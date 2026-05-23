Protest uriaș la Madrid: Manifestanții au încercat să intre în reședința premierului Sanchez. Zeci de mii de oameni îi cer demisia

Zeci de mii de oameni protestează, sâmbătă, în Madrid și cer demisia premierului Pedro Sancez, după o serie de scandaluri legate de corupție. În timul protestului, cel puțin șapte polițiști au fost răniți, iar un mic grup de protestatari a încercat să treacă de barierele din jurul reședinței lui Sanchez, scrie Reuters.

Poliția a reținut un grup de persoane mascate pe drumul principal care se îndreaptă spre Palatul Moncloa, unde liderul socialist locuiește cu familia sa, au arătat imagini difuzate la televiziunea spaniolă. Trei persoane au fost arestate, a anunțat poliția.

Manifestanții au purtat pancarte pe care scria „Demisia mafiei socialiste” și alte sloganuri, alături de zeci de steaguri naționale aurii și roșii, în cadrul „Marșului pentru Demnitate”, organizat de asociația Societății Civile Spaniole.

La protest au participat și lideri ai Partidului Popular, de opoziție, și ai partidului de extremă dreapta Vox.

Un tribunal spaniol a anunțat marți că fostul prim-ministru socialist spaniol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, este anchetat pentru presupusa conducere a unei rețele de trafic de influență și spălare de bani, o altă lovitură dată guvernului de stânga.

Zapatero, un aliat cheie al actualului prim-ministru, a negat acuzațiile.

Sanchez a luat în considerare pentru scurt timp demisia în aprilie 2024, după ce un judecător a deschis o anchetă asupra soției sale, Begona Gomez. El și-a apărat public familia, susținând că acele cazuri sunt motivate politic și conduse de oponenți de extremă dreapta.

Ea neagă orice faptă, iar un procuror spaniol a cerut luna trecută judecătorului să închidă cazul, care a fost intentat de grupuri de extremă dreapta.

Organizatorii au declarat că 80.000 de persoane au participat la protest. Reprezentantul guvernului spaniol la Madrid a estimat numărul la aproximativ 40.000.