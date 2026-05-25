Poliția greacă a arestat 20 de persoane în Creta, inclusiv funcționari, într-un dosar de fraudă cu fonduri UE pentru subvenții agricole

1 minut de citit Publicat la 14:36 25 Mai 2026 Modificat la 14:38 25 Mai 2026

Polițist grec în uniformă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Poliția greacă a arestat 20 de persoane în insula Creta, luni, afirmând că a destructurat o grupare infracțională suspectată că a fraudat Uniunea Europeană prin subvenții agricole. Este cel mai recent caz dintr-un scandal tot mai amplu care a zguduit guvernul elen, transmite Reuters.

Printre presupuşii lideri ai grupării se aflau doi contabili și funcționari publici care îi ajutau pe fermieri să depună cereri pentru a primi fonduri agricole ale UE pe baza unor declarații false privind terenurile agricole, au declarat oficiali ai poliției.

De când și-a început activitatea, în 2019, rețeaua ar fi obținut venituri ilegale de peste 3 milioane de euro, a transmis poliția într-un comunicat.

Arestările de luni sunt cele mai recente dintr-o serie de cazuri locale legate de o investigație mai amplă desfășurată de Parchetul European — o instituție independentă a UE — privind presupuse infracțiuni în Grecia împotriva intereselor financiare ale blocului comunitar.

Anul trecut, procurorii europeni au pus sub acuzare zeci de crescători de animale greci pentru că ar fi falsificat dreptul de proprietate asupra unor pășuni pentru a obține milioane de euro din subvenții europene, cu presupusul ajutor al unor funcționari publici și politicieni conservatori.

Scandalul a avut un puternic impact politic în Grecia, determinând anchete parlamentare — care nu au dus la concluzii clare — precum și demisii de miniștri și apeluri pentru alegeri anticipate din partea partidelor de opoziție.

La solicitarea procurorului-șef european, parlamentul a votat în aprilie ridicarea imunității parlamentare pentru 13 deputați ai partidului de guvernământ Noua Democrație, pentru ca aceștia să poată fi investigați în legătură cu presupusul lor rol în cazuri separate.

Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis le-a cerut procurorilor europeni să decidă rapid dacă îi vor inculpa pe parlamentari, în timp ce încearcă să limiteze efectele politice ale anchetei înaintea următoarelor alegeri parlamentare, programate până în primăvara anului 2027.