Ministrul Muncii prezintă noua lege a salarizării: 87 de sporuri au fost eliminate. Pentru cine cresc veniturile

87 de sporuri au fost eliminate
Dragoș Pîslaru: Pentru că era greu să intervenim pe salariul de bază, iar zona de sporuri a devenit sport național - sunt 151 de sporuri - prin acest proiect eliminăm 87 din aceste sporuri, deci o reducere de 57%.
Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Vom limita sporurile la maximum 20% din salariul de bază.
Discrepanțe salariale uriașe
Dragoș Pîslaru: Pe partea legată de discrepanțe salariale nejustificate: discutăm de același tip de poziții și putem vedea variața extrem de mare de la 17 mii la 32 de mii de exemplu pentru aceleași funcții în administrație. E foarte important să înțelegem partea de echitate.
Reforma, pe baza unei analize de 2 ani de zile făcute cu Banca Mondială, stabilește un sistem de echivalare, practic știu cum sunt familiile ocupaționale legate între ele prin niște funcții care leagă familiile ocupaționale între ele.
În prezent, grilele de salarizare sunt necorelate și defavorizează profesiile care nu au pârghii politice de presiune pentru a obține legislație specială.
Problema oamenilor nu e numai de câți bani primesc ei în mână, ci de echitate.
Principiile reformei salarizării
Ministrul Muncii a prezentat și cele șase principii ale reformei salarizării:
1. Echitate: „muncă de valoare egală, salarizare egală”
2. Predictibilitate și sustenabilitate
3. Atragerea, motivarea și menținerea profesioniștilor în sistemul public
4. Performanța și responsabilitate
5. Un sistem unitar, mai calm și mai predictibil
6. Coerență în salarizarea administrației locale
Ministrul Muncii prezintă noua lege a salarizării
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, va prezenta luni, de la ora 17.00, noua lege a salarizării. Ulterior, documentul va fi publicat pe site-ul Ministerului.
PSD, PNL, USR și UDMR au semnat, săptămâna trecută, un document prin care se angajează să o adopte până la finalul sesiunii parlamentare.
Deși nici nu a fost publicat documentul, noua lege a salarizării este deja criticată și respinsă de sindicate. Sindicatul Național al Polițiștilor (SNPPC) anunță că nu va fi de acord cu nicio nouă lege a salarizării și va bloca prin toate mijloacele legale implementarea acesteia, „până când actualul act normativ, Legea-cadru nr. 153/2017, nu va fi aplicat în mod integral”. Mai mult decât atât, Sanitas amenință cu plângeri la Bruxelles.
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat vineri la Antena 3 CNN că proiectul salarizării unitare din sectorul public se bazează pe o anvelopă bugetară suplimentară de aproximativ 8 miliarde de lei, confirmată împreună cu Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană. Precizările sale vin în contextul unui acord politic între partide, anunțat de președintele Nicușor Dan, pentru evitarea “propunerilor populiste”.
Noua lege a salarizării va crește veniturile pentru jumătate dintre bugetari
Potrivit simulărilor făcute de ministerul Finanțelor, o creștere a cheltuielilor cu salariile bugetarilor de 8 miliarde de lei pe an ar însemnă o majorare pentru 53% din salariile actuale, dacă anvelopa ar fi fost de 12 miliarde de lei în plus, ar fi însemnat majorări pentru 73% din salariile în plată.
Noua lege a salarizarii elimină sporul pentru condiții vătămătoare, în prezent 300 lei brut, elimină sporul de cifru și indemnizația de hrană. Păstrează, însă sporul de 40% pentru proiecte europene și stabilește că acest spor poate să fie primit în continuare de primari, viceprimari, președinți de CJ și vicepreședinți. Sindicatele din educație și sănătate sunt nemulțumite de noile grile de salarizare. În cazul profesorilor, acest prim draft din legea salarizării propune ca salariul maxim al unui profesor din învățământul preuniversitar să nu atingă coeficientul 3, pe o scară de la 1 la 8. În sistemul sanitar, noua lege prevede ca sporul pentru condiţii deosebit de periculoase scade de la 85% la 40%.
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că veniturile bugetarilor nu vor scădea după adoptarea noii Legi a salarizării unitare. „Va exista o prevedere expresă că veniturile aflate în plată nu vor scădea”, a declarat oficialul. Însă, în cel mai rău scenariu, vor exista categorii de angajați din sectorul public care vor trebui să aștepte până la următoarea indexare. De asemenea, Pîslaru a declarat că în unele cazuri salariile vor stagna. Ce încercăm să facem prin această lege de salarizare este să creăm din nou acele legături între familiile ocupaţionale, acele corelaţii care să aşeze grila pe bază de coeficienţi într-un mod profesionist, astfel încât să ai în toată salarizarea publică o ierarhie care pleacă de la preşedinte şi pe partea de jos este la salariile de debutanţilor”, a explicat ministrul.
Oficialul a adăugat că „pe partea de sporuri discuția este să fie de maxim 20% din salariu”, a spus Pîslaru.
Reforma se bazează pe trei principii esențiale:
- Protejarea veniturilor angajaților din sectorul public: niciun angajat nu va înregistra scăderi salariale ca efect al aplicării noii legi;
- Disciplină bugetară și sustenabilitate: reforma trebuie să respecte obiectivele fiscale asumate de România și să poată fi susținută pe termen lung;
- Aplicare integrală și predictibilă: noua lege va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicări etapizate și fără derogări succesive pentru diferite categorii profesionale.
Cei cinci piloni ai reformei sunt:
- o ierarhie echitabilă a funcțiilor în întregul sector public, inclusiv pentru administrația publică locală;
- O structură unică de grade de salarizare pentru întregul sector public;
- limitarea și transparentizarea sporurilor, împreună cu introducerea unor criterii clare și verificabile de performanță;
- instituționalizarea guvernanței sistemului salarial, prin responsabilitate comună între Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor;
- sustenabilitate fiscală și încadrarea în țintele asumate privind deficitul și cheltuielile de personal.