul Muncii, și-a început conferința de presă prezentând cronologia elaborării proiectului de lege:

Deși PNRR a fost adoptat încă din 2021, munca efectivă a început abia din 2022. A început cu un exercițiu de evaluare a tuturor funcțiilor din administrația publică, finalizat de un grup de lucru cu sprijinul Băncii Mondiale. A fost înființat în acea vreme un comitet de coordonare pe salarizare. S-a întâmplat în perioada iulie-septembrie 2022, după care, în 2023, au început consultările cu familiile ocupaționale.

A fost un exercițiu larg de consultări, care însă a fost, la un moment dat, întrerupt de greva din sectorul educației. După ce s-a schimbat ministrul, s-a revenit peste un an la lucru pe acest jalon, iar procesul a fost reluat în august 2024, cu noul ministru. Au fost reluate consultările cu familiile ocupaționale privind evaluarea funcțiilor și fundamentele noului sistem de salarizare.

Mai apoi, în martie-aprilie, au avut loc discuțiile cu sindicatele din educație, iar în august au fost finalizate recomandările și, la vremea respectivă, niște scenarii. Aș vrea să atrag atenția că nu a fost nimic ascuns de public, în transparență. Au fost doar lucruri care s-au discutat intens, dar este important să știți ce s-a întâmplat în iunie 2025.

Am avut un ministru al Muncii în Guvernul condus de premierul Bolojan, în noiembrie, după ce, în timpul verii, s-a analizat cât și ce putem face. A fost reactualizat cadrul de negociere cu Comisia pe PNRR și asta a însemnat că, după cum știți, am împins această reformă către finalul perioadei, adică 31 august 2026.

În luna decembrie, cu sprijinul Băncii Mondiale, ministerul a reluat munca analitică pentru scenariile de reformă, iar toate aceste lucruri s-au derulat în perioada dintre decembrie și aprilie, când am avut onoarea să fiu numit ministru al Muncii interimar. Suntem în luna mai și cred că suntem în al 12-lea ceas pentru a vedea cum putem îndeplini această reformă.

Suntem într-un moment bun pentru România, într-un moment în care avem un acord politic mediat de Administrația Prezidențială, tocmai pentru a ne asigura că această lege are șanse să fie adoptată.