Cel mai bogat om din Africa tocmai a bătut palma pentru un proiect gigant de conducte de gaze și petrol în estul continentului

Publicat la 16:52 23 Mai 2026 Modificat la 17:05 23 Mai 2026

Cel mai bogat om din Africa, Aliko Dangote, a obținut aprobarea pentru un proiect uriaș de conducte de petrol și gaze în Africa de Est, scrie Business Insider.

Grupul Dangote și Ethiopian Investment Holdings (EIH) au primit aprobarea pentru construirea unei rețele de conducte de petrol și gaze care va traversa Djibouti, într-un proiect considerat strategic pentru infrastructura energetică din Africa de Est. Acordul a fost aprobat oficial de președintele Djibouti, Ismail Omar Guelleh, în cadrul unei întâlniri la nivel înalt cu oficiali etiopieni, printre care s-a aflat și directorul general al EIH, Brook Taye.

Proiectul marchează o nouă etapă în extinderea afacerilor miliardarului nigerian Aliko Dangote în estul Africii.

În prezent, Etiopia continuă să se confrunte cu dificultățile generate de lipsa ieșirii la mare, însă noul proiect ar putea schimba radical situația. Odată finalizată infrastructura, țara va avea acces direct la rutele maritime internaționale prin Djibouti.

Proiectul va fi realizat în două etape

În prima etapă, cele două companii vor construi o conductă destinată transportului produselor petroliere deja rafinate. Conducta va lega portul Djibouti de Dawale, localitate aflată în sud-estul Etiopiei.

A doua fază prevede construirea unor conducte pentru gaze naturale și țiței. Acestea vor transporta resursele din regiunea somaleză a Etiopiei către Djibouti, de unde vor putea fi exportate pe piețele internaționale.

Noua înțelegere vine în continuarea colaborării deja existente dintre EIH și Dangote Group. Cele două companii construiesc deja un complex de îngrășăminte evaluat la aproximativ 4 miliarde de dolari în regiunea Gode din Etiopia. Proiectul include și propria conductă de gaze naturale, precum și o centrală electrică de 120 MW.

Investiția totală a grupului Dangote în acest proiect a crescut semnificativ față de estimarea inițială de 2,5 miliarde de dolari, după extinderea planurilor pentru infrastructură energetică și facilități industriale suplimentare.

Planurile lui Dangote pentru Africa de Est

Pentru Aliko Dangote, proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă de dezvoltare pe următorii cinci ani.

Etiopia ar urma să primească aproximativ 9% din investițiile totale planificate de grup, devenind astfel a doua cea mai importantă piață pentru Dangote după Nigeria.

Miliardarul nigerian vrea să reproducă succesul uriașei sale rafinării din Nigeria, care procesează 650.000 de barili pe zi, și intenționează să construiască cel puțin o rafinărie de petrol și pe coasta de est a Africii.

Noul acord cu Djibouti și Etiopia oferă infrastructura necesară pentru ca acest plan să poată deveni realitate.