România negociază cu Comisia Europeană modificări în PNRR. Bolojan: „Sunt jaloane pe care, din motive obiective, nu le putem îndeplini”

Premierul demis, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul demis, Ilie Bolojan, a spus sâmbătă că România negociază cu Comisia Europeană diverse modificări în PNRR pentru jaloanele pe care, „din motive obiective, nu le putem îndeplini”. „Este o miză importantă pentru noi ca, explicând Comisiei aceste situații obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard, în așa fel încât să ne putem face absorbția de bani”, a spus Ilie Bolojan, la Iași.

„În aceste zile au loc negocierile echipelor tehnice ale României și ale Comisiei Europene, care se derulează la Bruxelles pentru închiderea absorbției fondurilor europene. Avem trei probleme importante privind proiectele care vor rămâne pe listele de finanțare.

Este vorba atât de lista de bani care sunt nerambursabili, deci granturile, cât și de proiectele care vor fi pe componenta de împrumut. Acest lucru ține de cele peste 15.000 de proiecte pe care le avem în derulare în momentul de față în toate administrațiile din România și este foarte important ca, în aceste zile, să facem analiza acestor proiecte, în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant. Pentru că, dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat în proporție de 90%.

Iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde sigur vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferența să fie acoperită din bugetul național sau din bugetul local, în așa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele și să nu avem pierderi pentru țara noastră”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul demis subliniază că „un alt aspect important ține de îndeplinirea jaloanelor”.

„Asta înseamnă că, în zilele următoare, pentru toate aceste lucrări care sunt realizate într-o pondere ce nu le garantează finalizarea, este nevoie de note de constatare întocmite de supervizori sau de diriginții de șantier și de angajamente ferme ale constructorilor, cu grafic de lucrări aferent, că lucrările vor fi terminate până la sfârșitul lunii august. Acesta este un lucru pe care trebuie să îl derulăm în primele trei zile ale săptămânii următoare.

Un alt aspect important ține de îndeplinirea jaloanelor și, din nou, în aceste zile au loc negocieri importante, pentru că sunt jaloane pe care, din motive obiective, nu le putem îndeplini.

Gândiți-vă: ne-am angajat să creștem viteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar, din păcate, nu reușim acest lucru, fie pentru că nu s-au terminat lucrările la tronsoanele de cale ferată, fie pentru că nu am schimbat locomotivele și, deci, nu putem îndeplini un astfel de jalon. Este o miză importantă pentru noi ca, explicând Comisiei aceste situații obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard, în așa fel încât să ne putem face absorbția de bani”, a mai spus el.

În plus, un alt aspect important pentru negocieri este realizarea reformelor pe care „guvernele anterioare nu și le-au asumat”.

„Un alt aspect important legat de aceste negocieri ține de punerea în practică a reformelor la care România s-a angajat în anii trecuți, pe care, din păcate, le-am lungit foarte mult, iar guvernele anterioare nu și le-au asumat. În următoarea săptămână, toate ministerele vor trebui să depună în Parlament proiectele de legi, în așa fel încât, chiar dacă acest Guvern nu mai are competența legală să adopte ordonanțe, să putem duce în dezbaterea parlamentară toate aceste proiecte.

Sunt nouă legi foarte importante de care depinde tragerea a peste 7,5 miliarde de euro, în așa fel încât sper într-o decizie rațională a partidelor politice pentru susținerea acestor proiecte, astfel încât, la sfârșitul lunii iunie să putem să le avem adoptate, iar România, în iulie-august, să poată face tragerile din aceste fonduri”, a adăugat Bolojan.

În încheiere, Bolojan a amintit că România, anul acesta, are cel mai mare buget de investiții.

„Anul acesta avem cel mai mare buget de investiții, atât datorită fondurilor europene, cât și bugetului național, fiind de 8% din Produsul Intern Brut, iar absorbția acestor bani înseamnă pentru noi investiții importante care vor crea condiții de dezvoltare în anii următori pentru comunitățile noastre și, de asemenea, servicii publice de calitate mai bună în spitale, în școli și în primăriile din România”, a încheiat premierul demis.