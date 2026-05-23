Un rezervor chimic stă să explodeze lângă un parc Disneyland. Autoritățile din California evacuează 40.000 de oameni

2 minute de citit Publicat la 11:04 23 Mai 2026 Modificat la 11:04 23 Mai 2026

Autoritățile au încercat să răcească cu apă rezervorul chimic din California, pentru a preîntâmpina explozia. Foto: Profimedia Images

Aproximativ 40.000 de locuitori din districtul Orange, statul american California, au primit ordin de evacuare, după ce autoritățile au ajuns la concluzia că un rezervor plin cu o substanță chimică extrem de toxică va avea scurgeri sau va exploda, relatează sâmbătă CNN.

Responsabilii statali au încercat în ultimele două zile să împiedice explozia rezervorului plin cu metacrilat de metil, după ce acesta a început să se supraîncălzească.

Ordinele de evacuare vizează rezidenți dintr-o zonă de 9 mile pătrate în jurul instalației periculoase.

Metacrilatul de metil, cunoscut și sub denumirea de MMA, este utilizat la fabricarea materialelor plastice și poate provoca probleme respiratorii în caz de expunere, potrivit Agenției americane pentru Protecția Mediului.

Temperatura rezervorului continuă să scadă, a declarat vineri noaptea Craig Covey, șef de divizie al Autorității de Pompieri din districtul Orange și comandant al operațiunii de intervenție.

Mii de oameni au refuzat să plece din zona periculoasă, după ce au fost notificați de autorități

„A scăzut până la aproximativ 61 de grade, iar 50 de grade este temperatura optimă. Faptul că rezervorul se răcește ne oferă oportunitatea de a lua în considerare apropierea de instalație și implementarea unor soluții neconvenționale”, a explicat el, adăugând că oficialii lucrează în continuare pentru a preveni explozia sau scurgerile rezervorului.

Șeful Poliției din Garden Grove, Amir El-Farra, a declarat că aproximativ 15% dintre oamenii vizați de evacuare, adică în jur de 6.000 de locuitori, au refuzat să plece după ce au fost notificați telefonic de autorități.

Treisprezece școli și două facilități educaționale au fost evacuate vineri dimineață.

Zona industrială unde se află rezervorul este la aproximativ 5 mile de Disneyland și la aproximativ 4 mile de parcul tematic Knott’s Berry.

MMA este mai greu decât aerul, iar aerul ar trebui să fie sigur în afara zonei de evacuare, potrivit responsabililor în domeniu.

Expunerea la MMA poate provoca probleme respiratorii grave, inclusiv iritații semnificative ale plămânilor și căilor nazale, precum și amețeli și greață.

Există puține cazuri documentate de interacțiune umană cu această substanță, astfel încât efectele unei eventuale explozii asupra populației sunt imprevizibile, a explicat dr. Regina Chinsio-Kwong, responsabilă de sănătatea publică în districtul Orange.

Substanța chimică nu a fost momentan detectată în aer. Ea poate produce un miros asemănător fructelor.

Criza California a început joi

Autoritățile au intervenit inițial joi la o scurgere de vapori a unui rezervor care conținea MMA, în cadrul instalației din Garden Grove.

Temperatura unuia dintre cele trei tancuri chimice de la fața locului a crescut, iar o supapă de siguranță și sprinklerele de deasupra s-au activat.

Celelalte două rezervoare de la fața locului fie au fost neutralizate cu agent chimic, fie nu prezintă risc, a spus TJ McGovern, șef interimar al pompierilor din Orange County.

Echipa de intervenție a producătorului a încercat tot ce a putut, dar nu a reușit să controleze criza, a spus Craig Covey, vineri.

Scenariile posibile erau ca rezervorul să se fisureze și să deverseze cele 7.000 de galoane de MMA în parcarea din apropiere, sau să explodeze.

CNN a contactat compania GKN Aerospace Transparency, proprietara instalației, pentru informații despre eforturile de gestionare a situației de urgență.

„Această substanță este extrem de volatilă, extrem de toxică și extrem de inflamabilă”, a avertizat reprezentantul pompierilor, insistând ca rezidenții să iasă din case și să ajungă într-un loc sigur și adăugând că autoritățile nu vor putea controla vremea și direcția vântului, dacă dezastrul se va produce.