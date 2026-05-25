Gazele naturale s-au ieftinit în Europa după ce SUA au anunţat progrese privind un acord cu Iranul

Tancurile petroliere și navele de transport gaze au fost afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz, ceea ce a declanșat o criză energetică globală generată de războiul din Orientul Mijlociu. sursa foto: Getty

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au scăzut luni deoarece sunt semnale că SUA şi Iranul sunt aproape de un acord care ar redeschide Strâmtoarea Ormuz, o zonă vitală pentru aprovizionarea cu energie la nivel mondial, scrie Bloomberg.

În jurul orei 8:56 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în scădere cu 4,9%, până la 46,32 de euro pentru un megawatt-oră (MWh), iar anterior au înregistrat o scădere de până la 6,7%, după ce preşedintele Donald Trump a declarat într-o postare pe reţelele de socializare că "negocierile se desfăşoară într-un mod ordonat şi constructiv", deşi a adăugat că SUA nu se va grăbi să încheie un acord.



În mod normal, cea mai mare parte a gazelor din Orientul Mijlociu merge în Asia, dar perturbările persistente ale livărilor prin Strâmtoarea Ormuz ar putea intensifica concurenţa pentru o ofertă globală limitată de gaze naturale lichefiate. Acest lucru ar complica eforturile Europei de a-şi reumple depozitele de gaze înainte de iarna viitoare.



În prezent, gradul de umplere a depozitelor de gaze din Europa se situată la aproximativ 38%, semnificativ sub media din ultimii cinci ani pentru această perioadă a anului, care se situează la puţin peste 50%. Deşi este normal ca stocurile să scadă iarna şi să fie reumplute vara, campania din acest an a decolat lent.



Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că un anunţ este posibil să fie făcut în următoarele ore cu privire la un acord cu Iranul, care ar putea pune capăt oficial războiului din Orientul Mijlociu. "Cred că este posibil ca, în următoarele ore, lumea să primească veşti bune", le-a declarat Rubio reporterilor la New Delhi.



Cu toate acestea, există în continuare unele neclarităţi cu privire la modul în care vor fi abordate diferenţele importante, inclusiv soarta programului nuclear al Iranului. Agenţia de ştiri Tasnim din Iran a declarat că proiectul de acord ar putea încă să nu se finalizeze, deoarece SUA obstrucţionează unele clauze cheie, inclusiv cererea de deblocare a activelor sale.