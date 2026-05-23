Stelian Tănase îi atacă dur pe liberali la un eveniment al PNL: „Ați lins clanțele pentru funcții. V-aţi lăsat aserviţi de Iohannis”

3 minute de citit Publicat la 12:19 23 Mai 2026 Modificat la 12:26 23 Mai 2026

Scriitorul Stelian Tănase i-a criticat dur pe liberali pentru "cârdășia" cu PSD și le-a cerut să rămână în opoziție până la alegeri. Foto: Saul Pop / Inquam Photos

Scriitorul Stelian Tănase a lansat un val de critici dure în fața reprezentanților PNL, cu ocazia unui eveniment organizat pentru a marca 151 de ani de la înfiinţarea acestei formațiuni.

"Aţi făcut cârdăşie cu PSD-ul. În urmă cu trei sau patru ani, m-aţi invitat şi v-am vorbit despre situaţia în care sunteţi, ca partid, şi am spus tot ce vi s-a întâmplat acuma.

Am făcut vâlvă mare în partid, se auzea musca. Eu vorbeam la tribună şi se auzea musca în sală.

Toată lumea mi-a întors spatele când s-a terminat reuniunea. Nu au mai venit să îmi strângă mâna. Unii m-au şi înjurat (...) Dar analiza a fost corectă", a spus scriitorul, vineri, la dezbaterea liberalilor.

Stelian Tănase: Cârdășia cu PSD, cea mai mare greşeală a PNL din ultimii 35 de ani

"Ce v-a trebuit cârdăşia cu PSD-ul? A fost cea mai mare greşeală din ultimii 35 de ani. Şi aia a lui Antonescu cu Ponta (crearea USL, n.r.).

Dar asta a fost monumentală, că repeta o mai veche greşeală, care s-a văzut că a ieşit prost. Şi v-aţi făcut haită cu PSD-ul. Spun haită, că mă gândesc mai mult la PSD. Liberalii n-au cum să facă haită. Dar v-aţi înhăitat cu ei. De ce, copii? Spuneţi-mi şi mie, că n-am înţeles nici până astăzi. Şi sunt om bătrân, am trecut prin multe, am văzut multe.

De ce v-aţi înhăitat cu PSD-ul? La ce v-a folosit? Doar pentru că v-a poruncit Iohannis? Păi, eu cred că şi voi sunteţi nişte oameni cu două mâini, două picioare, cu creier, cu urechi. Nu putea să vă oblige nimeni să faceţi mutarea asta. Şi felicit pe cei care au fost împotrivă, că îi ştiu", a continuat el.

Scriitorul a insistat asupra episodului "Iohannis".

Stelian Tănase: V-ați făcut partid prezidențial "clasa a doua", cum îmi plimb eu câinele pe stradă

"V-ați lăsat aserviți lui Iohannis când v-ați dus acolo să lingeți clanțele ca să vă dea un job, un minister, o afacere, o ceva (...)

V-ati facut un fel de partid prezidential, dar de clasa a doua, cum car eu cainele dupa mine, pe strada (...) Nu mi-a venit să cred ca picati intr-o asemenea ambuscada in partid, cu oameni maturi, cu oameni destepti pe care multi ii cunosteam (...) Din pacate, dumneavoastra, desi a trecut ceva timp de atunci, nu v-ati trecut încă examenul.

N-aveţi nicio lămurire despre perioada tulbure pe care aţi traversat-o pe mâna voastră, pentru că n-a decis nimeni în locul partidului, deşi s-ar putea spune nişte lucruri că se decideau la Cotroceni.

Am auzit mulţi prieteni din PNL care spuneau 'A decis Cotroceniul' şi nu-mi venea să cred. Cum a decis Cotroceniul? Şi tu ce ai făcut? Ai ridicat lăbuţa? Ai fost de acord când s-a discutat în partid dacă suntem de acord cu ce a zis domnul preşedinte?

Asta e problema: că o fi el vinovat că s-a amestecat şi că ne-a numit vreo trei preşedinţi la partid. El i-a numit, nu voi. Dar voi ce eraţi acolo? Eraţi scândură, eraţi de lemn Tănase, eraţi traversă de cale ferată?", a detaliat el.

Stelian Tănase: Dați-i afară pe cei care au luat deciziile păguboase. Altfel, veți repeta aceleași greșeli

"Trebuie să îi daţi afară şi să îi sancţionaţi pe cei care au fost cel mai mult implicaţi în aceste decizii.

Aveţi nişte liste cu responsabilii partidului. Aveţi listele de voturi. Vă cunoaşteţi între voi foarte bine şi trebuie eliminaţi aceia care sunt nocivi. Ori vin din altă parte.

Eu n-am mentalitate conspiraţionistă, dar se mai fac jocuri de astea. Și cei care sunt responsabili trebuie eliminaţi, pentru că vor repeta aceleaşi jocuri şi slăbiciunea lor îi va duce iar la compromisuri.

Deci trebuie să vă debarasaţi de ei, dacă vreţi să aveţi un partid cât de cât curat", a îndemnat Tănase.

Argumentând că, în urma relației cu PSD, PNL "și-a pierdut vizibilitatea în spațiul public", el i-a sfătuit pe liberali să rămână în opoziţie până la finalul ciclului electoral.

Stelian Tănase: Orice apropiere de putere până la alegeri vă va fi fatală. Stați în opoziție!

"Trebuie să staţi în opoziţie în următorii ani. Orice apropiere de putere până la alegeri este fatală. Vă va reduce şansele de a lua procente.

Adică, în loc să luaţi 32% sau 45%, o să luaţi 12%.

Orice apropiere de putere în următorii doi ani este o nenorocire", a insistat Stelian Tănase.

"Electoratul vă va iubi dacă veţi sta doi ani pe margine şi veţi critica puterea, corupţia din sistem, și toate abuzurile pe care lei le fac. Deja am văzut legea cu ONG-urile, care este o ticăloşie, o mârşăvie sinistră.

Nu v-am văzut să ieşiţi la bătaie. Ăsta e un foarte bun subiect să săriţi peste ei cu picioarele", a estimat scriitorul.