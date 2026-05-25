Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide complet timp de 2 zile. MAE a emis atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Orarul lucrărilor

Publicat la 17:40 25 Mai 2026 Modificat la 17:41 25 Mai 2026

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că, pe 4 şi 5 iunie, podul Giurgiu-Ruse va fi închis complet pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii.

Restricţiile sunt următoarele:

pentru autoturisme şi vehicule comerciale uşoare: în data de 4 iunie, de la ora 9:00 la ora 21:00;

pentru vehicule comerciale grele (autocamioane): în data de 4 iunie, de la ora 9:00 până la ora 9:00 în data de 5 iunie.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.